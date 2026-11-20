తిరుమలలో శ్రీచక్ర తీర్థ ముక్కోటి నవంబర్ 21న- మోక్షం ప్రసాదించే ఉత్సవ విశేషాలు ఇవే!
Chakra Theertha Mukkoti Tirumala : కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి రోజు తిరుమలలోని శ్రీచక్ర తీర్థ ముక్కోటి సందర్భంగా, తిరుమలలోని పుణ్యతీర్థాలు ఏవి? శ్రీచక్ర తీర్థ ముక్కోటి ఎప్పుడు? ఎలా జరుగుతుంది?
Published : November 20, 2026 at 5:20 AM IST
బ్రహ్మ, స్కంధ, వరాహ పురాణాల ప్రకారం తిరుమల శేషాచల కొండలలో 66 కోట్ల పుణ్యతీర్థాలు ఉన్నాయని ప్రతీతి. వీటిలో ఏడు తీర్థాలను ముక్తిప్రదమైన సప్త తీర్థాలుగా అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఏడాదికోసారి ఈ పవిత్ర తీర్థాలకు ముక్కోటి ఉత్సవం వైభవంగా జరుగుతుంది కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి రోజు తిరుమలలోని శ్రీ చక్ర తీర్థ ముక్కోటి సందర్భంగా తిరుమలలోని పుణ్యతీర్థాల గురించి, శ్రీచక్ర తీర్థ ముక్కోటి గురించి తెలుసుకుందాం.
సప్త తీర్ధాలు ముక్తిదాయకం
తిరుమల గిరుల్లో 66 కోట్ల పుణ్యతీర్థాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రధానంగా సప్త తీర్ధాలు ముక్తిప్రదమైనవిగా పేర్కొంటారు. అవి ప్రధానంగా శ్రీవారి పుష్కరిణి, పాపవినాశనం, ఆకాశగంగ, పాండవ తీర్థం, శ్రీ చక్రతీర్థం, కుమార తీర్థం, శ్రీ రామకృష్ణ తీర్థం మొదలగునవి. ఈ ఏడు తీర్థాలలో ఆయా పుణ్య ఘడియల్లో స్నానం చేస్తే సర్వపాపాలు తొలగి మోక్షం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. ఈ తీర్థాలకు ప్రతి ఏటా ముక్కోటి ఉత్సవం వైభవంగా జరుగుతుంది. కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి రోజు శ్రీచక్ర తీర్థ ముక్కోటి జరగనున్న సందర్భంగా శ్రీ చక్ర తీర్థం విశిష్టత, శ్రీ చక్రతీర్థ ముక్కోటి ఉత్సవం ఎప్పుడు, ఎలా జరుగుతుంది అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం.
శ్రీచక్ర తీర్థ ముక్కోటి ఎప్పుడు?
నవంబర్ 21, శనివారం కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి సందర్భంగా తిరుమలలో ఈ రోజునే శ్రీచక్ర తీర్థ ముక్కోటి ఉత్సవం జరగనుంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ఆగమ శాస్త్రానుసారంగా ఈ ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ ఉత్సవానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం.
శ్రీచక్ర తీర్థం ఎక్కడుంది?
తిరుమలలో శ్రీచక్ర తీర్థం శ్రీవారి ఆలయం నుంచి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న శిలాతోరణానికి సమీపంలో ఉంది. శ్రీహరి సుదర్శన చక్రం ద్వారా ఏర్పడిన ఈ తీర్థంలోని జలాన్ని శిరస్సుపై చల్లుకుంటే సకల రక్ష కలుగుతుందని బ్రహ్మ, వరాహ పురాణాల్లో వివరించి ఉంది.
చక్రతీర్థ ముక్కోటి పురాణ నేపథ్యం
స్కంద పురాణం ప్రకారం, పద్మనాభ మహర్షి అనే యోగి ఈ చక్రతీర్థంలో 12 సంవత్సరాలు కఠినమైన తపస్సు చేశాడు. ఆయన తపస్సుకు మెచ్చిన శ్రీహరి, శంఖ చక్ర గధాధారుడై ప్రత్యక్షమై కల్పాంతం వరకు తనకు అక్కడే పూజలు చేయాలని చెప్పి అంతర్థానమయ్యారు. స్వామి ఆజ్ఞానుసారం పద్మనాభ మహర్షి చక్రతీర్థంలో తపస్సు చేయసాగారు.
మహర్షిని రక్షించిన శ్రీహరి చక్రం
ఒకరోజు ఒక భయంకరమైన రాక్షసుడు మహర్షిని భక్షించాలని చూశాడు. అప్పుడు ఆ మహర్షి శ్రీ మహావిష్ణువును శరణు వేడగా, ఆ శ్రీమహావిష్ణువు కరుణతో తన సుదర్శన చక్రాన్ని పంపి ఆ రాక్షసుని సంహరించి మహర్షిని రక్షిస్తాడు. అప్పుడు ఆ మహర్షి ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని అక్కడే ఉంచి భక్తులకు రక్షణ కల్పించమని ప్రార్ధించగా, స్వామి 'తథాస్తు' అని వరమిచ్చాడంట! అప్పటి నుంచి ఈ ప్రాంతం చక్రతీర్థంగా ప్రసిద్ధి చెందిందని వరాహ పురాణంలో వివరించి ఉంది. స్వామి ఆజ్ఞ మేరకు సుదర్శన చక్రం అక్కడే శాశ్వతంగా ఉండిపోయింది.
చక్రతీర్థ ముక్కోటి విశేషాలు
చక్రతీర్థ ముక్కోటి పర్వదినం రోజు ఉదయం శ్రీవారి ఆలయ అర్చకులు, పరిచారకులు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీవారి ఆలయం నుంచి ప్రదక్షిణంగా చక్రతీర్థానికి వెళతారు. అక్కడ ఉన్న చక్రత్తాళ్వారు వారికి, నరసింహస్వామి వారికి, ఆంజనేయ స్వామి వారికి విశేష అభిషేకాలు, పుష్పాలంకరణలు, పూజలు నిర్వహిస్తారు.
మోక్ష ప్రాప్తి
సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే వచ్చే ఈ చక్రతీర్థ ముక్కోటి వేడుకను కళ్లారా చూసిన వారికి జన్మ రాహిత్యం కలిగి మోక్షం సిద్ధిస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం. చక్రతీర్థ ముక్కోటి రోజు మాత్రమే కాకుండా ఏడాది మొత్తం శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లిన యాత్రికులు చక్ర తీర్థాన్ని కూడా దర్శించి తరిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఏకాదశి, ద్వాదశి తిథుల్లో చక్ర తీర్థంలో స్నానం చేసినా, ఆ పుణ్య జలాలను శిరసుపై చల్లుకున్నా మోక్షం లభిస్తుందని విశ్వాసం. ఈసారి తిరుమల యాత్రకు వెళ్లినప్పుడు మనం కూడా శ్రీచక్ర తీర్థాన్ని సందర్శించి, ఆ పవిత్ర జలాలను శిరసుపై చల్లుకుని మోక్షాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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