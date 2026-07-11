తిరుమల శ్రీవారి పాదాల మహిమ- ఒక్కసారి దర్శిస్తే జన్మజన్మల పాపాలు తొలగడం ఖాయం!
వేంకటేశ్వర స్వామి పాదాలు- నారాయణగిరి శిఖరంపై వెలసిన ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే శ్రీవారి సంపూర్ణ అనుగ్రహం- ఈ పవిత్ర పాదాల చరిత్ర, విశిష్టత, దర్శన ఫలాలు
Published : July 11, 2026 at 4:00 AM IST
Tirumala Srivari Paadalu Significance : శ్రీమన్నారాయణుని శ్రీ పాదాల మహిమ అనంతమైనది. భగవంతుని పాదాలను ఆశ్రయించడం వలన భవబంధాలు తొలగి, మోక్షం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. సమస్త జగత్తుకు ఆశ్రయమైన నారాయణుని పాద పద్మాలను భక్తితో శరణు వేడటం వల్ల జన్మ జన్మల పాపాలు తొలగిపోతాయి. శ్రీ మహావిష్ణువు పాదాలను లక్ష్మీదేవి ఎల్లప్పుడూ సేవించుకుంటూ ఉంటుంది. అందుకే ఆ పాదాలు అంత పవిత్రమైనవిగా పరిగణిస్తారు. ఆ పాదాలను సేవించడం వలన లక్ష్మీ కటాక్షం సులభంగా కలుగుతుంది.
బ్రహ్మ కడిగిన పాదం, బ్రహ్మము తానెడి పాదము
పురాణాల ప్రకారం, కలియుగ దైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారు వైకుంఠం నుంచి భూలోకానికి దిగి వచ్చినప్పుడు, మొట్టమొదటగా తన పాదాలను మోపిన పవిత్ర ప్రదేశం తిరుమలలో శ్రీవారి పాదాలు వెలసిన పుణ్య ప్రదేశమని వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించి ఉంది.
శ్రీవారి పాదాలు తిరుమలలో ఎక్కడ ఉన్నాయి?
శ్రీవారి పాదాలు తిరుమల కొండల్లోని ఎత్తైన శిఖరాలలో ఒకటైన నారాయణగిరి పర్వతంపై ఉంది. ఈ పవిత్ర ప్రదేశం తిరుమల ఆనందనిలయం నుంచి సుమారు 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది.
ఈ పాదం పుణ్య పాదం
నారాయణగిరి పర్వతంపై ఒక రాతి శిల మీద స్వామి వారి రెండు పాదాల గుర్తులు ఉంటాయి. తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు ఈ పాదాలను దర్శించుకుని, నమస్కరించుకుంటారు. ఒకప్పుడు అందరూ తాకి నమస్కరించుకునేలా ఉన్నటువంటి ఈ పాదాల చుట్టూ ప్రస్తుతం రక్షణగా ఒక గాజు గదిని నిర్మించారు. భక్తులు బయటి నుంచి శ్రీవారి పాదాలను దర్శించుకోవచ్చు. గతంలో ఇలా గాజు రక్షణ ఉండేది కాదు కొంతమంది భక్తుల అత్యుత్సాహం వల్ల ఆ పాదాల పై కొబ్బరికాయలు కొట్టడంతో కొంత భాగం దెబ్బతిన్నది. అందుచేత ఈ రక్షణ ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చింది.
హరి పాదాన పుట్టావంటే గంగమ్మ!
కొత్తగా పాదాలు ఏర్పాటు చేసే సమయంలో ఒక విశేషం జరిగినట్లు ఇక్కడి స్థానికులు, అర్చకులు, ఆలయ అధికారులు చెబుతారు. శ్రీవారి పాదాల పునరుద్ధరణ పనుల సమయంలో అక్కడ నీటి ఊట బయటపడిందని వార్త అప్పట్లో బాగా ప్రచారమైంది. నారాయణగిరి శిఖరం తిరుమల కొండల్లోనే అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతం. సాధారణంగా అంత ఎత్తున, రాతి కొండపై నీటి ఊట రావడం చాలా అరుదు. పునరుద్ధరణ పనులు జరుగుతున్న సమయంలో పాదాల కింద నుంచి స్వచ్ఛమైన నీరు రావడం చూసి అక్కడి వారు ఆశ్చర్యపోయారు. ఇది స్వామి వారి మహిమేనని భక్తులు నమ్ముతారు. సాక్షాత్తు గంగమ్మ శ్రీవారి పాదాలు కడిగి పరవశించిందని భక్తి పారవశ్యంతో చెబుతారు.
ముక్కోటి తీర్థాలు పాదాల చెంతనే!
పురాణాల ప్రకారం శ్రీవారి పాదాల కింద 'ముక్కోటి తీర్థాలు' ప్రవహిస్తాయని చెబుతారు. శ్రీ మహావిష్ణువు పాదం మోపిన చోట గంగ ఉద్భవిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడ నీటి ఊట రావడం పట్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత పెరిగింది. అయితే, కొండల్లోని రాతి పొరల మధ్య ఉన్న నీరు పనుల కోసం తవ్వినప్పుడు బయటకు వచ్చి ఉండవచ్చని కొందరు హేతువాదులు వాదించినప్పటికీ మండు వేసవిలో అంత ఎత్తైన కొండపై నీరు కనిపించడం శ్రీవారి మహిమ తప్ప వేరొకటి కాదని భక్తులు నొక్కి వక్కాణిస్తారు.
ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి
శ్రీవారి పాదాలు దర్శించాడని వెళ్లే భక్తులు గొప్ప ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుతారు. ఎత్తైన ఈ ప్రదేశం నుంచి తిరుమల పట్టణంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న దట్టమైన అడవుల అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని కూడా చూడవచ్చు.
శ్రీవారి పాదాల దర్శన సమయాలు
ప్రతిరోజు ఉదయం 6:00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6:00 గంటల వరకు భక్తులకు శ్రీవారి పాదాలను దర్శించుకోవడానికి అనుమతి ఉంటుంది. తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర మ్యూజియం ప్రక్కనే శారదా పీఠం ఉంటుంది. దాని ప్రక్కన ఉన్న రోడ్డు నుంచి వెళ్తే శ్రీవారి పాదాలకు చేరుకోవచ్చు. కాలినడకన కూడా ఈ ప్రాంతానికి చేరుకోవచ్చు. ఈ నడక మార్గమంతా అందమైన ప్రకృతి సౌందర్యాలను వీక్షిస్తూ సాగే ప్రయాణం ఆహ్లాదంగా సాగుతుంది.
పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు
నారాయణగిరి శిఖరం గాలివానలకు, ఎండకు ఎక్కువగా ప్రభావితం అవుతుంది. పురాతనమైన ఆ శిలా పాదాలు ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల దెబ్బ తినకుండా ఉండటానికి శ్రీవారి పాదాలకు ఒక విశిష్టతను చేకూర్చడానికి టీటీడీ అక్కడ చక్కని ఏర్పాట్లు చేసింది.
దర్శన ఫలం
శ్రీవారి పాదాలను దర్శించిన వారికి శ్రీవారి దర్శనఫలం సంపూర్ణంగా లభిస్తుందని విశ్వాసం. ఆనందనిలయంలో వెలసిన అర్చావతార మూర్తి కూడా తన పాదాలను ఆశ్రయించమని చేతితో చూపిస్తూ ఉండే భంగిమలోనే దర్శనమిస్తాడు. అందుకే శ్రీవారి పాదాల దర్శించడం వలన అభీష్టాలు నెరవేరుతాయి. ఈసారి తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లినప్పుడు శ్రీవారి పాదాలు కూడా తప్పకుండా దర్శిద్దాం. శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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