సూర్యోదయానికి ముందే జరిగే తిరుమల మహాద్భుతం! ఎందుకు ఉగ్ర శ్రీనివాసుడు ఒక్కసారి మాత్రమే దర్శనమిస్తారు?

ఉగ్ర శ్రీనివాసుని దివ్య దర్శనం- మహాద్భుత విశిష్టత!
Published : November 2, 2025 at 2:53 AM IST
Ugra Srinivasa Murthy Tirumala 2025 : ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి రోజున యోగనిద్రకు ఉపక్రమించిన అనంతశయనుడు శ్రీ మహా విష్ణువును కైశిక ద్వాదశి రోజు మేల్కొలుపుతారు. కార్తిక శుక్ల పక్ష ఏకాదశిని కైశిక ద్వాదశిగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ రోజు కలియుగ వైకుంఠం తిరుమలలో మహాద్భుతం జరుగుతుంది. అదేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఉగ్ర శ్రీనివాసుని దర్శనం
కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి రోజు కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమలలో వెలసిన పంచబేరాల్లో ఒకరైన ఉగ్ర శ్రీనివాసుడు శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా తిరుమాడ వీధుల్లో ఉరేగుతాడు. ఈ విశేషాలు తెలుసుకునే ముందు అసలు 'పంచబేరాలు' అంటే ఏమిటి?
పంచ బేరాలు
పంచ బేరాలు అంటే శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి గర్భగుడిలో ఉన్న ఐదు విగ్రహాలు. వీటిలో ధ్రువబేరం అంటే శ్రీవారి మూలవిరాట్, కౌతుక బేరం అంటే భోగ శ్రీనివాసమూర్తి, స్నపన బేరం అంటే ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి, మలయప్పస్వామి అంటే ఉత్సవ బేరం... బ్రహ్మోత్సవాలలో తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగే స్వామి ఈ ఉత్సవ బేరం అయిన మలయప్పస్వామియే! ఇక ఐదవది , చివరిది బలిబేరం అంటే కొలువు శ్రీనివాసమూర్తి. ఈ ఐదింటిని కలిపి పంచబేరాలు అంటారు. ఈ ఐదింటిలో ఏ మూర్తిని దర్శించినా ఆనందనిలయంలోని శ్రీనివాసుని దర్శించినట్లే అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కైశిక ద్వాదశి రోజు ఈ ఉత్సవం జరగడం వెనుక ఉన్న విశేషం తెలుసుకుందాం.
కైశికం అంటే?
సామవేద సారమైన సంగీతంలో కైశికమనే రాగముంది. వరాహ పురాణం ప్రకారం ఒకసారి శ్రీవారికి పరమ భక్తుడైన శ్రీనంబదువాన్ సత్యమూర్తి అనే భక్తుడు స్వామివారికి కైశిక రాగంలో సంకీర్తన చేసేందుకు వెళుతుండగా, మార్గంలో ఓ బ్రహ్మరాక్షసుడు ఎదురై తనను తినేస్తానని బెదిరించాడు. నంబదువాన్, తాను స్వామివారి సన్నిధిలో సంకీర్తనలు చేయడానికి వెళ్తున్నాని, తాను సంకీర్తన పూర్తి చేసి తిరిగి వస్తానని ప్రమాణం చేశాడు. దానితో రాక్షసుడు అందుకు అంగీకరిస్తారు.
నంబదువాన్ నిజాయితీకి ముగ్ధుడైన రాక్షసుడు
స్వామివారికి కైశిక రాగంలో స్తోత్రాలు సమర్పించిన అనంతరం నంబదువాన్ బ్రహ్మరాక్షసుని వద్దకు చేరాడు. నంబదువాన్ నిజాయితీకి బ్రహ్మ రాక్షసుడు ఆశ్చర్యపోతాడు. అప్పటివరకు తాను చేసిన పాపాలకు చింతిస్తాడు. అప్పుడు శ్రీరంగనాథుడు రాక్షసునికి శాపవిమోచనం, నంబదువాన్ భక్తికి ముగ్ధుడై అతనికి మోక్షం ప్రసాదించారు. ఆనాటి నుంచి స్వామివారి సన్నిధిలో పరాశరభట్టు కైశిక పురాణాన్ని ఆలపించడం ప్రారంభించారు. ఈనాటికి ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. ఈ సంఘటన జరిగిన కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి అప్పటి నుంచి కైశిక ద్వాదశిగా వ్యవహారంలోకి వచ్చింది.
ఆముక్తమాల్యదలో కూడా ప్రస్తావన
శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రచించిన ఆముక్తమాల్యద లో కూడా ఈ కైశిక ద్వాదశి ప్రస్తావన ఉంది. ఇందులో బ్రహ్మ రాక్షసుడు, నంబదువాన్ గురించి వివరంగా చెప్పబడి ఉంది.
ఏడాదికి ఒక్కరోజే
ప్రత్యేకించి కైశిక ద్వాదశి రోజు ఉగ్ర శ్రీనివాసుడు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతాడు. ఏడాదికి ఒక్కసారి మాత్రమే ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
సూర్యోదయానికి ముందే ఎందుకు?
14 వ శతాబ్దంలో ఉగ్ర శ్రీనివాసుడు ఊరేగుతున్న సమయంలో సూర్య కిరణాలూ ఉగ్ర శ్రీనివాసుని విగ్రహం మీద పడగానే పెద్ద అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఆనాటి నుంచి సూర్యోదయానికన్నా ముందే ఉగ్ర శ్రీనివాసుడు తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తాడు.
కైశిక ద్వాదశి ఆస్థానం
సూర్యోదయానికి ముందే అంటే 4:30 నుంచి 5:30 మధ్యలో ఉగ్ర శ్రీనివాసుడు తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగి ఆలయంలోకి తిరిగి వస్తాడు. అనంతరం శ్రీవారి ఆలయంలో సాలకట్ల కైశిక ద్వాదశి ఆస్థానం ఘనంగా జరుగుతుంది. శ్రీమహావిష్ణువు స్వరూపంగా భావించే కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఈ ఉత్సవం ప్రతి ఏడాది ఘనంగా జరుగుతుంది. ప్రధాన వైష్ణవ పర్వదినాల్లో కైశిక ద్వాదశి ఒకటి.
ఈ ఏడాది ఎప్పుడు?
ఈ ఏడాది నవంబర్ 2, ఆదివారం కైశిక ద్వాదశి పర్వదిన సందర్భంగా ఉగ్ర శ్రీనివాసుడు శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా తెల్లవారుజామున సూర్యోదయానికి ముందే 4:30 నుంచి 5:30 లోపు తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహించనున్నాడు. అనంతరం ఆలయం లోపల ఉదయం 6 నుంచి 7.30 గంటల వరకు కైశిక ద్వాదశి ఆస్థానం, కైశిక పురాణ పారాయణంతో ఘనంగా జరుగనుంది.
ఉగ్ర శ్రీనివాసుని దర్శనఫలం
కైశిక ద్వాదశి రోజు సూర్యోదయానికి ముందే తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగే ఉగ్ర శ్రీనివాసుని దర్శిస్తే 100 అశ్వమేథ యాగాల ఫలితం లభిస్తుందని, జన్మరాహిత్యం కలిగి మోక్షం సిద్ధిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. రానున్న కైశిక ద్వాదశి రోజు మనం కూడా ఉగ్ర శ్రీనివాసుని దర్శించుకుందాం తరిద్దాం. ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.