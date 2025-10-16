ETV Bharat / spiritual

తుల సంక్రమణ రోజు ఏర్పడనున్న రాజ యోగం- ఈ రాశుల వారి పంట పండినట్లే!

కన్యా రాశి నుంచి తులారాశిలోకి సూర్యుడు

Tula Sankramana 2025
Tula Sankramana 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 16, 2025 at 5:20 AM IST

Tula Sankramana 2025 : నవ గ్రహాలకు అధిపతి సూర్యభగవానుడు. సూర్యుడు ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశిలోకి ప్రయాణిస్తూ ఉంటాడు. ఈ క్రమంలో అక్టోబర్ 17, శుక్రవారం సూర్యుడు కన్యారాశి నుంచి తులారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్య సంచారం వ్యక్తిగత జాతకాలలో విశేష మార్పులను తీసుకు వస్తుంది. ఈ క్రమంలో సూర్యుని రాశి మార్పుతో ఏయే రాశులకు శుభ ఫలితాలు ఉంటాయో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

సూర్య సంచారం ఎప్పుడు?
అక్టోబర్ 17, శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 1:53 గంటలకు కన్యా రాశి నుంచి తులారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సూర్యుడు తులారాశిలోనే నెలరోజుల పాటు అంటే నవంబర్ 15 వరకు ఉండనున్నారు. ఇప్పటికే తులారాశిలో సంచరిస్తున్న బుధునితో సూర్యుని కలయిక జరుగనుంది. ఈ కలయిక వల్ల బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడనుంది. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక పరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగనున్నాయి. వ్యాపారులకు మంచి లాభాలు రానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఏ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు రానున్నాయనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మేషరాశి : సూర్యుని తులా సంక్రమణం వలన మేషరాశి వారు అనేక ప్రయోజనాలు అందుకోనున్నారు. సూర్యుని తులా సంక్రమణం మేషరాశిలో ఏడవ స్థానంలో జరుగనుంది. ఈ స్థానం వారసత్వపు ఆస్తులకు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలకు సంబంధించినది. తులారాశిలో సూర్యుడు సంచారం చేస్తున్న సమయంలో మేష రాశి వారికి పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా బంగారు భవిష్యత్తు ఎదురు చూస్తోంది. కుటుంబ సంబంధాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. మరిన్ని శుభ ఫలితాల కోసం ప్రతిరోజూ ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం శుభప్రదం.

మిథునరాశి : తులారాశిలో సూర్య సంచారం మిథునరాశి వారికి శుభకరంగా ఉంటుంది. సూర్యుని తులా సంక్రమణం మిథునరాశిలో ఐదవ స్థానంలో జరుగనుంది. ఈ స్థానం డబ్బు, ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించినది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి వృత్తిలో అధిక ఆదాయం లభిస్తుంది. రావాల్సిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు కూడా అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో కృషికి తగిన ఫలితాలు వస్తాయి. నూతన వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి శుభ సమయం. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. చేపట్టిన ప్రతిపని లోను విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఈ రాశివారు ప్రతిరోజూ సూర్యునికి అర్ఘ్యము ఇవ్వడం మంచిది.

సింహరాశి : తులారాశిలో సూర్య సంచారం సింహ రాశి వారికి ఫలవంతంగా ఉంటుంది. సూర్యుని తులా సంక్రమణం వల్ల సింహరాశి వారికి ఆర్థిక పరంగా మెరుగైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో వీరు గొప్ప మనోధైర్యంతో ఉంటారు. ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వెన్నంటే ఉంటుంది. శత్రుభయం తొలగిపోతుంది. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. వ్యాపారులు మంచి లాభాలు గడిస్తారు. షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు ఊహించని లాభాలు అందిస్తాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. సహచరుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులన్నీ పూర్తి చేస్తారు. విదేశీయానం కూడా ఉండవచ్చు. మరిన్ని శుభ ఫలితాల కోసం ప్రతిరోజూ సూర్యాష్టకం పఠించడం మంచిది.

వృశ్చిక రాశి : తులా రాశిలో సూర్య సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సూర్యుని తులా సంక్రమణంతో వృశ్చిక రాశి వారికి ఆస్తి పరమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. తల్లిదండ్రుల నుంచి వారసత్వపు ఆస్తులు కలిసివస్తాయి. ఈ సమయంలో పెట్టే పెట్టుబడుల నుంచి అధిక లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పుల బాధలు తొలగిపోతాయి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. శుభవార్తలు వింటారు. మరిన్ని మెరుగైన ఫలితాల కోసం ప్రతిరోజూ సూర్యుని ద్వాదశ నామాలు చదువుకుంటే మంచిది.

కుంభరాశి : తులారాశిలో సూర్య సంచారం వలన కుంభరాశి వారికి మంచి రోజులు రానున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ఆస్తుల వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. తోబుట్టువులతో సంబంధాలు బలపడతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రకు వెళ్తారు. రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవారికి పదవీయోగం ఉంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు సంపాదిస్తారు. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. మరిన్ని శుభ ఫలితాల కోసం ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం మంచిది.

సాధారణంగా జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతినెలా సూర్యుని రాశిమార్పుతో జాతక ఫలాల్లో మార్పులు చోటు చేసుకోవడం సహజం. ఈ ఫలితాలు సమూహానికి సంబంధించినవి కాబట్టి కచ్చితమైన ఫలితాల కోసం వ్యక్తిగత జాతక ఫలితాలను అనుసరించడం మంచిది.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TULA SANKRANTI 2025
TULA SANKRANTI SIGNIFICANCE
TULA SANKRANTI 2025 DATE
TULA SANKRAMANA 2025

