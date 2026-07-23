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జులై 25 "శనివారం + తొలి ఏకాదశి" - విష్ణుమూర్తిని ఇలా పూజిస్తే అద్భుత ఫలితాలు!

- తొలి ఏకాదశి నుంచే తెలుగువారి పండగలు ప్రారంభం - ఆ రోజున ఉపవాసం ఎలా ఉండాలో వివరిస్తోన్న జ్యోతిష్యులు

Toli Ekadashi 2026 Pooja Vidhanam
Toli Ekadashi 2026 Pooja Vidhanam (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 1:33 PM IST

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Toli Ekadashi 2026 Pooja Vidhanam: హిందూ సంప్రదాయంలో ఏకాదశి తిథులకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే ఏకాదశి(తొలి ఏకాదశి)కి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఎందుకంటే ఈ పండగ నుంచే తెలుగు వారికి ముఖ్యమైన ఇతర పండగలు మొదలవుతాయని శాస్త్ర వచనం. మరి ఈ సంవత్సరం తొలి ఏకాదశి ఎప్పుడు వచ్చింది? విశిష్టత ఏంటి? పూజా ఎలా చేసుకోవాలి సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

విశిష్టత ఇదే: ఆషాఢ మాసంలో శుక్ల పక్షం వచ్చే ఏకాదశి తిథిని తొలి ఏకాదశి లేదా శయన ఏకాదశి అంటారని జోత్యిష్యలు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్​ చెబుతున్నారు. దక్షిణాయానం ప్రారంభమైన తర్వాత వచ్చే ఏకాదశి కాబట్టి ఈ పండగకు తొలి ఏకాదశి అనే పేరు వచ్చిందని చెబుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం తొలి ఏకాదశి జులై 25వ తేదీ శనివారం వచ్చింది. ఇక ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశినే తొలి ఏకాదశి, పద్మనాభ ఏకాదశి, హరిశయని ఏకాదశి అని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారట. అలాగే శ్రీమహావిష్ణువు యోగనిద్రలోకి ప్రవేశించే ఏకాదశి కాబట్టి దీనిని శయన ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారని వివరిస్తున్నారు. ఆషాడ మాసంలో శుక్ల పక్షం ఏకాదశి తిథి రోజు శ్రీమహావిష్ణువు యోగనిద్రలోకి ప్రవేశించి నాలుగు నెలల తర్వాత అంటే కార్తీక శుక్ల ఏకాదశి(ఉత్తాన ఏకాదశి) రోజు నిద్ర నుంచి మేల్కొంటారట! అందుకని దీనిని శయన ఏకాదశి అంటారని చెబుతున్నారు.

ఇంట్లో పూజ ఎలా చేయాలి:

  • తొలి ఏకాదశి రోజు శ్రీమహా విష్ణువును పూజిస్తే స్వామి వారి అనుగ్రహం కలుగుతుందని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో లక్ష్మీనారాయణుల చిత్ర పటానికి పూజలు చేయాలని చెబుతున్నారు. లక్ష్మీ నారాయణుల ఫొటో లేకపోతే రాముడు, కృష్ణుడు, నరసింహ స్వామి, వేంకటేశ్వర స్వామి ఇలా విష్ణు సంబంధమైన చిత్రపటానికి అయినా పూజ చేసుకోవచ్చట.
  • ముందుగా తొలి ఏకాదశి రోజు తెల్లవారుజామున లేచి ఇంటిని శుభ్రం చేసుకుని తలంటు స్నానం చేయాలి.
  • అనంతరం పూజ గదిని శుభ్రం చేసుకుని పీఠం ఏర్పాటు చేసి పైన చెప్పినట్లు ఏదైనా చిత్రపటాన్ని నీట్​గా తుడిచి గంధం, కుంకుమబొట్లతో అలంకరించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఆ ఫొటోను పూలతో అలంకరించుకుని పచ్చకర్పూరం వేసి చేసిన తీపి పదార్థాలను నైవేద్యంగా పెట్టి దీపారాధన చేయాలి. అనంతరం తులసీ దళాలతో పూజ చేస్తూ "ఓం లక్ష్మీ నారాయణాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని 108 లేదా 54 లేదా 21 సార్లు పఠించాలి.
  • తులసీ దళాలు లేకపోతే ఇంటి ఆవరణలో పెరిగిన మొక్కల పుష్పాలు, అదీ కాదంటే విష్ణుమూర్తికి ప్రీతికరమైన తెల్ల గన్నేరు, నందివర్దనం, తుమ్మిపూలు, జాజిపూలతో అయినా పైన చెప్పిన మంత్రం చదువుతూ పూజ పూర్తిచేయాలి.
  • పూజ పూర్తయిన తర్వాత పచ్చకర్పూరంతో హారతి ఇవ్వాలి. ఇలా పచ్చకర్పూరంతో హారతి ఇవ్వడం వల్ల కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం లభిస్తుందని, శత్రుబాధలు తొలగిపోతాయని చెబుతున్నారు.

దేవాలయంలో పూజ :

  • ఇంట్లో పూజ అనంతరం దేవాలయానికి వెళ్లి విష్ణుమూర్తిని దర్శనం చేసుకుంటే చాలా మంచిదని వివరిస్తున్నారు. విష్ణు ఆలయం లేకపోతే దగ్గరలోని విష్ణు సంబంధమైన(రాముడు, కృష్ణుడు, వేంకటేశ్వర స్వామి, నరసింహస్వామి) ఆలయాలను దర్శించుకున్న మంచి జరుగుతుందని మాచిరాజు చెబుతున్నారు.
  • ఆలయానికి వెళ్లిన తర్వాత తులసి మాలను సమర్పించి అర్చన చేయించుకోవాలంటున్నారు. అలాగే ధ్వజస్తంభం వద్ద ఆవునెయ్యితో దీపం వెలిగిస్తే మంచిదంటున్నారు.
  • పూజ పూర్తయ్యాక లేదా ముందే యుగ్మ ప్రదక్షిణ చేస్తే విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహం కలుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. యుగ్మ ప్రదక్షిణ అంటే సరిసంఖ్యలో ప్రదక్షిణలు చేయడం. అంటే 2 లేదా 4 లేదా 6 లేదా 8 ఇలా సరి సంఖ్యలో విష్ణు ఆలయం చుట్టూ తిరిగితే మేలు జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఆలయాల్లో విష్ణు సహస్త్ర నామాలు చదివితే మంచిదంటున్నారు.

ఉపవాసం ఎలా చేయాలి: తొలి ఏకాదశి రోజు ఉపవాసానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉందని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. ఈరోజు ఉపవాసం ఉన్నవారికి అద్భుత ఫలితాలు లభిస్తాయంటున్నారు. అయితే చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణులు, అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఉపవాసం చేయకూడదని అంటున్నారు. అదే విధంగా ఇందులో కూడా రకాలు ఉన్నాయని అందులో ఏదైనా పాటించివచ్చని చెబుతున్నారు. అంటే ఏమీ తినకుండా, తాగకుండా, కేవలం పాలు పండ్లు స్వీకరిస్తూ, లేదంటే మంచి నీళ్లు మాత్రమే తాగుతూ, ఉప్పుడుపిండి ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉపవాసం ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత మరుసటి రోజు అంటే ద్వాదశి రోజు ఎవరికైనా ఆహారం పెట్టి ఆ తర్వాత మీరు స్వీకరించి ఉపవాసం విరమించాలంటున్నారు.

ఉపవాసం చేయలేని వారు: ఏదైనా కారణం చేత తొలి ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం ఉండలేని వారు ఆహార పదార్థాలను దానం ఇచ్చినా ఉపవాసం ఫలితం లభిస్తుందని అంటున్నారు. పండ్లు, వస్త్రాలు, బియ్యం వంటివి దానం ఇస్తే మంచిదంటున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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తొలి ఏకాదశి పూజ ఎలా చేయాలి
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