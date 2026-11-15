ప్రత్యక్ష దైవం కొలువైన అరుదైన ఆలయం- తెలంగాణలోని ఈ ఆలయం గురించి మీకు తెలుసా?
Marakata Ganapathi Tirumalagiri : దేశవ్యాప్తంగా అరుదుగా కనిపించే సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయాల్లో ఒకటి భాగ్యనగర వాసులకు సమీపంలోనే ఉండటం విశేషం. కొండ ప్రాంతంలో పచ్చని ప్రకృతి మధ్య నెలకొన్న ఆలయం విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
Published : November 15, 2026 at 4:01 AM IST
ప్రతిరోజు దర్శనమిచ్చే ప్రత్యక్ష దైవం సూర్యభగవానుడు. సూర్య భగవానుని ఆరోగ్య ప్రదాతగా, జ్ఞాన ప్రదాయకుడుగా భావిస్తారు. దేశ వ్యాప్తంగా అరుదుగా దర్శనమిచ్చే సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయాల్లో ఒకటి భాగ్యనగర వాసులకు సమీపంలోనే ఉండడం విశేషం. కొండ ప్రాంతంలో పచ్చని ప్రకృతి మధ్య నెలకొన్న ఈ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయ విశేషాలు చూద్దాం.
త్రిమూర్తుల స్వరూపం సూర్యనారాయణుడు
సూర్యభగవానుడు ఉదయం బ్రహ్మ స్వరూపంగా, మధ్యాహ్నం మహేశ్వరునిగా తన కిరణాల ద్వారా సృష్టిలోని దైవిక వికారాలను రూపుమాపుతాడు. సాయంకాలం సమయంలో విష్ణు స్వరూపంగా మనోరంజమైన వెలుగును ప్రసరిస్తూ, ఆనందాన్ని కలిగించే ద్వాదశ రూపుడు సూర్యుడు. ఈ ప్రత్యక్ష దైవం విశిష్టత ఏంటో చూద్దాం.
ప్రత్యక్ష దైవం విశిష్టత
ఉదయం నుంచి అస్తమానం దాకా, ఆ మాటకొస్తే సర్వకాలాల్లో తన కిరణాలతో సమస్త జీవకోటిని కాపాడుతున్న ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి దర్శనం కాకుండా ఆహారం కూడా స్వీకరించని భక్తులు ఈనాటికి ఎందరో ఉన్నారు. ప్రతిరోజు సూర్య నమస్కారాలు చేస్తూ, ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేస్తూ, తమకు ఆరోగ్యం భాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని వేడుకునే భక్తులు కోకొల్లలు. కానీ సూర్యనారాయణ స్వామికి ఆలయాలు మాత్రం అతి తక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ప్రత్యక్షంగా దర్శనమిచ్చే భగవానునికి ఆలయాలు అవసరం లేదు కదా! అయితే అరుదుగా దర్శనమిచ్చే కొన్ని సూర్య దేవాలయాల్లో సికింద్రాబాదు కంటోన్మెంట్ ప్రదేశంలో ఉన్న తిరుమల గిరిలో వెలసిన సూర్య దేవాలయం అతి పురాతనమైనది. ఆ విశేషాలు చూద్దాం.
సికింద్రాబాదులో సూర్య దేవాలయం
సికింద్రాబాదులోని కంటోన్మెంట్ ప్రదేశంలో ఉన్న తిరుమల గిరిలో ప్రకృతి అందాల మధ్య విశాలమైన ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయం వెలసి ఉంది. ఆలయ చరిత్ర ప్రకారం సూర్య శరణ్ దాస్ మహారాజ్ అనే భక్తుడికి సాక్షాత్తు సూర్యభగవానుడు స్వయంభువుగా దర్శనమిచ్చి తనకు ఆలయాన్ని నిర్మించమని ఆదేశించాడంట! స్వామి ఆదేశాల ప్రకారం 1959లో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించడం జరిగింది.
ఆలయ విశేషాలు
తిరుమలగిరిలో వెలసిన సూర్య దేవాలయం ఒక చిన్న గుట్ట మీద విశాలమైన ఆవరణలో నిర్మించబడి ఉంది. భక్తులు గుట్ట ఎక్కి ఆలయంలోకి ప్రవేశించగానే ఎడమ వైపు ఒక కొండ రాయి మీద మరకత గణపతి దర్శనమిస్తాడు. విఘ్నాలు తొలగించమని వినాయకునికి నమస్కరించి భక్తులు ముందుకు సాగుతారు. వినాయకుని దర్శనం తరువాత కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఒక పెద్ద కొండరాయిని అనుకుని నిర్మించిన చిన్న ఆలయంలో శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి సుందర మనోహర రూపం దర్శనమిస్తుంది.
ఉపాలయాలు
సూర్య భగవానుని ఆలయానికి సమీపంలోనే అశ్వత్థ వృక్షం వేపచెట్టు కలిసి ఉన్న ఒక వేదిక కనిపిస్తుంది. భక్తులు ఇక్కడ దీపారాధన చేసి, ఆ దేవత వృక్షాలకు భక్తితో ప్రణమిల్లి ప్రదక్షిణాలు చేస్తారు. ఈ వృక్షరాజాల పక్కనే ఆరుబయలులో అత్యంత సుందరంగా వెలసిన శివలింగం దర్శనం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతినిస్తుంది. ఆ పక్కనే సరస్వతి దేవి, నాగదేవత, మరో పక్కన శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి ఉపాలయాలు కూడా దర్శించుకోవచ్చు. నాగదేవత ఆలయం వెనుక ఉన్న నాగప్రతిష్ఠలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
పూజోత్సవాలు
ప్రతి ఆదివారం సూర్య నారాయణ స్వామికి విశేష అభిషేకాలు, పూజలు జరుగుతాయి. ఆదివారం సూర్యనారాయణ స్వామిని దర్శించి పూజిస్తే మంచి ఆరోగ్యం చేకూరుతుందని విశ్వాసం. అలాగే ప్రతి మంగళవారం, ఆదివారం ఇక్కడ వెలసిన నాగప్రతిష్ఠలకు, నాగదేవతకు భక్తులు పాలాభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు. ఇక కార్తీక మాసంలో, శివరాత్రి సందర్భంగా ఇక్కడ వెలసి ఉన్న శివునికి అభిషేకాలు జరుగుతాయి. భక్తులు ఇక్కడే ఉన్న అశ్వత్థ వృక్షం, వేప చెట్టు దగ్గర కార్తిక దీపాలు వెలిగిస్తారు.
పండుగలు - పర్వదినాలు
ఈ ఆలయంలో రథ సప్తమి రోజు విశేష పూజలు జరుగుతాయి. అలాగే సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే మకర సంక్రాతి రోజున కూడా ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. అలాగే ఈ ఆలయంలో 12 ఆదివారాలు పాటు సూర్య భగవానునికి 108 ప్రదక్షిణాలు చేస్తే కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుతాయని విశ్వాసం. మనం కూడా శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
ఏ గ్రహ దోషానికి ఏ పండు దానం చేయాలి? బృహన్నారదీయం చెప్పిన ఫలదాన రహస్యం ఇదే!
మద్యం స్వీకరించే విగ్రహం- ఉజ్జయిని కాలభైరవ స్వామి ఆలయ రహస్యాలు ఇవే!