తిరుమలలో ఏడాదికి ఒక్కసారే జరిగే అరుదైన జ్యేష్ఠాభిషేకం- మూడు కవచాల్లో శ్రీవారి దివ్య దర్శనం!
జ్యేష్ఠ మాసంలో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించే వార్షిక ఉత్సవం జ్యేష్ఠాభిషేకం- మూడు రోజుల పాటు మలయప్పస్వామికి వజ్ర, ముత్య, బంగారు కవచాలతో ప్రత్యేక అలంకరణలు చేస్తూ అభిషేకాలు
Published : June 26, 2026 at 2:55 AM IST
Tirumala Jyeshtabhishekam 2026: తెలుగు మాసాలలో మూడవ మాసమైన జ్యేష్ఠ మాసం దైవారాధనకు, పితృదేవతల రుణం తీర్చుకోవడానికి ఎంతో పవిత్రమైనది. జ్యేష్ఠ మాసం బ్రహ్మదేవునికి ప్రీతికరమైన మాసంగా చెబుతారు. ఈ మాసంలోనే రంభా తృతీయ', 'దశపాపహర దశమి', 'నిర్జల ఏకాదశి', 'రామలక్ష్మణ ద్వాదశి' వంటి పర్వదినాలు వస్తాయి. వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జ్యేష్ఠ మాసంలో పున్నమి చంద్రుడు జ్యేష్టా నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు కాబట్టి ఈ మాసాన్ని జ్యేష్ఠ మాసమని అంటారు. ఈ సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో జ్యేష్ఠ మాసంలో జూన్ 26 నుంచి 28 వరకు జరగనున్న ఒక విశేషమైన సేవ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం
జ్యేష్ఠ శుద్ధ పౌర్ణమి, జ్యేష్టా నక్షత్రం సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మలయప్ప స్వామికి జ్యేష్ఠాభిషేకం ఘనంగా జరుగుతుంది. మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ విశిష్ట సేవ ఈ ఏడాది జూన్ 26, శుక్రవారం నుంచి ప్రారంభమై జూన్ 28, ఆదివారం తో ముగుస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఏడాదికి ఒకసారి మాత్రమే మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించే అరుదైన జ్యేష్ఠాభిషేకం విశిష్టత తెలుసుకుందాం.
శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం విశిష్టత
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో జ్యేష్ఠ మాసంలో మూడు రోజుల పాటు వైభవంగా నిర్వహించే వార్షిక ఉత్సవాన్ని జ్యేష్ఠాభిషేకం అంటారు. ఈ ఉత్సవాన్ని అభిధ్యేయక అభిషేకం అని కూడా అంటారు. జ్యేష్ఠ మాసంలో పున్నమి చంద్రుడు సంచరించే జ్యేష్టా నక్షత్రానికి సరిగ్గా రెండు రోజుల ముందు ఈ ఉత్సవం ప్రారంభమై, సరిగ్గా జ్యేష్టా నక్షత్రం రోజున ముగిసేలా మూడు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తారు.
జ్యేష్ఠాభిషేకం వెనుక పరిరక్షణ ఉద్దేశ్యం
ప్రాచీన కాలం నుంచి తరతరాలుగా ఎన్నో రకాల అభిషేకాదులతో అలరారే శ్రీవారి, దేవతా ఉత్సవమూర్తులు అరిగిపోకుండా, కళాకాంతులు తరిగిపోకుండా పరిరక్షించడం కోసం ఆచరించే ఉత్తమమైన ఉత్సవమే శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం.
జ్యేష్ఠాభిషేకానికి వేదిక ఇక్కడే!
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోని సంపంగి ప్రదక్షిణంలోని కల్యాణ మండపంలో ఈ అరుదైన ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు.
ఉత్సవ సన్నాహాలు -మహా శాంతి హోమం
జ్యేష్ఠాభిషేకంసందర్భంగా మలయప్పస్వామివారు ఉభయ నాంచారులతో కలసి శ్రీవారి ఆలయంలోని సంపంగి ప్రాకారానికి వేంచేస్తారు. అంతట ఆలయ అర్చకులు, వేద పారాయణ పండితులు శాస్త్రోక్తంగా మహా శాంతి హోమం నిర్వహిస్తారు.
నయనానందకరం శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం
శ్రీవారికి మూడు రోజుల పాటు జరిగే జ్యేష్ఠాభిషేకం ఉత్సవాల్లో భాగంగా మొదటి రోజు శ్రీ మలయప్పస్వామి వారికి ఉన్న బంగారు కవచాన్ని తీసివేసి, హోమాలు అభిషేకాలు పంచామృత స్నపన తిరమంజనాదులు నిర్వహించిన తర్వాత శ్రీ స్వామివారికి వజ్రకవచం అలంకరించి పురవీధుల్లో ఊరేగిస్తారు. యథాప్రకారంగా రెండవరోజు ముత్యాల కవచ సమర్పణ చేసి ఊరేగిస్తారు. మూడవరోజు కూడ తిరుమంజనాదులు పూర్తిచేసి, బంగారు కవచాన్ని సమర్పించి ఊరేగింపు చేస్తారు. ఈ బంగారు కవచ సమర్పణ తిరిగి సంవత్సరం తర్వాత జరిగే జ్యేష్ఠాభిషేకంలోనే తీస్తారు. అంత వరకు సంవత్సరం పొడవునా శ్రీవారు బంగారు కవచంతోనే ఉంటారు.
దేవేరులతో మాడవీధుల్లో ఊరేగింపు
జ్యేష్ఠాభిషేకం చివరి రోజు సాయంత్రం సహస్రదీపాలంకరణ సేవ జరుగుతుంది. అనంతరం స్వామి, అమ్మవార్లు ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
పౌర్ణమి గరుడసేవ
సాధారణంగా జ్యేష్ఠ మాసంలో జ్యేష్టా నక్షత్రం పౌర్ణమి రోజునే వస్తుంది. జ్యేష్టా నక్షత్రంతో ముగిసే జ్యేష్ఠాభిషేకం రోజు రాత్రి పౌర్ణమి ఘడియలు ఉంటే ఆ రోజు శ్రీవారి పున్నమి గరుడసేవ కూడా కమనీయంగా జరుగుతుంది. ఈ గరుడ సేవ చూసిన వారికి సకల శుభాలు చేకూరుతాయని పురాణ వచనం.
శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం దర్శన ఫలం
తిరుమల శ్రీవారి మూల విగ్రహాన్ని, ఉభయ దేవేరులతో కూడిన మలయప్ప స్వామిని జ్యేష్ఠాభిషేకం జరిగే మూడు రోజులలో దర్శించుకుంటే ఇహ లోకంలో సకల సౌఖ్యాలు పొంది పరంలో వైకుంఠాన్ని చేరుకుంటారని శాస్త్రవచనం. అత్యంత అరుదుగా వచ్చే ఈ దర్శనం కోసం భక్తులు ఏడాది మొత్తం ఎదురు చూస్తారు.
ఈ సేవలు రద్దు
శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు కొన్ని రకాల ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేసారు. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు టీటీడీ అధికారిక వెబ్ సైట్ లో పొందుపరచి ఉన్నాయి. జూన్ 26 నుంచి 28 వరకు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో జరగనున్న జ్యేష్ఠాభిషేకం ఉత్సవాలకు మనం కూడా తరలి వెళ్దాం. శ్రీనివాసుని అనుగ్రహాన్ని పొందాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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