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తిరుమల, శ్రీకాళహస్తి దర్శనం తర్వాత నేరుగా ఇంటికే వెళ్లాలా? - నియమం ఏమైనా ఉందా?

-కలియుగ ప్రత్యక్షదైవం వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు తిరుమలకు నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు - తిరుపతి తర్వాత శ్రీకాళహస్తి దర్శించుకుని నేరుగా ఇంటికే రావాలా? - పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించుకున్నాక ఇతరుల ఇళ్లకు వెళ్లకూడదా!

Tirupati Tour Process
Tirupati Tour Process (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 7, 2026 at 8:22 PM IST

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Tirupati Tour Process: జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాలని అనుకునే ఆలయాల్లో తిరుపతి ఒకటి. ఈ క్రమంలోనే ఇక్కడ కొలువైన ఏడుకొండలవాడిని కనులారా చూసేందుకు ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తుంటారు. ఇక కుటుంబంతో కలిసి తిరుమల వెళ్లినప్పుడు కేవలం శ్రీవారిని మాత్రమే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఆలయాలను కూడా దర్శించుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మందికి పలు సందేహాలు కలుగుతుంటాయి. అవేంటంటే యాత్రకు వెళ్లినప్పుడు ముందుగా తిరుపతి, కాణిపాకం తదితర క్షేత్రాలు దర్శించుకొని చివరగా శ్రీకాళహస్తి వెళ్లాలంటుంటారు. ఇక శ్రీకాళహస్తిని దర్శించుకున్న తర్వాత మరే క్షేత్రానికి వెళ్లకుండా నేరుగా ఇంటికి రావాలంటున్నారు. అలాగే పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించుకున్న తర్వాత ఇతరుల ఇళ్లకు వెళ్లకూడదని, యాత్ర వల్ల కలిగే పుణ్యమంతా వారికే దక్కుతుందని చెబుతారు. అసలు వీటిలో నిజమెంత? తిరుమల యాత్ర చివరన శ్రీకాళహస్తినే దర్శించుకోవాలా? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

తిరుమల యాత్రకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడికి సమీపంలో ఉన్న కాణిపాకం, శ్రీకాళహస్తి, అరుణాచలం తదితర పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఈ యాత్రలో శ్రీకాళహస్తి చివరి క్షేత్రంగా ఉండాలన్న విశ్వాసం లోకంలో ఉందని.. దీనిని దర్శించుకున్న తర్వాత యాత్ర ముగించి ఇంటికి వెళ్లాలనడం వెనుక శాస్త్రీయమైన కారణం ఏమీ లేదని ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి చెబుతున్నారు. ఇది కేవలం ఒక ఆచారంగా ప్రచారమైందని వివరిస్తున్నారు.

శ్రీకాళహస్తికి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే క్షేత్రంగా ప్రశస్తి ఉందని, అక్కడ కొలువుదీరిన అమ్మవారు జ్ఞానప్రసూనాంబ అని చెబుతున్నారు. అంటే యోగ సంబంధమైన జ్ఞానం సిద్ధించిన తర్వాత ఇక తీర్థయాత్రలతో పని లేదనే అభిప్రాయం ఆధారంగా ఈ ఆచారం వ్యవహారంలోకి వచ్చిందని వివరిస్తున్నారు. అంతేకాని, శ్రీకాళహస్తిని ముందుగా దర్శించుకున్నంత మాత్రాన ఎలాంటి దోషాలూ కలగవని, ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించిన తర్వాత తీర్థయాత్ర కొనసాగించవచ్చని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించుకున్నాక ఇతరుల ఇళ్లకు వెళ్లకూడదా?: ఏదైనా పుణ్య‌క్షేత్రం దర్శించిన తర్వాత సరాసరి తమ ఇంటికే వెళ్లాలని, మరెవరి ఇళ్లకూ వెళ్లరాదనే నియమాలు శాస్త్రాల్లో లేవని మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి అంటున్నారు. ఇది ఒక ఆచారంగా ప్రచారంలోకి వచ్చిందని అంటున్నారు. ఎందుకంటే క్షేత్రంలో స్వామి దర్శనంతో కలిగిన దివ్యానుభూతిని పదే పదే తలుచుకుంటూ.. ఇంటికి వచ్చి సమారాధన చేసి పదిమందికి ఆ అనుభూతిని పంచిపెట్టాలి. అలా కాకుండా బంధుమిత్రులు లేదా ఇతరుల ఇళ్లకు వెళ్తే.. అక్కడ మళ్లీ ప్రాపంచిక వ్యవహారాల ప్రస్తావనతో తీర్థయాత్ర, దైవ సందర్శన కాలక్షేపంగా మిగిలిపోతాయి. ఈ దృష్టితోనే పెద్దలు ఈ విధానాన్ని అనుసరించి ఉంటారని అంటున్నారు. ఇతరుల ఇళ్లకు వెళ్లినంత మాత్రాన యాత్ర చేసిన పుణ్యం ఆ కుటుంబానికి చెందుతుందనే అపోహ సరికాదంటున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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