ఈ ఆలయంలో మొక్కుకుంటే 'భూ సమస్యలు, స్థల వివాదాలు' తొలగిపోతాయట! - ఇది ఎక్కడుందంటే?
రైతులకు మేలు చేసే "శ్వేతవారాహిమాత క్షేత్రం"! - ఈ ఆలయానికి ఎలా చేరుకోవాలంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 12:55 PM IST
Tirupati Sri Sakthi Peetam Significance : మనందరికీ తిరుపతి అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది కలియుగ ప్రత్యక్షదైవంగా భావించే "శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి" దేవస్థానం. దేశంలోనే ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోన్న తిరుమలకు శ్రీవారి దర్శనం కోసం నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు. అయితే, మీరు తిరుమల వెళ్లినప్పుడు దర్శించుకోవాల్సిన మరో అద్భుతమైన పుణ్యక్షేత్రం ఒకటి ఉంది. అదే, తిరుపతిలోని "శ్రీశక్తిపీఠం". శ్వేతవారాహి కొలువుదీరిన ఈ ఆలయం భూగర్భంలో ఉండటం విశేషం. ఈ అమ్మవారిని పూజిస్తే పంటలు బాగా పండుతాయని స్థానిక రైతులు నమ్మితే, ముడుపుకడితే చాలు కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రుల సందర్భంగా ఈ ఆలయ విశిష్టత, ఎలా చేరుకోవాలి? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మన దేశంలో వారాహీదేవికి ఆలయాలే అరుదైతే, వాటిల్లో శ్వేతవారాహీమాత క్షేత్రాలను చాలా తక్కువగా చూడొచ్చు. అలాంటి వాటిలో ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతిలో ఉంది. అదే, రాయలచెరువు తీరాన కొలువై ఉన్న "శ్రీశక్తిపీఠం". ఇది తిరుమల మహిమాన్విత దివ్యక్షేత్రానికి కూతవేటు దూరంలో ఉండి భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక్కడ వారాహిమాత శ్వేతవర్ణంలో నాగలి చేతబూని అభయహస్తంతో పూజలు అందుకుంటోంది. ఆదిపరాశక్తి అయిన లలితాత్రిపురసుందరికి దండనాయకిగా, సప్త మాతృకలలో ఒకరిగా పిలిచే వారాహి అమ్మవారిని పూజిస్తే ధైర్యం వస్తుందని, ఆస్తి-భూ వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయనీ ఓ విశ్వాసం. ఇక్కడి పీఠాధిపతులు ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో అమ్మవారు కొలువుదీరడం వెనుక మహాదేవి సంకల్పం ఉందని చెబుతారు.
అమ్మ సంకల్పంతో ఈ ఆలయ నిర్మాణం!
శ్వేతవారాహిమాత కొలువైన శ్రీశక్తిపీఠం నిర్మాణం వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కథనం ఉంది. ఈ పీఠాన్ని కుర్తాళం సిద్ధేశ్వరానంద భారతి స్వామి అనుగ్రహంతో రమ్యానంద భారతి స్వామిని నిర్మించారు. పూర్వాశ్రమంలో వైద్యవిద్యనభ్యసించిన రమ్యానంద భారతి అమ్మవారిపైన ఉన్న ఇష్టంతో సాధారణ జీవితాన్ని వదిలి, కుర్తాళం పీఠాధిపతులైన సిద్ధేశ్వరానంద భారతి స్వామి వారి సమక్షంలో సన్యాస దీక్షను తీసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత కాళికాదేవి ఉపాసన చేస్తున్నప్పుడు అమ్మవారు సాక్షాత్కరించి తనకో గుడిని నిర్మించమని ఆదేశించిందట. అప్పుడు ఆలయం కోసం స్థలాన్ని వెతుకుతున్న టైమ్లో మళ్లీ వారాహీదేవి కలలో కనిపించి, తన దేవాలయంను భూగర్భంలో నిర్మించమని చెబుతూనే మార్గనిర్దేశం చేసిందట. అలా ఆలయం రూపుదిద్దుకుందని ఇక్కడి నిర్వాహకులు చెబుతారు.
గోపురంపై ఆకట్టుకునే శ్రీచక్రం :
శ్రీశక్తిపీఠం నిర్మాణం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆకుపచ్చని రంగులో కనిపించే 'మరకత కాళి' ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఆ తర్వాత మరకత సిద్ధేశ్వరుడు, పాతాళ అధర్వణ ప్రత్యంగిరా భద్రకాళి, స్వర్ణకుబేర స్వామి, దశమహావిద్యలకు అధిపతులైన దేవతలు, కాలభైరవుడు, శక్తి గణపతి, శక్తిధర సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడితోపాటు ఆదిశంకరాచార్యులనూ భక్తులు దర్శించుకుని తన్మయులవుతారు. అలాగే, ఆలయ గోపురంపైన 24 అడుగుల్లో ఆకాశాన్ని తాకుతున్నట్లుగా కనిపించేలా మహామేరు శ్రీచక్రం నిర్మించారు. ఇది చాలా దూరం నుంచే కనిపిస్తూ భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది.
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భూ సమస్యలు తొలగిపోతాయని నమ్మకం!
శ్రీశక్తిపీఠంలో ప్రత్యేక సందర్భాల్లో చేసే పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు దేశవిదేశాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తుంటారు. ముఖ్యంగా, ప్రతినెలా వచ్చే వారాహి పంచమినాడు జరిగే మృత్తికా పూజకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. పవిత్రమైన మట్టిని సేకరించి, వారాహి అమ్మవారి ఎదురుగా ఉంచి, శాస్త్రోక్తంగా పూజించి, ఆ తర్వాత దేవి అనుగ్రహంతో ఆ మట్టిని తీసుకెళ్లి పొలాల్లో చల్లేందుకు స్థానిక రైతులు ప్రయత్నిస్తారు. ఇలా చేస్తే దిగుబడి పెరుగుతుందని, 'భూ సమస్యలు, స్థల వివాదాలు' కూడా సమసిపోతాయని రైతులు, భక్తులు నమ్ముతారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న శూలబంధనంలో ఏదైనా మొక్కుకుని ముడుపు కడితే అమ్మవారి కటాక్షంతో ఆ కోరిక తీరుతుందని కూడా చెబుతారు.
గుప్త నవరాత్రులు చూసి తీరాల్సిందే :
ఇక ఇక్కడ ఆషాఢంలో వచ్చే గుప్త నవరాత్రులు లేదా వారాహి నవరాత్రి ఉత్సవాలు చాలా వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. అవి చూసి తీరాల్సిందే. తొమ్మిదిరోజుల పాటు వారాహీదేవిని ప్రత్యేక అభిషేకాలూ హోమాలూ అలంకారాలతో పూజించే తీరు అంగరంగవైభవంగా ఎంతో కన్నులపండుగ్గా ఉంటుంది. ఈ టైమ్లో వారాహిమాతను దర్శించుకోవడానికి అమ్మవారి ఉపాసకులతోపాటు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు. ఇంకా, ప్రత్యేక పర్వదినాల్లో ఆలయ ప్రాంగణంలో కొలువైన మలయాళ ఆంజనేయస్వామికి లక్ష అరటిపండ్లతో నిర్వహించే సేవ, ప్రత్యంగిరా దేవికి వెయ్యి కిలోల నెయ్యి-లక్ష ఎండు మిరపకాయలతో జరిపే హోమం భక్తులను అబ్బురపరుస్తాయి. అలాగే, శ్రీశక్తిపీఠంలో గణనాథుడికి లక్ష మోదకాల హోమం, కాలభైరవుడికి లక్ష వడల హోమం, ప్రతి పూర్ణిమ నాడు అయిదువందల కిలోల అన్నంతో నిర్వహించే మహా అన్నకూటోత్సవం వంటివన్నీ చూసి తీరాల్సిందే.
ఇక్కడికి ఎలా చేరుకోవాలంటే?
విమానం లేదా రైల్లో తిరుపతి వరకూ చేరుకోవాలి. తిరుమల వెంకన్న స్వామి దర్శనం అనంతరం అక్కడి నుంచి రాయలచెరువు మార్గంలో శ్రీశక్తిపీఠానికి వెళ్లడానికి ఆర్టీసీ బస్సులు లేదా ప్రైవేటు వాహనాలు ఉంటాయి. వాటిల్లో సులువుగా శ్రీశక్తిపీఠానికి చేరుకోవచ్చు. తిరుపతి నుంచి శ్రీశక్తిపీఠం దాదాపు 14 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది.
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