వైశాఖ మాసంలో అక్షయ పుణ్యం అందించే 'ఉదక కుంభ దానం'- ఎప్పుడు? ఎలా చేయాలి?
అత్యంత పుణ్యప్రదమైన వైశాఖ మాసంలో చేసే ఉదక కుంభ దానం- ఈ దానం ప్రాముఖ్యత, విధానం, ఫలితాలు మీకోసం
Published : May 3, 2026 at 3:50 AM IST
Udaka Kumbha Danam Significance : మాధవ మాసంగా పేరొందిన వైశాఖ మాసంలో చేసే అతి చిన్న దానం కూడా విశేషమైన ఫలితాన్నిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. వైశాఖ పురాణంలో వివరించిన ప్రకారం వైశాఖ మాసంలో దాదాపు ప్రతిరోజు ఒక పర్వదినంగా పరిగణించాలని తెలుస్తోంది. ఇక ఈ మాసంలో చేసే దానాలకు అక్షయ ఫలం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. వాటిల్లో ముఖ్యంగా చేయాల్సిన దానం ఉదక కుంభ దానం. ఇంతకూ ఉదక కుంభ దానం అంటే ఏమిటి? ఈ దానం ఎవరు చేయాలి? ఎప్పుడు చేయాలి? ఎలా చేయాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఉదక కుంభం అంటే?
ఉదక కుంభం అంటే స్వచ్ఛమైన జలంతో నింపిన మట్టికుండ. గ్రీష్మ తాపం అధికంగా ఉండే వైశాఖ మాసంలో ఉదక కుంభ దానం అత్యంత విశిష్టమైనదిగా, పుణ్యప్రదమైనదిగా పరిగణలోకి వస్తోంది. ఎండలు మండిపోయే ఈ మాసంలో దాహంతో ఉన్నవారికి నీటిని అందించడం శ్రీ మహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైన పని.
ఉదక కుంభ దానం ఎప్పుడు చేయాలి?
వైశాఖ మాసంలో ప్రతిరోజూ పర్వదినమే అయినప్పటికీ ఉదక కుంభాన్ని దానం చేయడానికి ఆదివారం, పౌర్ణమి, ఏకాదశి, అక్షయ తృతీయ మంచి రోజులు. ఈ రోజుల్లో ప్రాతఃకాలంలో స్నానం చేసిన తర్వాత ఏమి తినకుండా ఉపవాసం ఉండి ఉదక కుంభ దానం చేయడం వలన సకల శుభాలతో పాటు, పితృదేవతల అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుందని శాస్త్రవచనం. అయితే ఈ ఉదక కుంభ దానం సశాస్త్రీయంగా ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
వైశాఖ మాసంలో ఉదక కుంభ దాన విధానం
ముందుగా నూతన సంవత్సరంలో అంటే ఉగాది తరువాత తయారు చేసిన ఒక కొత్త మట్టి కుండను తీసుకోవాలి. గత ఏడాది తయారైన కుండలు దానానికి పనికిరావు. కొత్త కుండపై చందనం, కుంకుమతో బొట్లు పెట్టాలి. అనంతరం కుండలో శుభ్రమైన నీటిని నింపాలి. ఆ నీటిలో కొద్దిగా పచ్చకర్పూరం, నాలుగు ఏలకులు, వట్టివేళ్లు, పటిక వేయడం మంచిది. కుండలోని నీటిలో తులసి దళాలను వేయాలి. ఎందుకంటే వైశాఖంలో శ్రీహరిని తులసితో పూజించడం శ్రేష్ఠం. కుండ పైన ఒక కొత్త మట్టి మూత ఉంచి, దానిపై ఒక చిన్న యజ్ఞోపవీతం కానీ, పూలమాల కానీ ఉంచాలి. ప్రాతఃకాల స్నానం తర్వాత నీటితో నిండిన ఈ కుండను ఒక బ్రాహ్మణుడికి కానీ, దప్పికతో ఉన్న బాటసారులకు కానీ, నీరు అవసరం ఉన్న వ్యక్తికి కానీ దానం చేయవచ్చు.
సమంత్రకంగా
ఉదక కుంభ దానం సమంత్రకంగా చేయడం వలన శుభ ఫలితాలు వేగంగా లభిస్తాయి. దానం చేసేటప్పుడు "మాధవ ప్రీత్యర్థం" అనగా శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రీతి కోసమని సంకల్పం చెప్పుకొని దానం ఇవ్వడం శ్రేష్టం.
ఉదక కుంభ దాన విశిష్టత
- అక్షయ పుణ్యం : వైశాఖ మాసంలో చేసే జలదానం అక్షయమైన పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది.
- విష్ణు లోక ప్రాప్తి : ఈ దానం చేయడం వల్ల విష్ణు లోక ప్రాప్తి కలుగుతుందని నమ్మకం.
- పితృదేవతలు తృప్తి : ఈ దానం వల్ల పితృదేవతలు తృప్తి చెంది, వంశాభివృద్ధిని కలిగిస్తారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
- పాప నివారణ : వైశాఖ మాసంలో ఉదక కుంభ దానం సకల పాపాలు పోగొడుతుంది.
ముఖ్యంగా వైశాఖ మాసంలో ఆదివారం రోజు కానీ, పౌర్ణమి రోజు కానీ, అక్షయ తృతీయ రోజు కానీ ఈ దానం చేయడం మరింత విశేషం. ఈ వైశాఖ మాసంలో మనం కూడా ఉదక కుంభ దానం చేద్దాం. శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహంతో పాటు, పితృదేవతల అనుగ్రహాన్ని అక్షయ ఫలంగా పొందుదాం.
ఓం నమో నారాయణాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
