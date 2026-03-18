రేపే "ఉగాది" - ఈ విధివిధానాలు పాటిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు, ముక్కోటి దేవతల అనుగ్రహమట!

-చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి నాడు తెలుగు వారి తొలి పండగ - ఉగాది రోజున తప్పక చేయాల్సిన విధివిధానాలు ఇవేనట!

Ugadi 2026 Pooja Vidhi
Ugadi 2026 Pooja Vidhi (Getty Images)
Published : March 18, 2026 at 4:57 PM IST

Ugadi 2026 Pooja Vidhi: నూతన తెలుగు సంవత్సరాదికి సమయం ఆసన్నమైంది. చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజు ఉగాది పండుగ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. ఈ సంవత్సరం మార్చి 19 గురువారం నాడు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాదిని జరుపుకోనున్నారు. చాలా మంది ఉగాది నాడు నూతన వస్త్రాలు ధరించి పూజ చేసి పచ్చడి తింటుంటారు. అయితే పండగ నాడు కొన్ని విధివిధానాలు పాటిస్తే సంవత్సరం మొత్తం అష్టైశ్వర్యాలు లభిస్తాయని, ముక్కోటి దేవతల అనుగ్రహం కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్​ చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అసలు ఉగాది రోజు పూజ చేయడం సహా ఇతర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పరాభవ నామ సంవత్సరానికి అర్థం: గత సంవత్సరంలో ఏర్పడిన పరాభవాలు, అపజయాలు, కష్టాలు, బాధలు, కన్నీళ్లు అన్నీ తొలగించుకుని అనుకూల ఫలితాలు పొందడానికి ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయాలని చెప్పడమే పరాభవ అంతరార్థం అని మాచిరాజు వివరిస్తున్నారు.

ఉగాది రోజు ఏం చేయాలి: ఉగాది పర్వదినం నాడు కొన్ని విధివిధానాలు పాటించడం ముఖ్యమంటున్నారు మాచిరాజు. అందులో మొదటిది తెల్లవారుజామున నిద్ర లేచి శరీరానికి, తలకు నువ్వుల నూనె రాసుకుని తలంటు స్నానం చేయడం. దీనినే తైలాభ్యంగ స్నానం అంటారని అంటున్నారు. అదే విధంగా ఉగాది రోజు బ్రహ్మ దేవుడిని పూజించాలని హేమాద్రి సంహిత, స్మృతి కౌస్తుభం, చతుర్వర్గ చింతామణి అనే ప్రామాణిక గ్రంథాలు చెబుతున్నట్లు వివరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే శ్రీమహావిష్ణువు ఆజ్ఞ ప్రకారం బ్రహ్మా దేవుడి సృష్టి చేయడం ఆరోజునే ప్రారంభించాడట.

బ్రహ్మదేవుడిని ఎలా పూజించాలి: అందరి దేవుళ్ల మాదిరి బ్రహ్మ దేవుడికి ఫొటోలు, విగ్రహాలు వంటివి ఉండవు. మరి పూజ ఎలా చేయాలంటే

  • ఉగాది రోజు ఇంటి ముందు భాగంలో ఓ చిన్న కర్రను పాతి పెట్టాలి.
  • ఆ కర్రకు పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లతో అలంకరించాలి. అనంతరం కర్ర దగ్గర దవనం ఉంచి బెల్లం ముక్కను నైవేద్యంగా పెట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత హారతి ఇవ్వాలి. ఆ కర్రను బ్రహ్మ దేవుడిగా భావించి పైన చెప్పిన విధంగా పూజ చేయాలని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. బ్రహ్మదేవుని పూజించిన తరువాత ఇష్టదైవాన్ని ఆరాధిస్తే మంచిదంటున్నారు.
  • ఉగాది రోజు బ్రహ్మకు దవనం సమర్పిస్తే సర్వ కోరికలు నెరవేరుతాయని, ముక్కోటి దేవతల అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుందంటున్నారు. అదే విధంగా గోపూజ చేసినా మంచిదంటున్నారు.

ఉగాది రోజు చేయాల్సిన దానాలు: కొత్త సంవత్సరం నాడు కొన్ని దానాలు ఇస్తే అన్ని విధాలా మేలు జరుగుతుందని మాచిరాజు చెబుతున్నారు.

  • పండగ నాడు మామిడి పండ్లను దానం ఇస్తే మనసులోని కోరికలు తొందరగా నెరవేరుతాయని అంటున్నారు.
  • ఉగాది రోజు మజ్జిగ లేదా విసనకర్రను దానం ఇవ్వడం వల్ల జాతక దోషాల తీవ్రత తగ్గుతుందని, మనశ్శాంతి దొరుకుతుందని చెబుతున్నారు.
  • ఉగాది రోజు వస్త్రాలు దానం ఇచ్చినా విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయంటున్నారు.
  • పండగ నాడు చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినా, నీటి కుండను దానం ఇచ్చినా పితృదేవతల అనుగ్రహం లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. నీటి కుండను దానం ఇవ్వడానికి ముందుగా కొత్త కుండను తీసుకుని పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత అందులో నీళ్లు పోసి పసుపు, కుంకుమ, గంధం, పూలు, అక్షతలు వేయాలి. అనంతరం ఓ కొబ్బరి బోండాం తీసుకుని పసుపు, కుంకుమ, గంధం రాసిన దారం పోగులను చుట్టి కుండ మీద ఉంచి అర్చకులకు దానం ఇవ్వాలని మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్​ చెబుతున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

