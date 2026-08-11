ఆగస్టు 12న "సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం" - భారత్లో కనిపిస్తుందా? - నియమాలు ఏమైనా పాటించాలా?
-ఆగస్టు 12 బుధవారం సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణంతో పాటు ఆషాఢ బహుళ అమావాస్య - ఏఏ రాశులపై ప్రభావం ఉంటుంది? ఏ నిమయాలు పాటించాలో వివరిస్తున్న జ్యోతిష్య పండితులు డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి!
Published : August 11, 2026 at 1:04 PM IST
Total Solar Eclipse 2026: ఆకాశం, అంతరిక్షంలో జరిగే వింతలపై అందరికీ ఆసక్తి ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు కొన్ని అద్భుతమైన ఖగోళ దృష్యాలను వీక్షించే అవకాశం వస్తుంటుంది. అలాంటి అవకాశం ఆగస్టు 12న రానుంది. బుధవారం రోజు అరుదైన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణంతో పాటు ఆషాఢ బహుళ అమావాస్య కూడా. ఈ గ్రహణం ప్రపంచంలోని అనేక దేశాల్లో ప్రత్యక్షమవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ గ్రహణానికి సంబంధించిన శాస్త్రీయ, ధార్మిక, జ్యోతిషపరమైన అంశాలను తెలుసుకోవడం అవసరం అని జ్యోతిష్య పండితులు, పంచాంగ కర్త డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
2026లో తొలి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఇదే: ఆగస్టు 12న సంభవించే సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఈ ఏడాదిలో తొలిది కావడం విశేషమని పంచాంగ కర్త డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి చెబుతున్నారు. ఈ గ్రహణం ప్రపంచంలోని 55 దేశాల్లో ఏదో ఒక రూపంలో కనిపిస్తుందని.. వాటిలో స్పెయిన్, ఐస్లాండ్ దేశాల్లో మాత్రమే సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ప్రత్యక్షమవుతుందంటున్నారు. మిగిలిన 53 దేశాల్లో పాక్షిక సూర్యగ్రహణం మాత్రమే దర్శనమిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
గ్రహణ సమయం (భారత కాలమానం ప్రకారం):
- పాక్షిక గ్రహణ ప్రారంభం: సాయంత్రం సుమారు 7 గంటలకు
- సంపూర్ణ గ్రహణ ప్రారంభం: రాత్రి దాదాపు 9.15 గంటలకు
- గరిష్ఠ గ్రహణం: రాత్రి సుమారు 11.17 గంటలకు
- సంపూర్ణ దశ ముగింపు: రాత్రి సుమారు 1.20 గంటలకు (ఆగస్టు 13)
- గ్రహణం ముగింపు: తెల్లవారుజామున సుమారు 3.30 గంటలకు
ఈ గ్రహణం ప్రత్యేకత ఏమిటి?: ఈ సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణంలో చంద్రుడు సూర్యబింబాన్ని పూర్తిగా కప్పివేయడంతో, కొన్ని ప్రాంతాల్లో సుమారు రెండు నిమిషాలకు పైగా సంపూర్ణ చీకటి ఏర్పడుతుందని, అదే సమయంలో సాధారణంగా కనిపించని సూర్యుని బాహ్య వాతావరణమైన "కరోనా (Corona)" స్పష్టంగా దర్శనమిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఐరోపాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాక్షిక గ్రహణం కొనసాగుతుండగానే సూర్యాస్తమయం జరుగుతుందని, దీనిని "గ్రస్తాస్తమయ గ్రహణం" అని పిలుస్తారంటున్నారు.
భారతదేశంలో ప్రభావం ఉంటుందా?: ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో ఎక్కడా కనిపించదని డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి చెబుతున్నారు. అందువల్ల భారతదేశ ప్రజలకు ప్రత్యక్ష గ్రహణ దర్శనం ఉండదంటున్నారు. ధర్మశాస్త్రాలలో ప్రధానంగా దృశ్యగ్రహణమే ఆచారానికి ప్రమాణం అని, భారతదేశంలో కనిపించని ఈ గ్రహణానికి సాధారణంగా సూతకం, దేవాలయాల మూసివేత, ఆహార నియమాలు, ప్రత్యేక శాంతులు వంటి ఆచారాలు అవసరం లేదని వివరిస్తున్నారు. ఇక ఈ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం కర్కాటక రాశిలోని ఆశ్లేషా నక్షత్రంలో కేతుగ్రస్త సూర్యగ్రహణంగా సంభవిస్తోందంటున్నారు.
జ్యోతిష సంప్రదాయం ప్రకారం.. గ్రహణం ప్రత్యక్షంగా దర్శనమిచ్చే ప్రాంతాల్లో నివసించే ఆశ్లేషా నక్షత్రజాతకులు, కర్కాటక రాశివారు గ్రహణ శాంతి, జపం, దానం వంటి శాస్త్రోక్త పరిహారాలు ఆచరించడం శ్రేయస్కరమంటున్నారు. భారతదేశంలో ఈ గ్రహణం కనిపించనందున ఇక్కడ నివసించే వారికి గ్రహణ శాంతులు అవసరం లేదంటున్నారు.
ఏ రాశుల వారిపై ఎలాంటి ప్రభావం?
- అరిష్ట ఫలితాలు ఎక్కువగా ఉన్న రాశులు: కర్కాటక, సింహ, మేష, ధనుస్సు
- అనుకూల ఫలితాలు ఉన్న రాశులు: వృషభ, కన్య, తుల, కుంభ
- మిశ్రమ ఫలితాలు: మిథున, వృశ్చిక, మకర, మీన
ఇవి సాధారణ గోచార ఫలితాలు మాత్రమే అని, వ్యక్తిగత ఫలితాలు జన్మకుండలి, దశా-భుక్తులు, గోచారాలు, గ్రహణ నక్షత్ర సంబంధం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయంటున్నారు
గ్రహణ సమయంలో ఏం చేయాలి?: భారతదేశంలో గ్రహణం కనిపించకపోయినా ఆధ్యాత్మికంగా ఈ సమయంలో గాయత్రీ మంత్ర జపం, ఆదిత్య హృదయ పారాయణం, నవగ్రహ స్తోత్రం, విష్ణు సహస్రనామం, మహామృత్యుంజయ మంత్ర జపం చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. చివరగా భారతదేశంలో గ్రహణం కనిపించనందున ప్రజలు ఎలాంటి అపోహలు, భయాందోళనలకు గురికావాల్సిన అవసరం లేదని సూచిస్తున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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