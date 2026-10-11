తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలకు వెయ్యేళ్ల చరిత్ర! బ్రహ్మదేవుడు ప్రారంభించిన ఉత్సవాల వెనుక ఎన్నో ఆసక్తికర విశేషాలు!
తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు పదో శతాబ్దం నాటి శాసన ఆధారాలు ఉన్నట్లు చరిత్రకారులు పేర్కొంటున్నారు. బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా శ్రీకారం చుట్టాడనే పురాణ విశ్వాసం నుంచి వాహన సేవ వరకు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల చరిత్రను తెలుసుకుందాం.
Published : October 11, 2026 at 1:48 AM IST
Tirumala Srivari Brahmotsavam History : తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అతి ప్రాచీన చరిత్ర ఉంది. ఈ బ్రహ్మోత్సవ వైభవం కన్యామాసంలో జరుగుతుంది. ఇవి బ్రహ్మదేవుడు ప్రారంభించిన బ్రహ్మోత్సవాలు. ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు 10వ శతాబ్దంలోనే ప్రారంభమైయ్యాయి. సంగమ తుళువ వంశీయుల కాలంలో బ్రహ్మోత్సవ వైభవం స్వర్ణయుగంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
కైవల్య దాయకం బ్రహ్మోత్సవ వైభవం
ఆనందనిలయంలో అర్చామూర్తిగా, మూలమూర్తిగా కొలువైన భగవంతుడు పర్వదినాల్లో ఉత్సవమూర్తిగా తిరు మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తాడు. తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవాల్లో జరిగే వాహన సేవలు నయనానందకరమే కాదు కైవల్య దాయకం కూడా!
ఉత్సవాల దేవుడు
ఏడుకొండలపై వెలసిన శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు ఉత్సవాల దేవుడు. ఈ కోనేటిరాయుడు కొలువైన ఆనందనిలయం నిత్యకల్యాణం పచ్చతోరణం. అంతటి భువనైక మోహనుడి బ్రహ్మోత్సవాలను తిలకించడం పూర్వ పుణ్యఫలమని శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి. తిరుమల పుర వీధుల్లో ఆ శ్రీనివాసునికి జరిగే వాహన సేవల్లో పాల్గొన్న వారి జన్మలు పునీతమవుతాయి. మూలవిరాట్టుగా గర్భాలయంలో పూజలందుకునే భక్తవత్సలుడు ఉత్సవాల సమయంలో భక్తజనుల నడుమ ఊరేగుతాడు. శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవ శుభవేళ ముక్కోటి దేవతలు సప్తగిరులకు వేంచేసి, వేంకటేశ్వరుని వైభవాన్ని వీక్షిస్తారని పురాణోక్తి.
పురాణాల్లో ప్రస్తావన
వరాహ, వామన, భవిష్యోత్తర, బ్రహ్మాండ, మార్కండేయ తదితర పురాణాల్లో శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించిన ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది. కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు 12 రోజుల పాటు జరిగేవని శాసనాల్లో లిఖించి ఉంది. అక్టోబర్ 11 ఆదివారం నాడు జరిగే అంకురార్పణ కార్యక్రమంతో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్న శుభ సందర్భంగా అసలు శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు ఎప్పుడు ప్రారంభం అయ్యాయి? బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించిన పూర్తి చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందాం.
పురుషోత్తముని ఎన్నెన్నో ఉత్సవాలు
తిరుమల శ్రీనివాసునికి సామాన్య ఉత్సవాలు, సంవత్సరోత్సవాలు అని రెండు రకాల ఉత్సవాలు ప్రధానంగా జరుగుతాయి. వీటిల్లో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రత్యేకమైనవి. విజయనగర రాజుల కాలంలో శ్రీవారికి అన్ని ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగేవి. అయితే విజయనగర సామ్రాజ్య పతనం తరువాత కర్ణాటక నవాబులు, ఆంగ్లేయులు తిరుమల ఆలయాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నట్లుగా చరిత్ర చెబుతోంది. వారి ఆధ్వర్యంలో ఖర్చులు అధికమని భావించి దేవదేవునికి జరిగే అనేక ఉత్సవాలు నిలిపివేశారు.
బ్రహ్మదేవుడే శ్రీకారం చుట్టిన ఉత్సవాలు
అనేక ఉత్సవాలు నిలిపి వేసినప్పటికీ ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే బ్రహ్మోత్సవాలు, మూడేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు యధాతధంగా నిర్వహించేవారు. నేటికీ ఈ ఉత్సవాలు నిరాటంకంగా కొనసాగుతుండడం విశేషం. సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడే శ్రీకారం చుట్టిన ఉత్సవాలు. అందుకే ఈ ఉత్సవాలకు బ్రహ్మోత్సవాలని పేరు. వాహన సేవలతో సహా తొమ్మిది రోజుల పాటు కొనసాగే ఈ ఉత్సవాలు నేటికీ అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.
పదో శతాబ్దం నుంచే
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల ఆవిర్భావానికి పురాణ పరంపరలో ప్రత్యేకమైన కథనం ఉంది. చరిత్రను పరిశీలిస్తే పదో శతాబ్దం నుంచే శ్రీవారికి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. పల్లవ రాజవంశానికి చెందిన సామవై పెరుందేవి శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామికి వెండి భోగ శ్రీనివాసమూర్తిని సమర్పించారు. ఆమె అనేక ఆభరణాలతో పాటు ఉత్సవాల నిర్వహణ కోసం భూదానం చేసినట్లుగా తిరుమల ఆలయ మొదటి ప్రాకారం లోని ఉత్తర గోడపై లిఖించి ఉన్న శాసనం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ శాసనం ఆధారంగా శ్రీవారికి పదో శతాబ్దంలోనే బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది.
శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో
విజయనగర చక్రవర్తి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు 1513 ఫిబ్రవరి 10 న తొలిసారిగా తిరుమలను సందర్శించినట్లుగా ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇదే సంవత్సరంలో ఆయన తన జన్మ మాసమైన తై మాసంలో కొత్త ఉత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. అనంతరం 1534లో అచ్యుత రాయలు కార్తీక బ్రహ్మోత్సవానికి విరాళం అందించినట్లుగా శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. తిరిగి 1539 లో తాళ్లపాక పెద తిరుమలయ్యంగార్ ఆధ్వర్యంలో ఆణి బ్రహ్మోత్సవం ఏర్పడడంతో బ్రహ్మోత్సవాల సంఖ్య పెరిగింది. 1339 నుంచి మలయప్ప స్వామికి ఉత్సవాల్లో ఉత్సవమూర్తిగా వినియోగించినట్లు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది.
బ్రహ్మోత్సవ వైభవానికి స్వర్ణయుగం
సంగమ, సాళువ, తుళువ, అరవీటి వంశీయుల కాలంలో బ్రహ్మోత్సవాల సంఖ్య పెరిగింది. విజయనగర రాజుల కాలం చివరకు వచ్చేసరికి దాదాపు పదివరకు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగినట్లు శాసనాల్లో లిఖించి ఉంది. చోళుల కాలంలో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగింది. పెరటాశి, మార్గళి, పాంగుని పేరుతో వివిధ రకాల బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగేవి. కాలక్రమేణా బ్రహ్మోత్సవాల సంఖ్య తగ్గుతూ వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఏడాదికి ఒకసారి ఆశ్వయుజ మాసంలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. మూడేళ్లకు ఒకసారి అధిక మాసం వచ్చినప్పుడు సాలకట్ల నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అదనంగా జరుగుతాయి. ఈ ఏడాది రెండు సార్లు శ్రీవారికి బ్రహ్మోత్సవ వైభవం జరుగుతోంది. సూర్యుడు కన్యా రాశిలో ప్రవేశించే ఆశ్వయుజ మాసాన్ని కన్యామాసం అనికూడా అంటారు. ఈ 'కన్యామాసంలో జరిగే శ్రీ వేంకటాచల మహోత్సవాన్ని కనులారా వీక్షించిన వారికి ధనం, ధాన్యం, భూములు, పుత్రుల్ని అనుగ్రహిస్తాను' అని సాక్షాత్తు ఆ శ్రీనివాసుడే వరమిచ్చినట్లు పురాణోక్తి! తిరుమలలో శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవ వైభవాన్ని వీక్షించడానికి మనం కూడా తరలి వెళ్దాం. ఆ శ్రీనివాసుని అనుగ్రహంతో పుత్రపౌత్రాదులను, ధనధాన్యాలను, సిరిసంపదలను పొందుదాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
శరన్నవరాత్రుల్లో 9 రూపాల్లో అమ్మవారిని ఎందుకు పూజిస్తారు? ఒక్కో రూపం వెనుక ఉన్న విశిష్టత ఇదే!
శని దోషాల నివారణకు ప్రత్యేకమైన మహాలయ అమావాస్య- వేంకటేశ్వర స్వామిని ఇలా పూజిస్తే శుభ ఫలితాలు!