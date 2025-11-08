ETV Bharat / spiritual

తిరుమల కొండ విశేషాలు- ఈ తీర్థాల్లో స్నానం చేస్తే ఏడు జన్మల పాపాలు నశిస్తాయి!

భూలోక వైకుంఠంలో దాగి ఉన్న తీర్థాల వెనుక అద్భుత కథలు!

Tirumala Venkateswara Temple
Tirumala Venkateswara Temple (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2025 at 5:00 AM IST

5 Min Read
Tirumala Temple Specific Places: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు వెలసిన తిరుమల కొండ భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతి చెందింది. తిరుమల కొండ సాక్షాత్తూ వైకుంఠమని భక్తుల విశ్వాసం. కలియుగంలో శ్రీ మహావిష్ణువు భూలోకంలో అవతరించినప్పుడు ఆయనతో పాటు వైకుంఠం నుంచి ఎన్నో తీర్థాలు భూలోకానికి తరలి వచ్చాయి. తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులు శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు పరిసర ప్రదేశాల్లోని పుణ్య తీర్థాలను కూడా దర్శించడం ఆనవాయితీ! ఈ క్రమంలో అసలు తిరుమల గిరుల్లో ఉన్న పవిత్ర తీర్థాలు ఎన్ని? వాటి విశిష్టత ఏమిటి? అనే అంశాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శేషాచలం కొండల్లో పవిత్ర తీర్థాలు
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరుని ఆలయం నిత్యకల్యాణం, పచ్చతోరణం అన్నట్లుగా ఏడాది పొడవునా భక్తుల రద్దీతో కళకళలాడుతుంటుంది. శ్రీవారి దర్శనానికి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులు శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు చుట్టు పక్కల ఉన్న ప్రముఖ ఆలయాలను కూడా దర్శిస్తూ ఉండడం పరిపాటి. శేషాచలం కొండల్లో భక్తులు చూడాల్సిన తీర్థాలు అనేకం ఉన్నాయి. అయితే వాటిల్లో కొన్ని తీర్థాలు మాత్రమే సామాన్య భక్తులు దర్శించే అవకాశం ఉంటుంది. మరి కొన్ని తీర్థాలకు కొన్ని ప్రత్యేక రోజుల్లో మాత్రమే భక్తులను అనుమతిస్తారు. ఈ తీర్థాలను దర్శించడం కూడా సాహసంతో కూడుకున్నదే! మరి శ్రీవారితో పాటు భూలోకానికి తరలి వచ్చిన ఆ దివ్య తీర్థాలను మనం కూడా దర్శిద్దామా!

తిరుమలలో దివ్య తీర్థాలు
శ్రీవారి పుష్కరిణి
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి ఈశాన్య దిశలో వరాహస్వామి మందిరం వద్ద శ్రీవారి పుష్కరిణి ఉంది. వైకుంఠంలో విరజా నదియే నారాయణునితో పాటు తిరుమల వచ్చి శ్రీవారి పుష్కరిణిగా వెలిసిందని బ్రహ్మాండ పురాణంలో వివరించి ఉంది. సాధారణంగా భక్తులు శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే ముందు ఈ పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లడం సంప్రదాయం.

పాపవినాశనం
శ్రీవారి భక్తులు ఎక్కువగా సందర్శించే క్షేత్రం పాపవినాశనం. తిరుమల నుంచి సుమారు 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ క్షేత్రం పరమ పవిత్రమైనది. బ్రహ్మాండ పురాణం ప్రకారం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారు స్వయంగా ఈ పుష్కరిణిలో స్నానం ఆచరించారని తెలుస్తోంది. ఈ తీర్థంలో స్నానం ఆచరిస్తే ఎలాంటి ఘోర పాపాలైన తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. తిరుమల వెళ్లే భక్తులు ఈ తీర్థంలో తప్పకుండా స్నానం చేస్తారు.

ఆకాశగంగ
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తరదిశలో సుమారు 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసిన పుణ్య తీర్థం ఆకాశగంగ తీర్థం. వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించిన ప్రకారం ఆంజనేయస్వామి తల్లి అంజనాదేవి ఈ తీర్థంలోనే ఒక పుష్కరం పాటు, అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేసి ఆంజనేయస్వామిని గర్భాన ధరించిందని తెలుస్తోంది. ఈనాటికీ శ్రీవారి అభిషేకానికి అవసరమైన పవిత్ర జలాలు ఈ తీర్థం నుంచే తిరుమల నంబి వంశస్థులు రజత పాత్రల్లో తీసుకెళ్లడం సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులు ఆకాశగంగ తీర్థాన్ని కూడా దర్శిస్తూ ఉంటారు.

పాండవ తీర్థం
తిరుమల నుంచి 2.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో శ్రీవారి ఆలయానికి తూర్పున పాపవినాశనం వెళ్లే మార్గంలోనే పాండవ తీర్థం కూడా ఉంటుంది. తిరుమల గిరుల్లో వెలసిన పాండవ తీర్థంలో స్నానమాచరించడం వల్ల, సమస్త పాపాలు నశించి, సకల విజయాలు చేకూరుతాయని వేంకటాచల మహాత్యం వంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. ఈ పాండవ తీర్థంలో పాండవులు ఏడాదిపాటు స్నానం ఆచరించిన ఫలం వల్ల పాండవులకు సమర విజయం, రాజ్య ప్రాప్తి కలిగిందని వరాహపురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

చక్ర తీర్థం
తిరుమల కొండపై శ్రీవారి శిలాతోరణం సమీపంలో చక్ర తీర్థం ఉంది. స్కాంద పురాణంలో వివరించిన ప్రకారం శ్రీవారి సుదర్శన చక్రం పడిన ప్రదేశమే చక్ర తీర్థంగా వెలిసిందని తెలుస్తోంది. ఈ చక్ర తీర్థ జలాల్లో ఒక్క చుక్క మన శిరసుపై పడినా అటు ఏడు తరాలు, ఇటు ఏడు తరాలు తరిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

తుంబురు తీర్థం
తుంబుర తీర్థం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తరదిశలో, సుమారు 16 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసి ఉంది. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం తిరుమల కొండల్లో ఒక ప్రళయం వచ్చింది. అప్పుడు ఒక కొండ రెండుగా చీలిపోవడం వల్ల తుంబుర తీర్థం ఏర్పడిందని వేంకటాచల మహత్యం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ తీర్థంలోనే స్వామి భక్తురాలైన తరిగొండ వెంగమాంబ తన అవసానదశను గడిపినట్లుగా తెలుస్తోంది. అందుకు నిదర్శనాలు నేటికీ అక్కడ ఉన్నాయి. ప్రతి ఏడాది ఫాల్గుణ మాసంలో పౌర్ణమి రోజు ఇక్కడ ముక్కోటి నిర్వహిస్తారు. కేవలం ఆ రోజు మాత్రమే ఈ తీర్థాన్ని సందర్శించేందుకు భక్తులను అనుమతిస్తారు.

కుమారధార
శ్రీవారి ఆలయానికి వాయవ్య దిశలో సుమారు 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో కుమారధార తీర్థం వెలసి ఉంది. ప్రతి ఏటా ఫాల్గుణ మాసంలో పౌర్ణమి రోజు ఈ తీర్థ ముక్కోటిని నిర్వహిస్తారు. ఆ రోజు మాత్రమే ఈ తీర్థాన్ని దర్శించుకోడానికి అనుమతిస్తారు.

శ్రీ రామకృష్ణ తీర్థం
తిరుమల శేషాచల అడవుల్లోని పుణ్య తీర్థాల్లో శ్రీరామకృష్ణ తీర్థం ఒకటి. స్కంద పురాణం ప్ర‌కారం పూర్వకాలంలో శ్రీరామకృష్ణుడు అనే మహర్షి వేంకటాద్రిపై తపస్సు చేసి, తన తపస్సు కోసం, ప్రతినిత్యం పవిత్ర స్నానం చేయడం కోసం రామకృష్ణ తీర్థాన్ని రూపొందించుకున్నారు. ఆ మహర్షి ఈ తీర్థ తీరంలో నివ‌సిస్తూ స్నానపానాదులు చేస్తూ, శ్రీమహావిష్ణువు కోసం కఠోర తపస్సు చేశారంట! ఆయన తపస్సుకు మెచ్చిన విష్ణువు సాక్షాత్కారంతో ఆయన ముక్తి పొందినట్లుగా స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. ప్రతి సంవత్సరం పుష్యమి నక్షత్రంతో కూడిన పౌర్ణమి నాడు ఈ తీర్థ ముక్కోటిని ఆలయ ఆర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తారు.

ఇవి మాత్రమే కాకుండా మరెన్నో తీర్థాలు తిరుమల గిరుల్లో ఉన్నాయి. సుమారు కోటి తీర్థాలు ఇక్కడ ఉన్నట్లు పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. అయితే భక్తులు దర్శించుకోడానికి అనువైనవి కొన్ని తీర్థాలు మాత్రమే! తిరుమల గిరుల్లో వెలసిన ఈ పవిత్ర తీర్థాలు దర్శించి ఈ తీర్థాల్లో స్నానం చేస్తే ఏడు జన్మల పాపాలు నశిస్తాయని శాస్త్రవచనం. శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు ఈ తీర్థాలను మనం కూడా తప్పకుండా దర్శించుకుందాం. సకల పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుదాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

