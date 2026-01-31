ETV Bharat / spiritual

ఆంధ్రాలో శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయం- ఒక్కసారి దర్శిస్తే చాలు మోక్షం ఖాయం!

కేరళలోనే కాదు- ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా అపార మహిమ కలిగిన అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయం! ఈ గుహాలయంలో దాగి ఉన్న అద్భుత రహస్యాలు!

Published : January 31, 2026 at 5:01 AM IST

Undavalli Anantha Padmanabha Swamy : అనంత పద్మనాభ స్వామి అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది కేరళలోని అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయం. ఆ ఆలయానికి చెందిన అపారమైన ధనం సంపద. అంతటి ధనిక ఆలయం కానప్పటికీ మన తెలుగు రాష్ట్రంలో కూడా చారిత్రక ప్రసిద్ధమైన అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయం ఉంది. గుహాలయాలుగా ప్రసిద్ధి చెందిన అతి ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయం ఎక్కడ ఉంది? ఆలయ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

అతి ప్రాచీనం- చరిత్రాత్మకం
గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ఉండవల్లి అతి ప్రాచీనమైన, చరిత్ర ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రామం. విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజి దాటి మంగళగిరి రహదారి పై కొద్దిగా ముందుకు వెళ్లి అమరావతి రోడ్డులో 5 కి.మీ దూరంలో ఉండవల్లి శ్రీ అనంతపద్మనాభ స్వామి గుహాలయాలు వెలసి ఉన్నాయి. ఉండవల్లి గుహలుగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ గుహాలయాలు క్రీ.శ 420 -620 ప్రాంతంలో ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించిన విష్ణుకుండినుల కాలం నాటి నిర్మాణాలుగా చరిత్ర పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. విష్ణు కుండినులు మొదట్లో బౌద్ధమతానుయాయులుగా అనంతరం హిందూమతాన్ని ప్రోత్సహించినట్లు చరిత్ర చెపుతోంది.

నిర్మాణ సోయగం
గుహాలయాల నిర్మాణ కౌశలం చూస్తే 'ఆహా!' అనిపిస్తుంది. ఒకే కొండను నాలుగంతస్తుల గుహాలయాలుగా, విశాలమైన విహారాలుగా, మందిరాలుగా, అందమైన స్థంభాలుగా, బౌద్ధ, శైవ, వైష్ణవ దేవతామూర్తులుగా వివిథా కృతుల్లో మలచి ఉండడం చూస్తుంటే ఆనాటి శిల్పుల అనన్య శిల్ప నైపుణ్యానికి ఎవరైనా వందనాలు సమర్పించాల్సిందే! గుహాలయంలో శ్రీ అనంత పద్మనాభుని 20 అడుగుల ఏకశిలా విగ్రహం చూపరులను ఆకట్టుకుంటుంది. మరి నాలుగు అంతస్థులతో ఉన్న ఈ గుహాలయంలో ఏ అంతస్తులో ఏమేమి విశేషాలు ఉన్నాయో చూద్దాం.

మొదటి అంతస్తు
ఉండవల్లి గుహాలయంలో మొదటి అంతస్తులో గుప్తుల, చాళుక్యుల కాలపు శిల్ప నిర్మాణం కనిపిస్తుంది. అయితే ఇవి అసంపూర్తిగానే ఉన్నాయి. తొలుత బౌద్ద సన్యాసుల విహారాలుగా ఉండేటట్లుగా వీటి నిర్మాణం ప్రారంభమైంది. ఈ గుహల్లో ఒక గుహ నుంచి ఇంకో గుహలోకి వెళ్ళడానికి మార్గం ఉంటుంది. అలాగే విశాలమైన తిన్నెల నిర్మాణాన్ని కూడా చూడవచ్చు.

రెండో అంతస్తు
మొదటి అంతస్తు నుంచి మెట్లమార్గం ద్వారా రెండో అంతస్తుకు చేరుకోవచ్చు. ఈ అంతస్తులో గతంలో త్రిమూర్తుల మందిరాలు ఉండేవని అంటారు కానీ ప్రస్తుతం వాటి తాలూకు అవశేషాలు మాత్రమే మిగిలున్నాయి. త్రిమూర్తుల ఆలయాలు ఉన్నట్లుగా భావించే గదులు, మందిరాలకు సన్నని తీగలున్న తలుపులు ఉంటాయి. మూసిన తలుపుల వెనుక చీకట్లో ఏవేవో దేవతామూర్తులను పెకలించిన గుర్తులు మాత్రం అస్పష్టంగా కన్పిస్తాయి.

మూడో అంతస్తు చారిత్రక నేపథ్యం
రెండో అంతస్థు నుంచి మూడో అంతస్తులో చేరుకోవడానికి మెట్ల మార్గం ఉంటుంది. ఈ గుహాలయంలోని నాలుగు అంతస్తులు కూడ రాయిను తొలిచి చేసిన నిర్మాణాలే కాని, ఇవి పునాదులు వేసి నిర్మించినవి కానీ, ఇందులోని విగ్రహాలు ఎవరో ప్రతిష్ఠించినవి కానీ కావు. మూడో అంతస్తు పూర్తిగా విష్ణు సంబంధమైన గుహాలయం. సాథారణంగా గుహాలయాలు అనగానే బౌద్ధ, జైన గుహాలయాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి కాని వైష్ణవ గుహాలయం ఉండటం ఇక్కడొక ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు. కొండవీడు రెడ్డి రాజులకు రాజ్యాథికారిగా పనిచేసిన మాధవరెడ్డి ఈ అనంత పద్మనాభుని గుహాలయం నిర్మించినట్లుగా ఇక్కడి శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఎన్నో శిధిల శాసనాలు
రెండో అంతస్తుకు వెళ్ళే మెట్ల మార్గం ప్రక్కనే ఉన్న కొండపై శాసనం ఒకటి శిథిలమై కన్పిస్తోంది. ఇక్కడ నుంచి 9 కి.మీ దూరం సొరంగమార్గం మంగళగిరి నరసింహ స్వామి కొండపైకి ఉందని, ఆ రోజుల్లో సాధువులు, మునులు కృష్ణానదిలో స్నానానికి, పానకాల నరసింహుని దర్శనానికి ఈ మార్గం ద్వారా రాకపోకలు సాగించేవారని ప్రచారం జనబాహుళ్యంలో ఉంది. ఈ విషయాన్ని 'మంగళగిరి శ్రీ పానకాల లక్ష్మీనరసింహస్వామి' అనే వ్యాసంలో ప్రస్తావించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా రాజులు యుద్ధ సమయాల్లో శత్రు రాజులకు తెలియకుండా సైన్యాన్ని ఈ సొరంగమార్గం ద్వారా తరలించేవారని కూడా తెలుస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతం వివిధ కారణాల వల్ల ఈ సొరంగ మార్గాన్ని మూసివేశారు.

దివ్యానుభూతి కలిగించే మూడో అంతస్తు
మూడో అంతస్తులోనికి వెళ్లడానికి గుహను అందంగా తొలిచి మెట్ల మార్గాన్ని నిర్మించారు. మెట్లను మలిచిన విధానంలోనే ఈ అంతస్తు ప్రత్యేకత తెలుస్తుంది. ఈ గుహాలయంలోకి ప్రవేశించడమే ఓ వింత అనుభూతిని కల్గిస్తుంది. రెండు వరుసల స్తంభాల మధ్యలో విశాలమైన మండపం భక్తులకు విశ్రాంతి మండపంగా ఆహ్వానిస్తుంది. మండపం స్థంభాలపై దశావతారాలు, వివిథ దేవతామూర్తుల శిల్పాలు కొలువు తీరి చూడగానే పలకరిస్తున్నట్లుగా భ్రాంతి కలుగుతుంది. ఎడమవైపు తిరిగితే వరుసగా కొండను తొలిచి తీర్చిదిద్దిన శిల్పాలు కనువిందు చేస్తాయి. వాటిలో ముందుగా మనల్ని ఆకర్షించేది గణనాయకుడైన వినాయకుని రమణీయ శిల్పం.

మహా గణపతి రమణీయ శిల్పం
మూడో అంతస్తులో మహా గణపతి రమణీయ శిల్పం సందర్శకులకు అమితమైన ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే గజాననుని తొండం మీద కన్పించే గజచర్మం ముడతలు సహజత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తాయి.

ఉగ్ర నరసింహుడు
గుహాలయంలో మూడో అంతస్తులో ఒక మందిరంలో ఉన్న ఉగ్ర నరసింహుని స్వరూపం ఈ మండపంలోనే మూడు ప్రదేశాల్లో మనకు కన్పిస్తుంది. వీటిలో రెండు మాత్రం ఒకే పోలికతో ఉంటాయి. ఇవి కుడ్యచిత్రాలు కావడం విశేషం. ఈ కుడ్యచిత్రాల్లో శంకరునితో పాటు వివిధ దేవతల శిల్పాలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

శ్రీ లక్ష్మీదేవితో ఆదివరాహస్వామి
మండపంలోని స్థంభాలపై కన్పించే చిత్రాల్లో అత్యంత అరుదుగా కన్పించే లక్ష్మీ సమేతుడైన ఆదివరాహస్వామి విగ్రహం రమణీయంగా దర్శనమిస్తుంది.

కుడ్య శిల్పం
ఈ మండపంలో మరొక స్తంభం మీద కన్పించే ఉగ్ర నరసింహుని శిల్పం తక్కిన రెండు శిల్పాల కంటే పూర్తి వైవిధ్యం కల్గిన మనోహర శిల్పం. ఈ శిల్పంలో హిరణ్యకశ్యపుని సంహరిస్తున్న నరసింహునిలో మహోగ్ర రూపం స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది.

వామనావతార ఘట్టం
నరసింహుని శిల్పంకు సమీపంలోనే వామనావతార ఘట్టం కూడా చిత్రించి ఉంది. ఆ పక్కనే మరొక స్తంభం మీద హనుమత్ సందేశం ఘట్టం కూడా చిత్రించి ఉండటాన్ని గమనించవచ్చు.

శ్రీ అనంతపద్మనాభస్వామి
మూడో అంతస్తు చివరి మందిరంలో శ్రీ అనంత పద్మనాభుడు కొలువుతీరి ఉన్నాడు. సుందర మనోహరమైన ఈ స్వామి స్వరూపాన్ని చూడటానికి రెండు కళ్లు చాలవని భక్తులు భక్తిపారవశ్యంతో చెబుతుంటారు. నల్లని గ్రానైటు ఏకశిలా నిర్మితమైన ఈ విగ్రహం స్వరూపం ఎవరినైనా ఇట్టే ఆకర్షిస్తుంది.

సమ్మోహితులను చేసే అనంత పద్మనాభుని స్వరూపం
శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామి పద్మపత్ర విశాలాక్షుడై, అనంతశయనుడై, గగనచరులైన దేవతలందరూ ఆనందం నాట్యం చేస్తుంటే, జయవిజయులు పాదాల చెంత కర్తవ్య పాలనలో ఉండగా, మహర్షులు తపో నిమగ్నులై ఉండగా, ఆకాశంలో గరుడుడు నాట్యం చేస్తుంటే, అద్భుత స్వరూపంతో దర్శనమిస్తాడు. ఆ దివ్య మంగళ రూపాన్ని దర్శించి తరించాల్సిందే కానీ వర్ణింపనలవి కాదు.

ప్రతిరోజు ఉదయం ఏడున్నర నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు స్వామి దర్శనం ఉంటుంది. ఒక్క శనివారం రోజు మాత్రం దూరప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారు. స్వామిని దర్శించిన భక్తులు చల్లే పసుపుకుంకుమలతో నల్లని అనంత పద్మనాభుని రూపం ఎర్రగా మారిపోయి, ఎర్ర గ్రానైట్​తో చెక్కిన శిల్పంలా గోచరించడం విశేషం.

నాభి కమలం నుంచి ఉద్భవించిన బ్రహ్మ
శ్రీ పద్మనాభుని మందిరంలోని అనంత పద్మనాభుని పరిశీలనగా గమనిస్తే స్వామి తో పాటు పద్మోద్భవుడైన బ్రహ్మ, ఆనందంలో సురేశుని కీర్తిస్తున్న దేవతలు, ధ్యానంలో ఉన్న రుషులు, ఆయుథ పాణులైన అంగరక్షకులు, గగనంలో నర్తిస్తున్న గరుత్మంతుని కూడా దర్శించవచ్చు.

నాగబంధం
మూడో అంతస్తులో మండపానికి వెలుపల నాగబంధం ఉందని ప్రతీతి. అందువల్ల ఈ పరిసరాల్లో ఎక్కడో విలువైన సంపద కాని, విలువైన చారిత్రాత్మక గ్రంథాలు కానీ ఉండి ఉంటాయన్న ప్రచారం కూడా ఉంది.

ఎలా చేరుకోవాలి?
విజయవాడకు దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి బస్సు, రైలు, విమాన సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. విజయవాడ నుంచి ఉండవల్లి సెంటరు వరకు బస్సులో వచ్చి అక్కడ నుంచి ఈ గుహాలయాలకు సులభంగా చేరుకోవచ్చు. అత్యంత అద్భుతమైన శిల్ప కళాసంపదకు తార్కాణంగా నిలిచే ఉండవల్లి గుహాలయాలు దర్శించడం ఒక అరుదైన, అపురూపమైన దివ్యానుభూతి. మనం కూడా ఉండవల్లి గుహాలయాలను దర్శిద్దాం. దివ్యానుభూతిని సొంతం చేసుకుందాం.
ఓం శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

