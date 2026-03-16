శ్రీ కోదండరామస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు- ఏ రోజు ఏ వాహన సేవ జరుగుతుందో తెలుసా?
జాంబవంతుడు ప్రతిష్ఠించిన తిరుపతి శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయానికి బ్రహ్మోత్సవ శోభ!
Published : March 16, 2026 at 7:00 PM IST
Tirupati Sri Kodandarama Swamy : టెంపుల్ సిటీ గా పేరొందిన తిరుపతి పట్టణంలో ఎన్నో ఆలయాలున్నాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి అధీనంలో ఉన్న ఈ ఆలయాల్లో పూజాదికాలు ఆగమ శాస్త్రానుసారంగా జరుగుతాయి. తిరుపతి పట్టణంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో అలిపిరికి అత్యంత సమీపంలో వెలసి ఉన్న శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయం తిరుపతిలోని దర్శనీయ క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. మార్చి 17, మంగళవారం నుంచి శ్రీ కోదండరామస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగనున్న సందర్భంగా ఈ కథనంలో కోదండరామస్వామి ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
జాంబవంత ప్రతిష్ఠిత కోదండ రాముడు
మన దేశంలో అనేక పుణ్యక్షేత్రాలు, పుణ్య తీర్థాలు, అతి ప్రాచీన చరిత్ర కలిగిన పురాతనమైన ఆలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని స్వయంభువు ఆలయాలు అయితే మరికొన్ని మహర్షులు, మహాపురుషులు, అవతార పురుషులు ప్రతిష్టించిన ఆలయాలు ఉన్నాయి. ఇక శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయం జాంబవంతుడు ప్రతిష్టించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
స్థల పురాణం
భవిష్యోత్తర పురాణం, వరాహ పురాణాలలో కోదండరామ స్వామి ఆలయానికి సంబంధించిన ప్రస్తావన ఉంది. ఆ పురాణాలలో వివరించిన ప్రకారం త్రేతా యుగంలో జాంబవంతుల వారు ఈ ఆలయాన్ని ప్రతిష్టించినట్లుగా తెలుస్తోంది. కాలక్రమేణా పురాతన ఆలయం శిథిలం కాగా చంద్రవంశపు రాజు జనమేజయుడు ఈ ఆలయాన్ని పునఃప్రతిష్టించినట్లుగా తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయం సువిశాలమైన స్థలంలో, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో చక్కని ప్రాకారంతో నాలుగు మాడ వీధులతో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని తలపించేలా ఉంటుంది. గర్భాలయంలో శ్రీరాముల వారు నిలబడి ఉన్న భంగిమలో, కుడివైపు సీతాదేవి, ఎడమవైపు లక్ష్మణ స్వామి వారితో కలిసి దర్శనమిస్తారు. వరప్రసాదినిగా పేరొందిగా కోదండ రామస్వామిని దర్శించిన భక్తులు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించిన అనుభూతిని పొందుతారు. ఇలా కుడివైపు సీతాదేవి, ఎడమవైపు లక్ష్మణ స్వామి ఉన్నట్లుగా కనిపించే శ్రీరాముని దర్శనం సాక్షాత్తు వైకుంఠంలో శ్రీ మహావిష్ణువు దర్శనంతో సమానమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
రామ భక్త హనుమాన్
తిరుమల శ్రీవారికి ఎదురుగా బేడీ ఆంజనేయస్వామి ఉన్నట్లుగా కోదండరామ స్వామి ఆలయానికి ఎదురుగా వెలసి ఉన్న భక్తాంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోవచ్చు.
పూజోత్సవాలు
తిరుమల శ్రీవారికి జరిగినట్లే శ్రీ కోదండరామునికి కూడా నిత్యోత్సవ, వారోత్సవ, నక్షత్రోత్సవ, అయనోత్సవ, వార్షికోత్సవ సేవలు ఆగమ శాస్త్రానుసారం జరుగుతాయి. మార్చి 17, మంగళవారం నుంచి జరగనున్న కోదండరామస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల విశేషాలు ఈ సందర్భంగా తెలుసుకుందాం.
కోదండరామస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు వివరాలు
తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు 2026 మార్చి 17 నుంచి మార్చి 25 వరకు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి. ఈ తొమ్మిది రోజుల ఉత్సవాలలో స్వామి వారు వివిధ వాహనాలపై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఏ రోజు ఏ వాహన సేవ జరుగుతుందో చూద్దాం.
- మార్చి 16, సోమవారం : అంకురార్పణతో శ్రీ కోదండరామస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమవుతాయి.
- మార్చి 17 మంగళవారం: ధ్వజారోహణం, పెద్ద శేషవాహనం.
- మార్చి 18 బుధవారం: ఉదయం చిన్న శేష వాహన సేవ. రాత్రి హంస వాహనం.
- మార్చి 19 గురువారం: ఉదయం సింహ వాహనం, రాత్రి ముత్యపు పందిరి వాహనం.
- మార్చి 20 శుక్రవారం: ఉదయం కల్పవృక్ష వాహనం, రాత్రి సర్వభూపాల వాహనం
- మార్చి 21 శనివారం: ఉదయం మోహినీ అవతారం, రాత్రి గరుడ వాహనం.
- మార్చి 22 ఆదివారం: హనుమంత వాహనం, సాయంత్రం వసంతోత్సవం, రాత్రి గజ వాహనం.
- మార్చి 23 సోమవారం: ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనం, రాత్రి చంద్రప్రభ వాహనం.
- మార్చి 24 మంగళవారం: ఉదయం రథోత్సవం, రాత్రి అశ్వ వాహనం.
- మార్చి 25 బుధవారం: ఉదయం పల్లకి ఉత్సవం, అనంతరం చక్రస్నానం, రాత్రి ధ్వజావరోహణం తో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి.
అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్న శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ శోభను తిలకించడానికి మనం కూడా తరలి వెళ్దాం. జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.