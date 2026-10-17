తులా సంక్రాంతి విశిష్టత- ఈ పూజలు, దానాలు చేస్తే ఐశ్వర్యప్రాప్తి ఖాయం!
సూర్య భగవానుడు కన్యా రాశి నుంచి తులా రాశిలోకి ప్రవేశించే సందర్భాన్ని తులా సంక్రాంతి అంటారు. కావేరి నదీ స్నానం, సూర్యారాధన, పితృ తర్పణాలు, ధాన్యలక్ష్మి పూజ వంటి ఆచారాల ప్రాధాన్యాన్ని తెలుసుకుందాం.
Published : October 17, 2026 at 6:47 PM IST
Tula Sankranti 2026 : జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం మనకు ద్వాదశ రాశులున్నాయి. నవగ్రహాధిపతి, ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యభగవానుడు ప్రతి మాసం ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశిలోకి సంచరిస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో అక్టోబర్లో సూర్యుడు కన్యా రాశి నుంచి తులా రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. తులా సంక్రాంతిగా వ్యవహరించే ఈ తులా సంక్రమణం వేళ ఆదిత్యుని అనుగ్రహం కోసం ఎలాంటి పూజలు, దానాలు చేయాలి? ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తులా సంక్రమణం ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగాన్ని అనుసరించి అక్టోబర్ 18, ఆదివారం ఉదయం 9:47 నిమిషాలకు సూర్యుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఆదివారానికి అధిపతి సూర్యభగవానుడు. ఈ ఏడాది తులా సంక్రమణం ఆదివారం రోజునే జరగనున్నందున ఇది మరింత విశేషమని పండితులు అంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తులా సంక్రమణం విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
తులా సంక్రమణం విశిష్టత
సాధారణంగా నవగ్రహాల్లో శుభ గ్రహమైన బృహస్పతి తులా రాశిలోకి ప్రవేశించిన సమయంలో కావేరి నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి. అలాగే సూర్యుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించే శుభ సమయంలో కూడా కావేరి నదీస్నానం అత్యంత శుభప్రదమని శాస్త్రం చెబుతోంది. సూర్యుడు కన్యా రాశి నుంచి తులా రాశికి ప్రవేశించడంతో ఏర్పడే తులా సంక్రాంతి మాసం రోజుల పాటు ఉంటుంది. ఈ మాసం రోజులు అత్యంత పుణ్యకాలమని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ రోజు చేసే నదీస్నానం, సూర్య ఆరాధన, జల తిల తర్పణాలు, దానధర్మాలు, పిండప్రదానాలతో అభ్యున్నతి, శ్రేయస్సు కలుగుతాయని విశ్వాసం.
గర్భాన సంక్రాంతి
తులా సంక్రాంతిని గర్భాన సంక్రాతి అని కూడా అంటారు. ఈ సంక్రాతి పర్వదినాన్ని భారతదేశం అంతటా వివిధ ఆచారాలతో జరుపుకుంటారు. ఒడిశా, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో పుడమి తల్లి పచ్చని పంటలతో నిండు గర్భిణిలా ప్రకాశిస్తుందని, ఆ తల్లి తన గర్భం గురించి గర్వంగా భావించినట్లే, వరి పొలాల్లో రైతులు సాధించిన విజయాన్ని ఆస్వాదించడానికి ఈ పండుగను ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు. అందువల్ల, తులా సంక్రాంతిని గర్భాన సంక్రాంతి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రోజును సామాజిక, మత, సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతతో జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు ఎలాంటి ఆచారాలు పాటించాలో చూద్దాం.
నదీస్నానం
ముందుగా చెప్పుకున్నట్లే తులా సంక్రమణం రోజు కావేరి నదీ స్నానం చేయడం శుభప్రదం. అలాగే కావేరి నదీ తీరంలోని ఆలయాలను దర్శించడం కూడా శుభకరమని విశ్వాసం.
ధాన్యలక్ష్మీ పూజ
తులా సంక్రమణం రోజున ధాన్యలక్ష్మిని విశేషంగా పూజిస్తే ఆ సిరుల తల్లి అనుగ్రహంతో ఏడాది పొడవునా పంటలు బాగా పండి ఆహారానికి కొరత ఉండదని రైతుల విశ్వాసం. ఈ పర్వదినాన రైతుల కుటుంబాలు ధాన్యలక్ష్మికి గోధుమ ధాన్యాలు, కూరగాయల మొక్కల కొమ్మలతో పాటు తాజా వరి ధాన్యాలు, తాటి కాయలు, పసుపు, కుంకుమ, గంధం, గాజులు లాంటి మంగళ ద్రవ్యాలను సమర్పించి పంటలు బాగా పండాలని కోరుకుంటారు.
గౌరీ దేవి పూజ
కర్ణాటక, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో తులా సంక్రమణం సందర్భంగా పట్టు వస్త్రంలో కప్పిన కొబ్బరికాయను గౌరీ దేవిగా భావించి పూజిస్తారు. ఒడిశాలో ఈ రోజు ధాన్య రాశులను కొలవడం ద్వారా ధన, ధాన్యాలకు లోటుండదని భావిస్తారు. ఇతర పండుగ రోజుల మాదిరిగానే ఈ రోజు లక్ష్మీనారాయణుల, శివ పార్వతుల ఆలయాలను అందంగా అలంకరించి విశేష పూజలు నిర్వహిస్తారు. ముఖ్యంగా ఈ రోజు రైతుల శ్రేయస్సు కోసం పూజిస్తారు కాబట్టి ఇది రైతుల పండుగ.
సూర్య ఆరాధన
ఇక సూర్యునికి ప్రీతికరమైన ఆదివారం రోజు జరగనున్న తులా సంక్రమణం రోజు సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం, సూర్య నమస్కారాలు చేయడం, ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం వల్ల ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం.
పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం
తులా సంక్రమణం సందర్భంగా నదీతీరాల్లో పితృదేవతలకు జల తిల తర్పణాలు విడిచి పెట్టి, పిండ ప్రదానాలు చేసి, బ్రాహ్మణులను దక్షిణ తాంబూలాలతో సంతృప్తి పరచడం వల్ల వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం.
ఈ దానాలు శ్రేష్ఠం
తులా సంక్రమణం రోజున బ్రాహ్మణులకు ప్రత్యేకంగా కూరగాయలు, పెసరపప్పు, బెల్లం దానమిస్తే పుణ్య ఫలితాలు కలుగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. రానున్న తులా సంక్రమణం రోజున పండితులు సూచించిన విధంగా దాన, ధర్మాలు, పూజలు చేద్దాం. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు, ధనధాన్యాలు పొందుదాం. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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