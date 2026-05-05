విచిత్ర వేషాలతో అలరించే తిరుపతి గంగమ్మ జాతర- 900 ఏళ్ల చరిత్ర, అరుదైన ఆచారాల వెనుక రహస్యాలు!

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుపతిలో జరిగే గంగమ్మ జాతర- ఏడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ జాతరలో భక్తులు విచిత్ర వేషధారణ- ఈ అరుదైన సంప్రదాయాల విశేషాలు మీకు తెలుసా?

Published : May 5, 2026 at 4:29 AM IST

Gangamma Jatara Tirupati : తిరుపతి గంగమ్మ జాతర ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుపతిలో జరిగే అత్యంత ప్రసిద్ధ, చారిత్రాత్మక జానపద పండుగ. ఏడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ జాతరలో, తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి సోదరిగా భావించే తాతయ్యగుంట గంగమ్మకు భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. మే నెలలో జరిగే ఈ ఉత్సవంలో ప్రజలు విచిత్ర వేషధారణలతో, మొక్కులతో గంగమ్మను ఆరాధిస్తారు, జానపదుల సంస్కృతికి ప్రతిబింబంగా నిలిచే గంగమ్మ జాతర విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఎవరీ గంగమ్మ?
తిరుపతి గంగమ్మ తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి సోదరిగా భావించే గ్రామ దేవత. గంగమ్మ తల్లి పిలిస్తే పలికే దైవంగా, తమ పాలిట కొంగుబంగారమై కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లిగా భావించి భక్తులు గంగమ్మ జాతర నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా గంగమ్మ జాతర ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది? జాతర విశేషాల గురించి తెలుసుకుందాం.

జాతరలో భక్తులు విచిత్ర వేషధారణ (ETV Bharat)

గంగ జాతర ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం?
ప్రతి సంవత్సరం తమిళ చిత్ర మాసంలో చివరి మంగళవారం రోజు ప్రారంభమయ్యే గంగమ్మ జాతర మే 5, మంగళవారం నుంచి మొదలై మే 12, మంగళవారంతో ముగుస్తుంది. ఈ జాతర ఉత్సవాలు వారంరోజులపాటు ఘనంగా జరుగుతాయి.

900 ఏళ్ల చరిత్ర!
తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతరకు దాదాపు 900 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. గ్రామ దేవతగా అవతరించిన గంగమ్మను, సాక్షాత్తు ఏడుకొండల వెంకన్న చెల్లెలిగా భావించి ఆరాధిస్తారు. స్థానికుల కథనం ప్రకారం పాలెగాడిని సంహరించిన గంగమ్మ మాతంగి రూపంలో పాలెగాడి ఇంటికి వెళ్లి అతని భార్యను ఓదారుస్తుంది. జనన మరణాలు సహజమే అని ధైర్యవచనాలు చెబుతుంది. జాతర చరిత్రను పరిశీలిస్తే ఆనాటి నుంచి గంగమ్మ జాతర జరుగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అందుకే గంగమ్మ జాతర అతి ప్రాచీనమైన జాతరగా చరిత్రకెక్కింది.

తిరుపతి గంగమ్మ జాతరలో పాల్గొన్న భక్తులు (ETV Bharat)

జాతర విశేషాలు
తిరుపతి గంగమ్మ జాతర 7 రోజుల పాటు జరుగుతుంది. జాతరలో భాగంగా తొలి రోజు ఉదయం గంగమ్మ ఆలయం ప్రాంగణంలో అమ్మవారి విశ్వరూప స్థంభానికి అభిషేకం చేస్తారు. సాయంత్రం గంగమ్మ పుట్టినిల్లుగా భావించే అవిలాల నుంచి కైకాల కుల పెద్దలు అమ్మవారికి సారె తీసుకొస్తారు. ఈ సారెను ఆలయానికి ఊరేగింపుగా తీసుకొస్తారు. అనంతరం అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు తిరుపతి పొలిమేర్లలో పసుపు కుంకుమ చల్లుతారు. జాతర పూర్తయ్యే వరకు ఎవరు ఊరి పొలిమేర దాటకుండానే నియమం ఈనాటికీ అందరూ పాటించడం విశేషం. అందుకే ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారు రాత్రుళ్లు ఇక్కడే ఉండకుండా బయటికి వెళ్లిపోవడం ఇక్కడి ఆనవాయితీ.

పురుషులు చీరకట్టుతో మొక్కులు
జాతర సమయంలో మగవాళ్లు చీర ధరించి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఇలా వారం రోజుల పాటు విచిత్ర వేషధారణతో అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం ప్రతి ఏటా ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అంతేకాదు ఈ జాతరలో పురుషులు చీరకట్టి మహిళ వేషం ధరించి ఇతరులను తిడతారు. అలా తిట్టడం గంగమ్మ ఆశీర్వాదమని, లేకుంటే పాపమని భావిస్తారు.

గంగమ్మ జాతరలో పాల్గొన్న మహిళలు (ETV Bharat)

రకరకాల వేషాలతో అలరించే భక్తులు
జాతర సందర్భంగా ముందుగా భైరాగి వేషంతో భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. అనంతరం బండ వేషం, తోటి వేషం, దొర వేషం, మాతంగి వేషం, సున్నపు కుండలు, గంగమ్మకు చప్పర కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. అనంతరం అమ్మవారి విశ్వరూప దర్శనం తర్వాత చెంప నరికే కార్యక్రమంతో జాతర ముగుస్తుంది.

విశ్వరూప దర్శనం
జాతరలో చివరి రోజు కైకాల కులస్తులు ఆలయానికి చేరుకుని బంకమట్టితో నీలం రంగు ద్రవాన్ని పోసి అమ్మవారి రూపాన్ని తయారు చేస్తారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఈ విశ్వరూప విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తారు. అప్పుడు ఒక వ్యక్తి ముత్తైదువు రూపంలో వచ్చి అమ్మవారి విశ్వరూప విగ్రహంలోని ఒక చెంపను ధ్వంసం చేసి అందులోని మట్టిని ప్రసాదంగా అందరికీ పంచుతారు. ఈ మట్టిని పరమ పవిత్రంగా భావించి భక్తులు తమ ఇంటికి తీసుకెళ్తారు. చివరి రోజు జరిగే ఈ ఘట్టంతో జాతర ముగుస్తుంది.

టీటీడీ సారె!
తిరుమల శ్రీనివాసుని సోదరిగా భావించే గంగమ్మ తల్లి జాతర సందర్భంగా టీటీడీ అధికారులకు అమ్మవారికి సారె సమర్పిస్తారు. అతి ప్రాచీన చరిత్ర కలిగిన గంగమ్మ జాతర వీక్షించడానికి ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చి అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా తిరుపతి నగరం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంటుంది. ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన జానపద జాతరగా ఖ్యాతి పొందిన గంగమ్మ జాతరకు మనం కూడా వెళ్దాం. అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకుని తరిద్దాం.
గంగమ్మ తల్లికి జై!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

