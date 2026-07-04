తిరుమలలో అత్యంత అరుదైన నవనీత సేవ- శ్రీవారికి తొలి నైవేద్యం వెనుక ఉన్న మహిమ ఇదే!
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ జరిగే తొలి నైవేద్యం- 'నవనీత సేవ'కు విశేష ప్రాధాన్యం- ఈ సేవలో ఎవరు పాల్గొనవచ్చు వంటి విశేషాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!
Published : July 4, 2026 at 5:02 AM IST
Tirumala Navaneeta Seva Importance : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వెలసిన తిరుమల శ్రీవారి ఆనంద నిలయం సాక్షాత్తు భూలోక వైకుంఠం అని అంటారు. తిరుమల శ్రీవారికి జరిగే వివిధ రకాల ఉత్సవాలతో పాటు స్వామికి నివేదించే ప్రసాదాలు కూడా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినవే! నిత్యోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, సంవత్సరోత్సవాలతో పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా ఘనంగా జరిగే శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రతి ఉత్సవం విశేషమైనది! స్వామికి నివేదించే ప్రసాదాలు కూడా అత్యంత పవితమైనవి.
నవనీత సేవ
తిరుమల ఆలయ సంప్రదాయాల ప్రకారం, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే స్వామివారికి జరిగే మొట్టమొదటి ఆరాధనలో ఈ నవనీత ప్రసాదాన్ని నివేదిస్తారు. తిరుమల క్షేత్రంలో వైఖానస ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం పూజా కైంకర్యాలు జరుగుతాయి. ఈ శాస్త్ర నియమాల ప్రకారమే నవనీత సమర్పణ కూడా సాగుతుంది. అందులో భాగంగా జరిగే మొదటి నైవేద్యం బాల భోగం.
బాల భోగం
శ్రీవారి ఆనంద నిలయంలో ప్రతిరోజూ ఉదయం సుప్రభాత సేవ ముగిసిన వెంటనే, స్వామి వారి గర్భగుడి తలుపులు తెరిచి శుద్ధి చేస్తారు. ఆ తర్వాత స్వామివారికి సమర్పించే మొట్టమొదటి నైవేద్యం దర్శనం, 'గోక్షీరం'! అంటే అప్పుడే పితికిన పచ్చి పాలు, నవనీతం అంటే తాజా వెన్న. కలియుగ దైవమైన శ్రీనివాసుడు వేరొకరు కాదు, ద్వాపరయుగపు శ్రీకృష్ణుడే అనే నమ్మకంతో చిన్ని కృష్ణుని బాల్య రూపాన్ని స్మరిస్తూ ఈ వెన్నను సమర్పించడమే ఈ సేవలో అంతరార్ధం. ఈ సంప్రదాయం కొన్ని శతాబ్దాలుగా ఎటువంటి విరామం లేకుండా సాగుతోంది.
నవనీత సేవ అంటే!
సాధారణ ప్రసాదాల లాగా కాకుండా, ఈ నవనీత ప్రసాదం తయారీ అత్యంత పవిత్రంగా, సంప్రదాయబద్ధంగా జరుగుతుంది. ఇటీవలి కాలంలో దీని కోసం టీటీడీ ప్రత్యేకంగా "నవనీత సేవ" అనే ఒక సేవను కూడా ప్రవేశపెట్టింది.
నవనీతం ఇలా తయారు చేస్తారు!
నవనీతం ప్రసాదం తయారీ అత్యంత పవిత్రంగా, జాగ్రత్తగా నిర్వహిస్తారు. ఇందుకోసం తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర నైపుణ్య గోశాల నుంచి సేకరించిన దేశవాళీ ఆవుల నుంచి సేకరించిన పాలు మాత్రమే ఈ ప్రసాదానికి ఉపయోగిస్తారు. ఎలాంటి విద్యుత్ యంత్రాలు వాడకుండా, కేవలం మట్టి పాత్రల్లో సాంప్రదాయ రీతిలో కవ్వం సహాయంతో చేతితోనే పెరుగును చిలికి వెన్నను సేకరిస్తారు. ఈ సేవ కోసం ఆన్లైన్ ద్వారా శ్రీవారి సేవకులుగా ఎంపికైన మహిళా భక్తులు గోశాలలో అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, గోవింద నామస్మరణ చేస్తూ ఉదయాన్నే ఈ వెన్నను తయారు చేస్తారు.
నవనీత ప్రియా గోవిందా!
ఇలా చిలికి తీసిన తాజా, తెల్లటి వెన్న ఉప్పు లేని స్వచ్ఛమైన వెన్న! ఈ వెన్నను ఒక పవిత్రమైన పాత్రలోకి తీసుకుంటారు. దీనికి కొద్దిగా పటిక బెల్లం పలుకులు లేదా పంచదార కలుపుతారు. అనంతరం, ఈ నవనీతాన్ని ఒక వెండి గిన్నెలో ఉంచి, పైన తులసి దళాలు సమర్పించి, మంగళ వాయిద్యాలు, శంఖ నాదాల నడుమ గోశాల నుంచి ఊరేగింపుగా శ్రీవారి ఆలయంలోని గర్భగుడికి తరలిస్తారు.
ప్రసాద వితరణ
గర్భగుడిలో స్వామివారికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత, ఈ నవనీత ప్రసాదాన్ని తమలపాకులో ఉంచి భక్తులకు అందజేస్తారు. ప్రస్తుతానికి ఈ సేవలో పాల్గొనడానికి ఆన్లైన్ ద్వారా శ్రీవారి సేవకులుగా ఎంపికైన మహిళా భక్తులు, ఆలయ అర్చకులకు మాత్రమే అవకాశం ఉంది. అయితే శ్రీవారి సేవ కోసం వాలంటీర్లుగా ఎంపిక అయితే అరుదైన ఈ సేవలో పాల్గొనే అవకాశం లభిస్తుంది. త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడిగా, ద్వాపరయుగంలో శ్రీ కృష్ణుడిగా వెలసింది, నేడు ఆనంద నిలయంలో ఉన్న శ్రీనివాసుడు ఒకరే అనే భావన స్పష్టం చేయడమే ఈ నవనీత సేవలో పరమార్ధం. జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఇలాంటి అరుదైన దర్శనం అనుగ్రహించమని ఆ శ్రీనివాసుని వేడుకుందాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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