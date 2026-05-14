తలరాతనే మార్చే బ్రహ్మపురీశ్వర ఆలయం- బ్రహ్మకు శాప విమోచనం కలిగించిన అరుదైన దివ్యక్షేత్రం!

తమిళనాడులోని తిరుపత్తూరు బ్రహ్మపురీశ్వర ఆలయం- ఈ మహిమాన్విత ఆలయ విశేషాలు మీకోసం!

Brahmapureeswarar Temple (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 14, 2026 at 2:41 AM IST

Brahmapureeswarar Temple : మన పురాణాల ప్రకారం బ్రహ్మ దేవునికి పూజార్హత లేకుండా శివుడు శపించాడని అంటారు. అందుకే మన దేశంలో బ్రహ్మ దేవునికి ఆలయాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడక్కడా మాత్రమే కనిపించే అరుదైన బ్రహ్మ దేవుని ఆలయాల్లో ఒకటి తమిళనాడులో ఉంది. ఈ ఆలయాన్ని బ్రహ్మపురీశ్వర ఆలయమని అంటారు. సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుని తలరాతనే మార్చిన ఈ ఆలయాన్ని ఒక్కసారి దర్శిస్తే చాలు తలరాతలు కూడా మారుతాయని అంటారు.

బ్రహ్మపురీశ్వర ఆలయం ఎక్కడుంది?
బ్రహ్మపురీశ్వర ఆలయం తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి సమీపంలో ఉన్న తిరుపత్తూరులో వెలసి ఉంది. ఈ బ్రహ్మపురీశ్వర ఆలయాన్ని దర్శించి ఇక్కడ వెలసిన బ్రహ్మ, పరమ శివుని అనుగ్రహం పొందడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి తన విధిని మార్చుకోగలడని భక్తుల విశ్వాసం.

ఆలయ చరిత్ర
ఈ చరాచర సృష్టిని మొత్తం సృష్టించేది తానే అనే గర్వం బ్రహ్మలో ఉండేది. ఈ కారణం చేతనే శివుని కంటే తానే గొప్పవాడిననే భావన కూడా బ్రహ్మ దేవునిలో నానాటికీ పెరగసాగింది.

బ్రహ్మ శిరస్సును ఖండిచిన శివుడు
బ్రహ్మ దేవుని అహంకారానికి సరైన గుణపాఠం చెప్పాలని భావించిన శివుడు బ్రహ్మ ఐదవ శిరస్సును ఖండిస్తాడు. ఆనాటి నుంచి బ్రహ్మ చతుర్ముఖ బ్రహ్మగా మారాడు. అప్పటి వరకు బ్రహ్మకు ఐదు తలలు ఉండేవంటా! ఈ క్రమంలో పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించే శక్తి కోల్పోతాడని శపిస్తాడు.

శాపవిమోచనం కోసం తీర్థయాత్రలకు బయల్దేరిన బ్రహ్మ
పరమేశ్వరుడు ఇచ్చిన శాపానికి తిరుగుండదు కాబట్టి శాప విమోచనం కోసం బ్రహ్మ శివాలయాల సందర్శనకు బయల్దేరుతాడు. తన తీర్థయాత్రలో భాగంగా బ్రహ్మ ఈ బ్రహ్మపురీశ్వర క్షేత్రాన్ని కూడా సందర్శించి, బ్రహ్మపురీశ్వరుని చుట్టూ 12 శివ లింగాలను ప్రతిష్ఠించి, చాలా కాలం పాటు ఇక్కడ శివుని కోసం తపస్సు చేసాడు.

బ్రహ్మను కటాక్షించిన శివుడు
బ్రహ్మ దేవుని తపస్సుకు సంతోషించిన శివుడు పార్వతి దేవి విజ్ఞప్తి మేరకు సతీసమేతంగా బ్రహ్మకు మగిళా వృక్షం కింద దర్శనం ఇచ్చి శాపవిమోచనం కలిగించాడు. అలాగే సృష్టి నిర్వహణ బాధ్యతను కూడా తిరిగి బ్రహ్మకు అప్పజెప్పుతాడు. అంతేకాదు ఈ మహిమాన్విత క్షేత్రంలో బ్రహ్మ దేవుడికి కూడా ప్రత్యేకమైన ఆలయం ఉంటుందని వరమిస్తాడు.

ఆలయ విశేషాలు
బ్రహ్మపురీశ్వర ఆలయం ప్రధానంగా శైవ క్షేత్రం అయినప్పటికీ ఇక్కడ బ్రహ్మదేవునికి ప్రత్యేకమైన ఆలయం ఉంటుంది. శివుడు, బ్రహ్మ ఇద్దరు వెలసిన క్షేత్రం కాబట్టి ఈ ఆలయానికి బ్రహ్మపురీశ్వర ఆలయమని పేరు వచ్చింది. గర్భాలయంలో స్వయంభూ లింగ రూపంలో ఉన్న బ్రహ్మపురీశ్వరుడుగా, బ్రహ్మ సంపత్ గౌరి పేరుతో అమ్మవారు వెలసి ఉన్నారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో బ్రహ్మకు ప్రత్యేక మందిరం ఉంది. బ్రహ్మ విగ్రహం పద్మాసనంలో తామరపువ్వుపై ధ్యాన భంగిమలో కూర్చుని ఉంటుంది.

ద్వాదశ లింగాలు
ఆలయ ప్రాంగణంలో 12 శివలింగాలు ఉన్నాయి. ఈ శివలింగాలను బ్రహ్మ ప్రతిష్ఠించి పూజించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ శివలింగాలలో చాలా వరకు బ్రహ్మ తీర్థం చుట్టూ ఉన్న ప్రత్యేక ఆలయాలలో ప్రతిష్ఠించి ఉండడం విశేషం. బ్రహ్మ తీర్థం అనేది బ్రహ్మదేవుడు శివునికి అభిషేకం కోసం ఏర్పాటు చేసిన పవిత్ర పుష్కరిణి అని అంటారు.

పతంజలి మహర్షి జీవ సమాధి
బ్రహ్మపురీశ్వర మందిర ప్రాంగణంలో యోగ పితామహుడు, యోగ సూత్రాలతో పాటు ఆయుర్వేద గ్రంథాన్ని రచించి మానవాళికి అందించిన యోగి పతంజలి జీవ సమాధిని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఇక్కడ భక్తులు పతంజలి మహర్షికి నిత్య పూజలతో అంజలి ఘటిస్తారు.

విధిరాతను సైతం మార్చే గొప్ప క్షేత్రం
పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం తో సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడే తన తలరాతను మార్చుకున్న క్షేత్రం కాబట్టి ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించుకున్న భక్తుల విధిరాతను కూడా మార్చమని బ్రహ్మకు శివుడు సూచించాడంట! అందుకే ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తే తమ తలరాతలు మారుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.

మనం కూడా ఈ మహిమాన్విత ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. మన తలరాతలు మార్చుకుందాం. ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

