తులసి కల్యాణం ఎప్పుడు, ఎలా చేయాలి? వృంద కథ, పూజా విధానం ఇదే!
Tulasi Kalyanam 2026 : తులసి దేవిని శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా, ఉసిరి చెట్టును శ్రీ మహావిష్ణువు స్వరూపంగా భావించి కల్యాణం జరుపుతారు. ఈ పర్వదినం ఎప్పుడు? దీని వెనుక ఉన్న పౌరాణిక ఏంటి?
Published : November 21, 2026 at 2:56 AM IST
పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో ప్రతి రోజు పర్వదినమే! ప్రతి తిథి విశిష్టమైనదే! శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన తిథి ద్వాదశి. కార్తిక మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ద్వాదశి తిథి రోజు దేశవ్యాప్తంగా తులసి కల్యాణం ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా తులసి దేవిని శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా, ఉసిరి చెట్టుని శ్రీ మహావిష్ణువు స్వరూపంగా భావించి కల్యాణం జరుపుతారు. ఈ సందర్భంగా ఈ పవిత్రమైన పర్వదినం ఎప్పుడు వచ్చింది? ఈ పర్వదినం వెనుక ఉన్న పౌరాణిక నేపధ్యం ఏమిటి? శాస్త్రోక్తంగా తులసి కల్యాణం ఎలా నిర్వహించాలి? అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం.
తులసి వివాహం- ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత
భారతీయ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి జరుపుకునే పండుగల్లో తులసి వివాహానికి విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. హిందూ సాంప్రదాయ ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యత కలిగిన పర్వదినంగా తులసి కల్యాణం ప్రసిద్ధి చెందింది. తులసి కల్యాణం గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకునే ముందు మనందరి ఇళ్లలో పూజలందుకునే తులసి అసలు ఎవరు? ఆమె వృత్తాంతమేమిటో చూద్దాం.
ఎవరీ తులసి?
స్కంద పురాణంలో వివరించిన ప్రకారం తులసి పూర్వజన్మలో వృంద అనే కన్య. ఈమె కాలనేమి అనే రాక్షసుని కుమార్తె. కాలాంతరంలో ఆమెకు జలంధరునితో వివాహం జరుగుతుంది. ఈ జలంధరుడు అమిత శక్తిమంతుడు. పరమ శివుని మూడో కన్ను నుంచి ప్రసరించిన అగ్నిలోంచి పుట్టినవాడు జలంధరుడు.
వృంద పాతివ్రత్యం
వృంద అందగత్తెయే కాకుండా మహా పతివ్రత. ఈమె రాక్షసుడైన జలంధరుని వివాహం చేసుకుంటుంది. జలంధరునికి చావు లేకుండా వరం ఉంటుంది. అయితే ఏ రోజైతే జలంధరుని భార్య వృంద తన పాతివ్రత్యాన్ని కోల్పోతుందో ఆ నిమిషంలోనే జలంధరుడు మరణించేలా శాపం ఉంటుంది.
శివునిపై జలంధరుని దండయాత్ర
జలంధరుడు తనకున్న వరగర్వంతో లోకాలను పీడించసాగాడు. ముక్కోటి దేవతలు కూడా ఆ రాక్షసుని ధాటికి తట్టుకోలేక నారాయణుని శరణు వేడుతారు. వృంద పాతివ్రత్యానికి భంగం కలిగితే తప్ప జలంధరుని మరణం లేదు. ఒకసారి జలంధరుడు మితిమీరిన గర్వంతో శివుని మీదకు దండ యాత్రకు బయలు దేరుతాడు.
వృంద పాతివ్రత్యానికి భంగం
ఇదే అదనుగా భావించిన శ్రీ మహా విష్ణువు లోక కల్యాణం కోసం జలంధరుని రూపంలో వృంద వద్దకు వస్తాడు. ఆ వచ్చింది తన భర్తే అనుకుని వృంద శ్రీ మహా విష్ణువును స్పృశిస్తుంది. దాంతో ఆమె పాతివ్రత్యానికి భంగం కలుగుతుంది. వృంద పాతివ్రత్యంతో ఇన్నాళ్లు ప్రాణాలు కాపాడుకున్న జలంధరుడు పరమశివుని చేతిలో హతుడవుతాడు. జరిగిన ఘటనతో హతాశురాలైన వృంద కూడా తన భర్తతో కలిసి సహగమనం చేస్తుంది.
వృందపై విష్ణువుకు అనురాగం
తన కారణంగా పాతివ్రత్యాన్ని పోగొట్టుకున్న వృందపై విష్ణువు అనురాగాన్ని పెంచుకుంటాడు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువుకు ధాత్రి, లక్ష్మి, గౌరీ ముగ్గురు తమ తమ అంశలతో మూడు గింజలను సృష్టించి ఇచ్చారు. భర్త మరణంతో సతీసహగమనం చేసిన వృంద చితా భస్మంలో ఆ గింజలను కలపమంటారు.
ముగ్గురమ్మల స్వరూపం తులసి, ఉసిరి, మాలతి
వృంద చితాభస్మంలో కలిపిన గౌరీ ఇచ్చిన గింజ నుంచి తులసి, లక్ష్మి ఇచ్చిన గింజ నుంచి ఉసిరిక, ధాత్రి ఇచ్చిన గింజ నుంచి మాలతి ఉద్భవిస్తాయి. వీటిని చూచి విష్ణువు ప్రశాంత చిత్తుడై ఉంటాడు. ఈ మొత్తం సంఘటన అంతా కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి నాడే జరిగింది. అందుకే దీన్నే కైశిక ద్వాదశి అని చిలుక ద్వాదశి అని అంటారు.
తులసి కల్యాణం
ఆనాటి నుంచి కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి రోజు తులసి కల్యాణం జరపడం సంప్రదాయంగా మారింది. పద్మ పురాణంలో తులసి కల్యాణాన్ని కార్తిక శుద్ధ నవమి రోజు జరపాలని పేర్కొని ఉంది. అయితే ఉత్తాన ఏకాదశి నుంచి కార్తిక పౌర్ణమి వరకు ఉన్న 5 రోజులు ఈ ఆచారానికి అత్యంత శుభప్రదమని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి రోజు తులసి కల్యాణం జరపడం ఆనవాయితీగా మారింది.
తులసి కల్యాణం ఏ ప్రాంతంలో ఎలా జరుపుతారు?
తులసి కల్యాణాన్ని భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఆయా ప్రాంతీయ ఆచార వ్యవహారాలను అనుసరించి జరుపుతారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లో
ఉత్తరప్రదేశ్లో శ్రీ మహా విష్ణువు భక్తులు తులసి కల్యాణాన్ని ఘనంగా జరుపుతారు. ఈ సందర్భంగా వారు హల్దీ, మెహందీ, జైమాల, ఫెరాలు, బారాత్ వంటి సాంప్రదాయ విధివిధానాలతో తులసి కల్యాణాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.
బిహార్లో
బిహార్లోని సౌంజా గ్రామంలోని ప్రభుదామ్లో తులసి కల్యాణ వేడుకలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతాయి. ఈ వేడుకలను పురస్కరించుకుని ప్రభుదామ్లో ఏకాదశి నుంచి త్రయోదశి వరకు మూడు రోజుల పాటు వేద పఠనాలు, శోభాయాత్ర, తిలక్ కార్యక్రమం, దివ్య వివాహం, షష్టి భోగాలతో ఘనంగా ఉత్సవం జరుగుతుంది.
మహారాష్ట్రలో
మహారాష్ట్రలో తులసి కల్యాణం సందర్భంగా తులసి, శ్రీ మహావిష్ణువు మధ్య తెల్లని అంతర్పాట్ ఉంచి, అర్చకులు మంగళాష్టకాలు పఠిస్తుండగా, భక్తులు అక్షతలు సిద్ధం చేస్తారు. అనంతరం వివాహ వేడుకలు ఆయా ప్రాంత ఆచారాలకు అనుగుణంగా జరుగుతాయి. చివరగా ప్రసాద వితరణ ఉంటుంది.
గుజరాత్లో
గుజరాత్లోని సౌరాష్ట్రలో శ్రీ మహా విష్ణువు స్వరూపమైన లాల్జీని మోస్తున్న బారాత్ తులసి ఆలయానికి వెళ్తుంది. అక్కడ భక్తుల భజనలు, కీర్తనల మధ్య కన్యాదానం వంటి వివాహ ఆచారాలు సాంప్రదాయ రీతిలో కొనసాగుతాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఈ తులసి కల్యాణాన్ని అన్ని వైష్ణవ ఆలయాల్లో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ మహా విష్ణువు స్వరూపంగా భావించే ఉసిరి చెట్టును కానీ, కొమ్మను కానీ తులసి మొక్క పక్కనే ఉంచి షోడశోపచారాలతో పూజించి, వైదిక రీతిలో వివాహ వేడుకలు నిర్వహిస్తారు.
కర్ణాటకలో
కర్ణాటకలో రాష్ట్రంలో తులసి కల్యాణం సందర్భంగా ఒక తులసి కొమ్మను శుభ్రం చేసి, రంగులు వేసి, పూలతో అలంకరించి, షోడశోపచార పూజలు చేసి, వివాహ వేడుకలు జరిపి, హారతులు ఇచ్చి, ప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. ప్రాంతాలు, ఆచారాలు వేరైనా తులసి వివాహం, శ్రీలక్ష్మి నారాయణుల వివాహంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఇంట్లో ఇలా!
చిలుక ద్వాదశి రోజు ఇంట్లో కూడా తులసి కల్యాణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించుకోవచ్చు. సనాతన సంప్రదాయం ప్రకారం తులసి కల్యాణం సూర్యాస్తమయం తరువాత చేయడం ఆనవాయితీ. పూజకు ముందు తలారా స్నానం చేయాలి. నైవేద్యం కోసం పరమాన్నం వంటి తీపి పదార్ధాలు సిద్ధం చేసుకోవాలి.
పూజా విధానం
ముందుగా తులసి కోట వద్ద ఉన్న ప్రదేశాన్ని శుభ్రం చేసుకుని, చక్కగా రంగవల్లికలతో అలంకరించుకోవాలి. తులసి మొక్క పక్కనే ఉసిరి చెట్టు కానీ, ఉసిరి కొమ్మను కానీ నాటాలి. లేదా శ్రీ మహావిష్ణువు సాలిగ్రామాన్ని కూడా ఉంచుకుని వివాహ వేడుకలు జరపవచ్చు.
తులసి అలంకారం
తులసి మొక్కను వధువుగా భావించి పసుపు కుంకుమలతో, పూలతో, మేలైన వస్త్రాలతో, ఆభరణాలతో అలంకరించాలి. ఉసిరి కొమ్మను కానీ, శ్రీ మహావిష్ణువు సాలిగ్రామాన్ని కానీ నూతన వస్త్రాలతో గంధం కుంకుమలతో పెండ్లి కుమారుని వలే అలంకరించాలి.
దీపారాధన
ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. షోడశోపచార పూజలు, అష్టోత్తర పూజలు ముగించాలి. అనంతరం ప్రధానమైన వివాహ వేడుకలు మొదలు పెట్టాలి. వధూవరుల ప్రవర, కన్యాదానం వంటి కార్యక్రమాలు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించాలి. తరువాత ఉసిరి చెట్టుకు, తులసి చెట్టును కలుపుతూ పవిత్ర దారంతో బంధనం వేయాలి. పవిత్ర మాలల మార్పిడి కార్యక్రమం పూర్తి చేయాలి. ఇదే మూడుముళ్ల బంధంగా భావించాలి. అటు తర్వాత తలంబ్రాల కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించి, నైవేద్యం సమర్పించి మంగళ హారతులు ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. తులసి ఉసిరి మొక్కలకు ప్రదక్షిణాలు చేయాలి.
తాంబూల దానం
ఈ రోజు శ్రీ తులసి కల్యాణం సందర్భంగా ఎవరైనా పుణ్య దంపతులను ఇంటికి ఆహ్వానించి, వారిని శ్రీలక్ష్మీనారాయణుల స్వరూపంగా భావించి పాదపూజ చేసి, భోజనం పెట్టాలి. అనంతరం నూతన వస్త్రాలు, దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించాలి. చివరగా తులసి వివాహ కథను చదవడం కానీ వినడం కానీ చేయాలి.
కల్యాణ ప్రాప్తి
కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి రోజు లక్ష్మి స్వరూపమైన తులసికి, విష్ణు స్వరూపమైన ఉసిరికకు వివాహం జరిపించడం సర్వశుభప్రదమని శాస్త్రం చెబుతోంది. అవివాహితులు తులసి కల్యాణం జరిపించినా, చూసినా ఏడాది తిరిగేలోపు వివాహం జరుగుతుందని విశ్వాసం. ఈ విధంగా తులసి కల్యాణం చేయడం వలన ఆ ఇల్లు సిరిసంపదలు, సుఖసంతోషాలతో వర్ధిల్లుతుందని శాస్త్రవచనం. రానున్న కైశిక ద్వాదశి రోజు మనం కూడా తులసి కళ్యాణం జరిపించి సకల సౌభాగ్యాలను పొందుదాం.
ఓం శ్రీ కార్తిక దామోదరాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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