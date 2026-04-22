ఉచ్చిష్ట గణపతిని ఇలా పూజిస్తే- శత్రుజయం, రుణ విముక్తి సహా- అభీష్టాలన్నీ నెరవేరడం ఖాయం!

గణపతికి అనేక స్వరూపాలు- వాటిలో ఉచ్చిష్ట గణపతి అత్యంత శక్తిమంతమైన తాంత్రిక రూపం- ఈ స్వామిని పూజించడం ద్వారా శత్రు జయం, రుణ విముక్తి, కార్యసిద్ధి లభిస్తాయని విశ్వాసం!

Ganesh Puja
Ganesh Puja (Getty Images)
Published : April 22, 2026 at 5:00 AM IST

Ucchista Ganapati Puja Significance : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం గణపతికి నమస్కరించనిదే ఏ పని ప్రారంభించరు. ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించే ముందు, నోములు, వ్రతాలు వంటి శుభ సందర్భాల్లోనూ, శుభకార్యాల్లోనూ ముందుగా గణపతి పూజ చేయడం సంప్రదాయం. ఇందువల్ల ప్రారంభించబోయే పనుల్లో విఘ్నాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. అయితే పురాణాల ప్రకారం గణపతి స్వరూపాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఒక్కో సమస్య పరిష్కారానికి ఒక్కో గణపతి స్వరూపాన్ని పూజించాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో శత్రుజయం, రుణ విముక్తి కలిగించే ఉచ్చిష్ట గణపతి పూజ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఉచ్చిష్ట గణపతి విశిష్టత
ఉచ్చిష్ట గణపతి స్వరూపం గణేశుని అత్యంత రహస్యమైన, శక్తిమంతమైన తాంత్రిక రూపం. ఈయన గాణాపత్యం సంప్రదాయంలోని ఆరు ప్రధాన శాఖల్లో ఒకటైన 'ఉచ్చిష్ట గణపత్య శాఖ'కు అధిపతి. భోగభాగ్యాలను, యోగ సిద్ధులను త్వరగా ప్రసాదించే దేవుడిగా, శత్రు జయం, రుణ విముక్తి, కార్యసిద్ధి కోసం ఉచ్చిష్ట గణపతిని విశేషంగా ఆరాధిస్తారు. ఉచ్చిష్ట గణపతి పూజ ఒక శక్తిమంతమైన పూజ! ఇది శత్రు జయం, రుణ విముక్తి, ధన ప్రాప్తి వంటి కోరికలను నెరవేరుస్తుందని విశ్వాసం.

ఉచ్చిష్ట గణపతి పూజకు శుభసమయం ఎప్పుడు?
సాధారణంగా బుధవారం ఉచ్చిష్ట గణపతి పూజకు అత్యంత అనువైన రోజు. ఈ పూజను తెల్లవారుజామున 4:30 నుంచి 6:00 లోపు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో ఆచరించడం మంచిది. లేదంటే రాత్రి 10:00 గంటల నుంచి 12:00 గంటల మధ్యలో కూడా ఆచరించవచ్చు. తాంత్రిక సాధనలో ఈ సమయం అత్యంత శక్తిమంతమైన సమయంగా భావిస్తారు.

ఉచ్చిష్ట గణపతి సంపూర్ణ పూజా విధానం
ఈ పూజ ప్రారంభించే ముందు తలారా స్నానం చేయాలి. అనంతరం పూజ చేసే ప్రదేశాన్ని గంగాజలంతో శుభ్రం చేయాలి. ఒక పీటకు పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టి దానిపై ఎర్రటి వస్త్రాన్ని పరచి, దానిపై పసుపు లేదా కుంకుమతో గణపతి యంత్రం లేదా మండలాన్ని వేయాలి. దీనినే మండలం ఏర్పాటు చేయడం అంటారు.

విగ్రహ స్థాపన
ఏర్పాటు చేసుకున్న మండలం మధ్యలో ఉచ్చిష్ట గణపతి విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. నువ్వుల నూనె లేదా ఎర్ర చందనం నూనెతో దీపారాధన చేయాలి. ఎర్రటి పువ్వులు, గరిక గణపతికి సమర్పించాలి. ముందుగా గణపతికి షోడశోపచారాలు చేయాలి. తర్వాత అష్టోత్తర శతనామాలతో గణపతిని పూజించాలి. అనంతరం కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు, అన్నం, పప్పు, పరమాన్నం వంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. ఈ పూజలో ముఖ్యమైన నియమం ఏమిటంటే దీపారాధన పూర్తిగా కొండెక్కే వరకు వినాయకునికి సంబంధించిన స్తోత్రాలు చదువుకోవాలి. గణేశుని మూల మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించాలి. జపం పూర్తయ్యాక మన మనసులోని అభీష్టాలను గణపతికి నివేదించుకోవాలి.

ప్రసాదం
పూజ పూర్తయ్యాక గణపతికి నివేదించిన ప్రసాదాన్ని ఉచ్చిష్ట ప్రసాదంగా కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే స్వీకరించాలి. ఇతరులకు ఈ ప్రసాదాన్ని పంచకూడదు. "ఉచ్చిష్ట" అంటే పూజలో మంత్రశక్తితో శక్తి ప్రాప్తి పొందిన ఆహారం.

ఉచ్చిష్ట గణపతి పూజకు నియమాలు
ఉచ్చిష్ట గణపతి పూజ చేసే సమయంలో కొన్ని నియమాలు తప్పకుండా పాటించాలి. అప్పుడే పూజ ఫలిస్తుంది. అవేమిటంటే పూజ ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు ఎవరితోనూ మాట్లాడకూడదు. ఒకేసారి ఎక్కువ కోరికలు కాకుండా, ఒకటి రెండు ముఖ్యమైన కోరికలు మాత్రమే కోరుకోవాలి. పూజ పూర్తయ్యాక గణపతి విగ్రహాన్ని లేదా చిత్రపటాన్ని ఇంట్లోనే ఉంచుకుని భక్తితో ప్రతిరోజూ ఆరాధించాలి.

ఉచ్చిష్ట గణపతి పూజాఫలం
భక్తి శ్రద్ధలతో ఉచ్చిష్ట గణపతి పూజ చేయడం వల్ల శత్రుబాధలు నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో వచ్చే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. కోర్టు కేసులు, ఆస్తి వివాదాలు, అప్పుల సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో ఆకస్మిక ధనలాభాలు కలుగుతాయి. మనోధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతాయి. ఇలా ఎన్ని బుధవారాలైన ఈ పూజ చేసుకోవచ్చు. అభీష్టం సిద్ధించిన తరువాత గణపతి ఆలయంలో మోదకాలు, కానీ ఉండ్రాళ్లు కానీ పంచడం మంచిది. ఎంతో శక్తిమంతమైన ఈ ఉచ్చిష్ట గణపతి పూజ మనం కూడా చేసుకుని అభీష్టసిద్ధి పొందుదాం.
ఓం గణాధిపతయే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

