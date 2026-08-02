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ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలు- 'రంగం' విశేషాలు మీ కోసం!

తెలంగాణ బోనాల పండుగలో సికింద్రాబాద్‌ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి ఆలయానికి ప్రత్యేక స్థానం- 1815లో వెలసిన ఈ ఆలయానికి ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారితో ముడిపడిన ఆసక్తికరమైన స్థల పురాణం

Ujjaini Mahankali Temple Story
Ujjaini Mahankali Temple Story (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 3:00 AM IST

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Ujjaini Mahankali Temple Story : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద జాతర బోనాలు పండుగ. సికింద్రాబాద్‌ శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి ఆషాడ మాస బోనాల జాతర షెడ్యూల్‌ ఖరారైంది. తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే బోనాలు ఉత్సవం నేపథ్యంలో ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆగస్టు 2న ఉదయం 4 గంటలకు ప్రధాన బోనాల ఉత్సవం నిర్వహించనున్నారు. ఆగస్టు 3న ఉదయం ఎనిమిదిన్నరకు రంగం తర్వాత పదిన్నరకు అమ్మవారి గజవాహన ఊరేగింపు జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆలయ విశేషాలు - స్థల పురాణం
సికింద్రాబాద్లోని ఈ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయాన్ని 1815లో నిర్మించారు. సికింద్రాబాద్ పాత బోయిగూడ ప్రాంతానికి చెందిన సురటి అప్పయ్య బ్రిటిష్ ఆర్మీలో పనిచేసేవారు. ఆయన 1813 సంవత్సరంలో ఉద్యోగ రీత్యా మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయినికి బదిలీ అయ్యారు. బదిలీ జరిగిన కొన్ని రోజుల్లోనే ఉజ్జయిని ప్రాంతంలో కలరా వ్యాధి వ్యాపించింది. దీంతో వేలాది మంది మరణించారు.

అమ్మవారికి మొక్కుకున్న అప్పయ్య
అదే సమయంలో సైనికుడిగా చేస్తున్న అప్పయ్య సహోద్యోగులతో కలిసి ఉజ్జయినిలోని మహంకాళి ఆలయానికి వెళ్లి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో కలరా మహమ్మారి బారినుంచి ప్రజలను కాపాడి, పరిస్థితులు చక్కబడితే సికింద్రాబాద్లో లష్కర్లో ఆలయాన్ని నిర్మించి దానిలో అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠిస్తానని మొక్కుకున్నారు.

తగ్గుముఖం పట్టిన కలరా
అమ్మవారి అనుగ్రహంతో కొన్ని రోజుల్లోనే కలరా వ్యాధి తగ్గుముఖం పట్టి ఆ ప్రాంతం సాధారణ స్థితికి చేరుకుంది. ఈ పరిస్థితులు కళ్లారా చూసిన అప్పయ్య అమ్మవారి దయవల్లే ఇదంతా జరిగిందని విశ్వసించారు. అప్పయ్య, అతడి మిత్రులు 1815లో అక్కడి నుంచి సికింద్రాబాద్కు వచ్చారు. తమ మొక్కుబడి గురించి కుటుంబ సభ్యులకు వివరించారు.

మహంకాళికి తాత్కాలిక ఆలయం
కుటుంబ సభ్యులు, ఇరుగు పొరుగు వారితో కలిసి పాత బోయిగూడ బస్తీకి దూరంగా ఉండే ఖాళీ ప్రదేశంలో ప్రస్తుతం ఆలయం ఉన్న ప్రాంతంలో కట్టెలతో తయారు చేసిన మహంకాళి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. ఉజ్జయిని మహంకాళిగా నామకరణం చేసి పూజలు ప్రారంభించారు.

బావిలో లభించిన మాణిక్యాల అమ్మవారి విగ్రహం
ఆలయ నిర్మాణం జరుగుతున్న సందర్భంగా జాతరకు తరలివచ్చే భక్తుల కోసం నీటి సౌకర్యం కల్పించేందుకు పక్కనే పాడుబడి ఉన్న బావిని పునరుద్ధరించారు. ఈ సమయంలో వారికి మాణిక్యాల అమ్మవారి ప్రతిమ లభించింది. ఆ ప్రతిమను మహంకాళి అమ్మవారి విగ్రహం పక్కనే ప్రతిష్ఠించి మాణిక్యాల అమ్మవారిగా నామకరణం చేశారు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఆలయం దినదిన ప్రవర్ధమానమవుతూ భాగ్యనగరానికి తలమానికంగా నిలిచింది. సంవత్సరం మొత్తం ఈ అమ్మవారి ఆలయం ఎప్పుడు భక్తులతో కళకళలాడుతూ ఉంటుంది.

బోనాలు శోభ
ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయంలో ఆగస్టు 2, ఆదివారం బోనాలు ఉత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. ఉదయం 4 గంటలకు తొలి బోనం సమర్పణ జరుగుతుంది. ఇక రోజంతా భక్తులు నిరంతరం బోనాలు సమర్పిస్తూనే ఉంటారు.

భవిష్యవాణి
సికింద్రాబాద్‌లోని ప్రసిద్ధ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల ఉత్సవాలలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఘట్టం 'రంగం' పేరిట జరిగే భవిష్యవాణి. బోనాల జాతరలో భాగంగా రెండో రోజు సోమవారం ఉదయం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు.

రంగం అంటే ఏమిటి?
'రంగం' అంటే భవిష్యవాణి. రానున్న కాలంలో ప్రజలకు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి, వర్షాలు, పంటలు, ప్రకృతి సిద్ధమైన విషయాల గురించి అమ్మవారు జోగిని లేదా మాతంగి ద్వారా భవిష్యత్తును తెలియజేసే కార్యక్రమం.

రంగం జరిగే విధానం
రంగం సందర్భంగా ప్రధాన ఆలయం ముందు మాతంగి ఒక పచ్చి కుండపై నిలబడి, కళ్లు మూసుకుని అమ్మవారి అనుగ్రహంతో భవిష్యత్తును చెబుతారు. ఈ సమయంలో ఆమె చెప్పే విషయాలను భక్తులు దైవవాణిగా భావిస్తారు.

భవిష్యవాణి సారాంశం
రంగం కార్యక్రమంలో వినిపించే భవిష్యవాణిలో అమ్మవారు ప్రజల పూజలతో సంతృప్తి చెందారా లేదా, ఏమైనా ఆగ్రహంగా ఉన్నారా, అమ్మవారిని సంతోషపెట్టే విధంగా పూజలు ఎలా చేయాలి, వర్షాలు సమృద్ధిగా పడతాయా లేదా అనే విషయాలను మాతంగి వెల్లడిస్తారు.
సుమారు 200 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన సికింద్రాబాద్‌లో ఆషాఢ మాసంలో జరిగే ఈ బోనాల జాతర, రంగం కార్యక్రమాన్ని మనం కూడా వీక్షించి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.

ఓం శ్రీ మాత్రే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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