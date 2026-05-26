మంగళవారం రాహుకాలంలో దుర్గా పూజ చేస్తే రాహు దోషాలు తొలగుతాయా? - 9 వారాలు చేస్తే రాహు, కుజ దోషాలు దూరం!
మంగళవారం దుర్గాదేవి ఆరాధనకు ఎంతో విశిష్టమైనది - రాహుకాలంలో అమ్మవారిని పూజిస్తే రాహు, కుజ దోషాలు తొలగి వివాహం, సంతానం, ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయని విశ్వాసం.
Published : May 26, 2026 at 3:05 AM IST
Tuesday Durga Rahukala Puja : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం మంగళవారం ఆంజనేయ స్వామి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధనకు విశిష్టమైనది. అలాగే అంగారక దోష నివారణ పూజలకు, నాగ సర్ప దోష నివారణ పూజలకు కూడా మంగళవారం ప్రధానమైనది. అయితే దేవి భాగవతం ప్రకారం మంగళవారం ప్రత్యేకమైన సమయంలో దుర్గాదేవిని పూజించడం వలన కూడా గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయని తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా మంగళవారం దుర్గాదేవిని ఏ సమయంలో పూజించాలి? ఎలా పూజించాలి? అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రాహు దోషాలు తొలగించే దుర్గా పూజ
నవగ్రహాలలో రాహు కేతువులు పాపగ్రహాలని అంటారు. అయితే రాహువుకు శరీరమంతా విషమైతే, తోకలో మాత్రం అమృతం ఉంటుందట! అందుకే సాధారణంగా మంగళ, శుక్రవారాల్లో దుర్గాదేవిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించి కోరిన కోరికలు నెరవేరాలని సంకల్పించుకుంటారు. వివాహం కాని వారు వివాహ ప్రాప్తి కోసం, వివాహితులైతే దీర్ఘ సుమంగళీ తనం కోసం, సంతానం లేనివారు సంతాన ప్రాప్తి కోసం దుర్గాదేవిని రాహుకాలంలో పూజించాలని దేవీ భాగవతం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా దుర్గాదేవి రాహుకాల పూజలకు శీఘ్రంగా అనుగ్రహిస్తుందని అంటారు. వారంలో మంగళవారం, శుక్రవారం ఈ రెండు రోజుల్లో దుర్గా పూజ చేయడం ద్వారా కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయని నమ్మకం.
మంగళవారం పూజ ప్రత్యేకం ఎందుకంటే?
దుర్గాదేవి రాహుకాల పూజకు మంగళ, శుక్రవారాలు శ్రేష్ఠమైనప్పటికీ మంగళవారం రాహుకాల పూజకు ప్రత్యేక విశిష్టత ఉంది. ముఖ్యంగా రాహు దోషాలు నివృత్తి కావాలంటే మంగళవారం రోజున రాహుకాలంలో దుర్గాదేవిని స్మరిస్తూ పూజ చేయాలని జ్యోతిష్యశాస్త్ర పండితులు అంటున్నారు.
దుర్గా పూజకి ఈ రోజులు ప్రత్యేకం
దుర్గాదేవి శ్రీకృష్ణుడికి సోదరి కావడంతో విష్ణు అవతార తిథులైన అష్టమి, నవమి తిథుల్లోనూ అమ్మవారిని పూజించడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఇంకా అమ్మవారిని అమావాస్య, పౌర్ణమి, మంగళ, శుక్ర, ఆదివారాల్లో పూజించడం ద్వారా ఈతి బాధలు తొలగిపోతాయని అంటారు.
రాహు దోషం తొలగిపోవాలంటే!
రాహు గ్రహానికి, దుర్గాదేవికి ఓ సంబంధం ఉంది. రాహు గ్రహానికి అధిదేవత దుర్గాదేవి. అందుచేత రాహు కాలంలోనే దుర్గా పూజ చేయడం శ్రేష్టం. ముఖ్యంగా మంగళవారం రాహుకాల పూజ దుర్గాదేవికి విశిష్టమైనది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3.00 గంటల నుంచి 4:30 గంటల లోపు దుర్గాదేవిని పూజించినట్లైతే అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయని విశ్వాసం.
రాహుకాల పూజ ఎలా చేయాలి?
అనారోగ్య సమస్యలు, ఈతి బాధలు, రుణ బాధలు, వివాహంలో ఆటంకాలు, సంతానలేమి వంటి సమస్యల కోసం మంగళవారం దుర్గాదేవికి రాహుకాలం పూజ చేసేవారు సూర్యోదయంతో నిద్రలేచి తలారా స్నానం చేసి ఇంట్లో నిత్యపూజలు యధావిధిగా పూర్తి చేసుకోవాలి. ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండాలి.
దుర్గాదేవి ఆలయంలో పూజ
మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు దుర్గాదేవి ఆలయానికి చేరుకోవాలి. సాధారణంగా దుర్గాదేవి ఆలయాలు ఈ రాహుకాల పూజల కోసమే ఈ సమయంలో తెరచి ఉంటాయని గమనించాలి. ముందుగా అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుని నమస్కరించుకోవాలి. దుర్గాదేవికి ఎదురుగా ఒక ప్రదేశంలో నీళ్లు చల్లి వరి పిండి, పసుపు, కుంకుమతో ముగ్గు వేయాలి. అనంతరం ముగ్గులో ఎర్రని పువ్వులు ఉంచాలి. ఒక నిమ్మపండు సగంగా కోసి, అందులోని నిమ్మరసాన్ని పిండేసి, నిమ్మపండు తొక్కను వెనుకకు ప్రమిదల్లా తిప్పి, అందులో ఆవు నెయ్యి పోసి ఐదు వత్తులతో దీపం వెలిగించాలి. ఈ విధంగా రెండు నిమ్మకాయ రెండు భాగాల్లోనూ వత్తులు వేసి దీపాలు వెలిగించాలి. ఈ దీపాలు అమ్మవారి వైపుకు ఉండేలా వెలిగించాలి. అనంతరం అక్కడే కూర్చుని దుర్గాదేవి అష్టోత్తరం, దుర్గాస్తుతి పారాయణ చేయాలి. వెలుగుతున్న దీపాలను అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి రెండు అరటిపండ్లు నైవేద్యంగా సమర్పించి ధూపం చూపించి, మంగళ హారతి ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి.
దుర్గాదేవికి అర్చన
నిమ్మకాయల దీపారాధన పూర్తయ్యాక దుర్గాదేవికి అర్చన చేయించుకోవాలి. అయితే ఈ అర్చన అమ్మవారి పేరు మీదే చేయించాలి. పూజ పూర్తయ్యాక అమ్మవారికి మూడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేసుకుని నమస్కరించుకోవాలి. దుర్గా పూజ తర్వాత నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేయకూడదు.
ఇంట్లో పూజ
దుర్గాదేవి ఆలయం నుంచి ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక పూజగదిలో నెయ్యి దీపం వెలిగించి ఐదు అగరవత్తులు, కర్పూరంతో పూజ చేయాలి. ఇలా తొమ్మిది వారాల పాటు దుర్గాదేవిని పూజిస్తే, రాహు దోషాలు, కుజ దోషాలు పటాపంచలవుతాయని పండితులు చెప్తున్నారు. శాక్తేయ సంప్రదాయం ప్రకారం దుర్గాదేవికి ప్రీతికరమైన ఈ రాహుకాల పూజతో మనం కూడా సకల శుభాలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ దుర్గాయై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
