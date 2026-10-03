తిరుమలగిరి కొండపై కొలువై ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి- ఒక్కసారి దర్శించుకుంటే కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయట!
జగ్గయ్యపేట సమీపంలోని తిరుమలగిరి కొండపై శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా కొలువైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి - భరద్వాజ మహర్షి తపస్సుకు మెచ్చి శ్రీమన్నారాయణుడు ఇక్కడ వెలసినట్లు ఆలయ సంప్రదాయం
Published : October 3, 2026 at 3:15 AM IST
Tirumalagiri Venkateswara Swamy Temple: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వేంకటేశ్వర స్వామి స్వయంభువుగా వెలసిన పుణ్య క్షేత్రం. భరద్వాజ మహర్షి కోరిక మేరకు వెలసిన స్వామి! స్వయంభూ వాల్మీకోద్భవుడుగా పూజలందుకునే వేంకటేశ్వర స్వామి! స్వామివారి పాద ఘట్టనతో ఏర్పడిన కోనేరు!
తిరుమలగిరి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది?
కృష్ణా జిల్లాలోని జగ్గయ్యపేటకు సమీపంలో, ప్రశాంతమైన గ్రామంలో ప్రకృతి రమణీయత నడుమ గ్రామానికి ఉత్తరాన ఉన్న తిరుమలగిరి కొండపై కొలువై ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఎంతో విశిష్టమైన పుణ్యక్షేత్రం. ఈ క్షేత్రంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా స్వామివారు భక్తులకు దర్శనమిస్తూ, వారి అభీష్టాలను నెరవేర్చే దైవంగా ప్రసిద్ధి చెందారు. గ్రామానికి ఉత్తర దిశలో ఉన్న తిరుమలగిరి పర్వతంపై ఈ ఆలయం వెలసి ఉంది. భరద్వాజ మహర్షి కోరిక మేరకు వేంకటేశ్వర స్వామి ఇక్కడ వెలసినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
స్థల పురాణం
ఆలయ స్థల పురాణం ప్రకారం త్రేతాయుగంలో భరద్వాజ మహర్షి దక్షిణ దేశ యాత్ర చేస్తున్న సందర్భంగా ఈ ప్రాంతంలో కూడా ఘోరమైన తపస్సు చేశారు. మహర్షి తపస్సుకు ప్రసన్నుడైన శ్రీ మహా విష్ణువు ప్రత్యక్షమై, 'ఏమి కావాలో కోరుకో' అని వరం ప్రసాదించేందుకు సిద్ధపడ్డారు.
స్వామిని అక్కడే వెలసి ఉండమని కోరిన మహర్షి
అప్పుడు భరద్వాజ మహర్షి "స్వామీ! ఈ ప్రాంతంలో ప్రజలు తమ కష్టసుఖాలు చెప్పుకుని సేద తీరడానికి ఇక్కడ ఒక ఆలయం కావాలి. అప్పుడే వారు సేద తీరగల్గుతారు. అందుకోసం నీ అంశను వేల్పుగా ప్రసాదించమని కోరాడట! అలాగే ప్రజలను సంరక్షించడానికి ఈ పవిత్ర ప్రాంతంలోనే శాశ్వతంగా కొలువై ఉండాలి" అని వేడుకున్నాడంట! మహర్షి కోరికను మన్నించిన శ్రీమహావిష్ణువు ఈ కొండపై శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిగా కొలువై ఉన్నారని స్థలపురాణం చెబుతోంది. అనంతరం భరద్వాజ మహర్షి స్వామితో "ఈ కొండపై నదీ ప్రవాహం లేనందున నిర్మల జలతరంగిణి కూడా ఏర్పాటు చేయమని" కోరగా స్వామి అలాగే అని వరమిచ్చి అంతర్ధానమయ్యాడంట!
కొండపై వెలసిన కోనేటి రాయడు
మర్నాడు తెల్లవారుఝామున తిరుమలగిరి కొండపై మహా తేజస్సుతో అఖండ శిలారూపంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి స్వయంభువుగా అవతరించాడు. అందుకే ఈ కొండకు, గ్రామానికి తిరుమలగిరి అనే పేరు వచ్చినట్లు చెబుతారు.
వాల్మీకోద్భవుడుగా అవతరించిన స్వయంభూ వేంకటేశ్వరుడు
ఈ క్షేత్రంలోని స్వామివారిని స్వయంభూ వాల్మీకోద్భవుడుగా భక్తులు కొలుస్తారు. ఇందుకు ఓ కారణం ఉంది. స్వామివారి విగ్రహం వెనుక భాగంలో పెద్ద శిలా వల్మీకం కూడా వెలసి ఉంది. స్వామివారి విగ్రహం వెనుక భాగంలో ఈ విధంగా శిలా వాల్మీకం ఉండటం ఈ క్షేత్రంలోని ప్రత్యేకతగా వివరిస్తుంది. ఈ పెద్ద రాతివల్మీకం, వేంకటేశ్వరుడు కలిసి ఉండడం మరో గొప్ప విశేషం.
పాద ఘట్టనతో ఏర్పడిన కోనేరు
ఈ క్షేత్రంలో స్వామి వారి ఆలయానికి తూర్పు వైపున మరో అద్భుతమైన విశేషం ఉంది. ఇక్కడ శిలపై స్వామి వారి ఎడమ పాద ఘట్టనతో కోనేరు ఏర్పడిందని స్థల పురాణం చెబుతుంది. ఏకశిలలో పాదముద్ర ఆకృతిని పోలిన ఈ పవిత్ర స్థలం భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది.
తిరుమలగిరి పేరు ఇలా వచ్చింది
వేంకటేశ్వరుడు వెలసిన ఈ గ్రామం పేరు తిరుమల కాగా, ఈ గ్రామానికి జంటగా మంగొల్లు అనే గ్రామం ఉంది. ఇదే పద్మావతి దేవి నివసించిన మంగాపురం అని స్థానికుల విశ్వాసం. తిరుమలగిరికి కొంచెం దూరంలోనే ఉన్న ఈ గ్రామాన్ని తొలుత మంగప్రోలు అనేవారు. కాలక్రమేణా ఇదే మంగవోలుగా మారి చివరకు మంగొల్లుగా స్థిరపడింది.
ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి నిలువెత్తు విగ్రహాన్ని దర్శించగానే తిరుమల శ్రీనివాసుని దర్శించిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇక క్షేత్ర పాలకుడైన ఆంజనేయ స్వామికి ఇక్కడ నాలుగు ఆలయాలు ఉండడం విశేషం.
నాలుగు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలు
తిరుమలగిరి కొండల పరిసర ప్రాంతంలో నాలుగు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయని చెబుతారు. ఈ ఆలయాలు కూడా భక్తులను ఆకర్షిస్తూ, తిరుమలగిరి క్షేత్రానికి మరింత ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యాన్ని తీసుకువచ్చాయి.
కల్యాణ మహోత్సవం
ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి కల్యాణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా, కనుల పండుగగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సమయంలో వేలాది మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని, కల్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందుతారు. ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారిని దర్శించుకుంటే అవివాహితులకు కల్యాణ జరుగుతుందని, కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం విజయవాడ, హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని అనుకుని తిరుమలగిరి, జగ్గయ్యపేట మండలం, జగ్గయ్యపేట నుంచి సుమారు 5 కి.మీ. దూరంలో, చిల్లకల్లు నుంచి సుమారు 7 కి.మీ. దూరంలో వెలసి ఉంది. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రధాన నగరమైన విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సుమారు 75 కి.మీ. దూరంలో ఈ క్షేత్రం వెలసి ఉంది. ప్రకృతి అందాలు, పురాణ విశేషాలు, స్వయంభూ స్వామి వారి మహిమతో అలరారే ఈ తిరుమలగిరి క్షేత్రాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ జీవితంలో ఒకసారైనా దర్శించుకోవాలి.
ఓం నమో వేంకటేశాయ! గోవిందా! గోవిందా! గోవిందా!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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