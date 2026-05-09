హనుమాన్ చాలీసా ఎలా పుట్టింది? తులసీదాసుకు ప్రత్యక్షమైన ఆంజనేయస్వామి అద్భుత గాథ!
హనుమాన్ చాలీసా భక్తులను ఆపదల నుంచి రక్షించే మహిమాన్వితమైన స్తోత్రంగా ప్రసిద్ధి - తులసీదాసుకు హనుమంతుడు ప్రత్యక్షమై ఉద్భవించిన చాలీసా
Published : May 9, 2026 at 2:48 AM IST
Hanuman Chalisa Origin : ఆపదల నుంచి రక్షించే హనుమంతుని ప్రసన్నం చేసుకునే స్తోత్రాలలో విశేషమైన స్తోత్రం హనుమాన్ చాలీసా! హనుమాన్ చాలీసాను క్రమం తప్పకుండా పఠించడం వల్ల దుష్టశక్తులు, ప్రతికూల శక్తుల నుంచి దైవిక రక్షణ లభిస్తుందని విశ్వాసం. ముఖ్యంగా ఏలినాటి శని, రాహు-కేతు దోషాల వంటి గ్రహ పీడలతో సతమతమయ్యేవారు హనుమాన్ చాలీసా చదివితే ఉపశమనం పొందుతారని నమ్ముతారు. ఇంతటి మహత్తరమైన హనుమాన్ చాలీసా అసలు ఎలా ఉద్భవించిందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
వారణాసి వాసి సంత్ తులసీదాస్!
తులసీదాస్ ప్రతినిత్యం రామ నామాన్ని స్మరిస్తూ ఆనంద సాగరంలో తేలియాడుతుండేవారు. మహా తపఃశక్తి సంపన్నులయిన తులసీదాస్ సన్నిధిలో ఎన్నో మహిమలు ప్రకటితమవుతుండేవి. తులసీదాస్ ప్రభావంతో ఎంతో మంది ఆయన ద్వారా రామనామ దీక్ష తీసుకుని రామనామ రసోపాసనలో తమ జీవితాలు ధన్యం చేసుకుంటుండేవారు. ఎంతోమంది ఇతర మతాలకు చెందిన భక్తులు కూడా రామనామ భజన పరులుగా మారడం కొంతమంది ఇతర మత పెద్దలకు కంటగింపుగా మారింది. ఈ క్రమంలో వారందరు మూకుమ్మడిగా తులసీదాసు మతమార్పిడులకు పాల్పడుతున్నాడని ఇతర మతాన్ని కించపరుస్తున్నాడని లేనిపోని అభియోగాలు ఢిల్లీ పాదుషా వారికి పంపుతుండేవారు. ఈ సందర్భంగా తులసీదాసు మహత్యాన్ని తెలిపే ఒక సంఘటన చోటు చేసుకుంది.
తులసీదాసు మహత్యాన్ని తెలిపే కథ
వారణాసిలో నివసించే ఒక సద్బ్రాహ్మణుడు తన ఏకైక కుమారునికి కుందనపు బొమ్మలాంటి అమ్మాయితో వివాహం చేసాడు. వారిద్దరూ చిలకా గోరింకల్లా అన్యోన్యంగా జీవిస్తూ ఉండేవారు. ఊహించని విధంగా విధివక్రించి హఠాత్తుగా ఆ యువకుడు కన్ను మూసాడు. ఆ అమ్మాయి గుండె పగిలి ఘోరంగా విలపించసాగింది. బంధువులు శవయాత్రకు సన్నాహాలు చేశారు. ఆ అమ్మాయి తన భర్త శవాన్ని తీసుకు వెళ్లకుండా అడ్డం పడి రోదిస్తుండటంతో స్త్రీలు ఆమెను బలవంతంగా పట్టుకుని ఉండగా శవ యాత్ర ముందుకు సాగుతోంది.
తులసీదాస్ ఆశీర్వాదం
తులసీదాస్ గారి ఆశ్రమం ముందునుంచే శ్మశానానికి వెళ్ళేమార్గం కావడంతో శవయాత్ర ఆశ్రమం దాటే సమయానికి మరణించిన యువకుని భార్య ధ్యానంలో ఉన్న తులసీదాసు పాదాలపై పడి విలపించసాగింది. గాజులు, అందెల సవ్వడికి కళ్లు తెరచి చూసిన తులసి దాసు 'దీర్ఘ సుమంగళి భవ!" అని ఆశీర్వదించారు. అప్పుడు ఆ యువతి "స్వామీ భర్త మరణించి శోకంతో ఉన్న నాలాంటి అభాగ్యురాలిని దీవించినందుకు మహాత్ములైన మీ వాక్కు కూడా వ్యర్ధమైందే అని" చింతిస్తున్నాను అనగా, అప్పుడు తులసీదాసు "అమ్మా నా నోట రాముడు అసత్యం పలికించడు... ఒక్క నిమిషం ఆగు!" అంటూ శవయాత్రను ఆపించి రామనామాన్ని జపిస్తూ తన కమండలంలోని పవిత్ర జలాన్ని ఆ శవంపై చల్లాడు. దానితో మరణించిన ఆ వ్యక్తి తిరిగి సజీవంగా లేచి కూర్చున్నాడు. ఆ అద్భుతాన్ని చూసిన ప్రజలు తులసీదాసుకు భక్తిపూర్వకంగా నమస్కరించారు. దీనితో తులసీదాసు ఖ్యాతి మరింత విస్తరించింది. జనం తండోపతండాలుగా తులసీదాసును దర్శించి రామనామాన్ని స్వీకరించి జపించటం ఎక్కువయింది.
ఢిల్లీ పాదుషాకు ఫిర్యాదు
తులసీదాసు అంటే గిట్టని అసూయ పరులు ఢీల్లీ పాదుషా వద్దకు వెళ్లి తులసీదాసు రామనామం గొప్పదని ఇతర మతస్థులను మోసం చేసి తన మతంలోకి మార్పిస్తున్నాడని అసత్య ఆరోపణలు చేయసాగారు.
పాదుషా విచారణ
ఢిల్లీ పాదుషా విచారణకోసం తులసీదాసును ఢిల్లీ దర్భారుకు పిలిపించి "తులసీదాస్ గారూ మీరు రామనామం అన్నిటికన్నా గొప్పదని ప్రచారం చేస్తున్నారట. నిజమేనా ? అని ప్రశ్నించగా, తులసీదాసు గారు "అవును ప్రభూ! రామనామం తారకమంత్రం. ఆ మహిమ వర్ణింపనలవి కానిది" అన్నాడు. అప్పుడు పాదుషా మొండిగా ఒక శవాన్ని తెప్పించి రామనామం మహిమతో ఈ శవాన్ని బ్రతికించండి! లేదా రామనామానికి ఎలాంటి మహిమ లేదని ఒప్పుకోండి" అని ఆజ్ఞాపిస్తాడు.
పాదుషా ఆజ్ఞను నిరాకరించిన తులసీదాసు
తులసీదాసు "ప్రభూ! జనన మరణాలు జగత్ప్రభువు ఇష్టానుసారం జరుగుతాయి కానీ మానవుల కోరికలతో కాదని" ఆ శవాన్ని బ్రతికించడానికి నిరాకరిస్తాడు. తన ఆజ్ఞ ధిక్కరించాడన్న ఆగ్రహంతో పాదుషా తులసీదాసును బంధించమని ఆజ్ఞాపిస్తాడు.
రాముని ప్రార్థించిన తులసీదాసు
ఆ సమయంలో తులసీదాసు ఈ విపత్కర పరిస్థితి నుంచి రక్షించమని ధ్యాన మగ్నుడయ్యాడు. అంతే ! ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో వేలాది కోతులు సభలోకి ప్రవేశించి తులసీదాసును బంధించడానికి వచ్చిన సైనికుల నుంచి ఆయుధాలు లాక్కుని వారికే గురిపెట్టి, అందరినీ కదలకుండా చేసాయి. సభలోని వారందరూ ఏ కోతి మీదపడి కరుస్తుందోనని హడలిపోసాగారు.
హనుమత్ దర్శనం
ఈ కలకలానికి కనులు విప్పిన తులసీదాసు గారికి సింహద్వారం మీద ఆసీనులై ఉన్న హనుమంతుడు దర్శనమిచ్చాడు. అంతే హనుమంతుని దర్శనంతో ఒళ్లు పులకించి, తనను తాను మరచిపోయి తులసీదాసు "జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణసాగర............ అంటూ 40 దోహాలతో" అక్కడికక్కడే ఆశువుగా హనుమాన్ చాలీసాతో పవన సుతుని కీర్తించాడు.
తులసీదాసును అనుగ్రహించిన హనుమ
తులసీదాసు స్తోత్రానికి ప్రసన్నుడయిన పవన సుతుడు, "తులసీ! నీవు చేసిన ఈ స్తోత్రంతో నాకు ఆనందం కలిగింది! ఏమి కావాలో కోరుకో" అని అన్నారు. అప్పుడు తులసీదాసు హనుమతో "స్వామీ! నేటి నుంచి ఈ స్తోత్రం హనుమాన్ చాలీసాగా ప్రచారంలోకి వస్తుంది. ఈ స్తోత్రంతో నిన్ను స్తుతించిన వారిని అభయమిచ్చి రక్షించమని విన్నవించుకున్నాడు.
తులసీదాసు నిస్వార్ధ కోరికతో మరింత సంతోషించిన హనుమ"తులసీ! ఈ హనుమాన్ చాలీసా నాకు అత్యంత ప్రియమైనది. ఈ స్తోత్రంతో నన్ను స్తుతించిన వారి రక్షణ భారం నేనే వహిస్తానని వాగ్దానం చేసాడు. ఆనాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు హనుమాన్ చాలీసా భక్తుల అభీష్టాలను కామధేనువై నెరవేరుస్తూనే ఉంది. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన హనుమాన్ చాలీసాను ప్రతి శనివారం, మంగళవారం భక్తితో పఠిస్తే ఆంజనేయుని పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు.
జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
