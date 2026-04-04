ETV Bharat / spiritual

తిరుమల ఏడుకొండలు ఎక్కడం వెనుక ఉన్న రహస్యాలు- ప్రతి కొండలో దాగిన ఆధ్యాత్మిక పరమార్థం ఇదే!

శ్రీనివాసుడి దర్శనం కోసం ఎక్కే తిరుమల ఏడుకొండల్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కో ఆధ్యాత్మిక రహస్యం- ప్రతి కొండకు ఉన్న ప్రత్యేక అర్థం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 4, 2026 at 2:51 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Tirumala Seven Hills Mystery : శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వెలసి ఉన్న తిరుమల ఏడుకొండలకు ఆధ్యాత్మికమైన పురాణ చరిత్రలు చాలా వున్నాయి. బ్రహ్మ స్థానమైన తిరుమల ఏడుకొండలలో ఒక్కొక్క కొండను ఎక్కడంలో ఒక్కొక్క రహస్యం దాగి వుంది. స్కంద పురాణంలోని వైష్ణవ ఖండంలో శ్రీనివాసుని ఏడుకొండలను ఏడుగురు మహర్షులతో పోల్చారు. ఆ కొండలలో వున్న చెట్లు, పుట్టలు, పక్షులు, సకల ప్రాణికోటిని మహర్షుల అంశాలుగా విశ్వసిస్తారు. అటువంటి ఏడు కొండల పేర్లు ఏమిటి? ఆ కొండలలో వున్న పరమార్థం ఏంటో ఒకసారి తెలుసుకుందాం.

ఏడుకొండల పేర్లు ఇవే!
శ్రీనివాసుడు వెలసిన ఏడుకొండల పేర్లు వరుసగా వృషభాద్రి, వృషాద్రి, గరుడాద్రి, అంజనాద్రి, శేషాద్రి, వేంకటాద్రి, నారాయణాద్రి. ఈ ఏడు కొండలను భక్తులు అధిరోహించి శ్రీనివాసుని దర్శిస్తుంటారు. అయితే ఈ ఏడు కొండల్లో ఒక్కో కొండను ఎక్కడంలో ఒక్కో రహస్యం దాగి ఉంది. అదేమిటో చూద్దాం.

1. వృషభాద్రి
వృషభాద్రి అంటే ఒక ఎద్దు. లయకారుడైన పరమశివుడు వృషభ వాహనం పైనే కూర్చుంటాడు. ఆ వృషభానికి నాలుగు కొమ్ములు, 3 పాదాలు ఉంటాయి. ఆ మూడు పాదాలు భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలాలను సూచిస్తాయి. తిరుమల కొండలలోని ఈ మొదటి కొండను ఎక్కేవాడు వేదం సత్యమని, వేద ప్రమాణాన్ని అంగీకరించిన వానిగా పరిగణిస్తారు.

2. వృషాద్రి
వృషాద్రి అంటే ధర్మం. ధర్మం అంటే వేదాలలో చెప్పిన వాటిని ప్రామాణికంగా అనుసరించడం. వేదాలను అనుసరిస్తూ మంచి మాటలు మాట్లాడటం, మంచి మాటలను వినడం, సత్కార్యాలు నిర్వహించడం వంటి వాటి వలన మానవులు ఇహపరాల్లో పరమ సుఖాలను పొందుతాడు. అంటే తిరుమల కొండలలోని రెండవ కొండను ఎక్కిన వాడు వేదంలో సూచించిన ధర్మాలతో కూడిన పనులను నిర్వర్తించినట్లుగా పరిగణించబడతారు. అందుకే వృషాద్రి కొండ ఎక్కేవారు ధర్మ మూర్తులతో సమానమని వేదం చెబుతోంది.

3. గరుడాద్రి
గరుడాద్రి అంటే పక్షి. ఉపనిషత్తుల జ్ఞానాన్ని సొంతం చేసుకోవడం. మానవునిలో ఉండే పరమాత్మ మరణం లేనిది. ఎన్నటికీ నశించనిది, తరగనిది. శరీరంలో వున్న మిగతా అవయవాలకు 6 వికారాలు ఉంటాయి. అవన్నీ పుట్టడం, ఉండడం, పెరగడం, మార్పు చెందడం, తరగడం, నశించడం అనే ఆరు రకాల మార్పులకు లోనవుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ పుట్టిన ప్రతి మానవునికి జరుగుతూనే వుంటాయి. కానీ పరిశుద్ధమైన ఆత్మకు ఈ ఆరు వికారాలు ఉండవు. ఈ వికారాలు లేని వాడు పరమాత్మ! అంటే తిరుమలలో ఉండే మూడవ కొండ అయిన గరుడాద్రి ఎక్కితే, మన జ్ఞానం చేత మనలోని పరమాత్మను గుర్తించడం అన్నమాట!

4. అంజనాద్రి
అంజనం అంటే కంటికి పెట్టుకునే కాటుక! పూర్వపు రోజుల్లో అంజనం అనేది అదృశ్యమైనవి కూడా చూపించే మహిమ గల కాటుక! ఈ అంజనం కంటికి ధరిస్తే కంటికి కనిపించే వాటితో పాటు, మనో నేత్రానికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యే పరబ్రహ్మాన్ని గుర్తించడం. అంతటా వ్యాపించి ఉన్న పరబ్రహ్మాన్ని దర్శించడం. అంటే తిరుమల కొండలలో నాలుగో కొండ అంజనాద్రి ఎక్కితే, సర్వ వ్యాప్తమైన బ్రహ్మను గ్రహించిన వ్యక్తిగా పరిగణింప బడతారు.

5. శేషాద్రి
ఈ యావత్ లోకంలో తనతోపాటు ఇంకొకటి ఉందని గ్రహించే వారికి నిత్యం భయం వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. అలా కాకుండా ప్రపంచంలో కేవలం బ్రహ్మయే తప్ప మిగతా ఏమీ లేవు అని అనుకున్న వారికి ఎటువంటి రాగద్వేషాలు, క్రోధం, కామం, శత్రుత్వం, భయం ఉండదు. ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండటం బ్రహ్మం. ఈ స్థితిని బ్రహ్మైక్య స్థితి అంటారు. శేషాద్రి కొండ ఎక్కితే, అటువంటి స్థితిని పొందినట్లే అవుతుంది.

6. వేంకటాద్రి
వేంకటాచల మహత్యం లో వివరించిన ప్రకారం 'వేం' అంటే పాపాలు, 'కట' అంటే నశింపజేయడం అని అర్ధం. వేంకట అంటే పాపాలను తీసివేయడం. అందుకే వేంకటేశ్వర స్వామి అని రాసేటప్పుడు 'వేంకట' అని రాయాలి కానీ 'వెంకట' అని రాయకూడదు. ఈ సృష్టిలో జరుగుతున్న వాటన్నింటికీ కారణం కేవలం బ్రహ్మే. అటువంటి బ్రహ్మ గురించి తెలుసుకున్న వాళ్లకు ఇహంతో పని ఉండదు. వారు ఎల్లప్పుడూ తమలో తామే అంటే బ్రహ్మంలో తాదాత్మ్యత చెందుతూ పిచ్చివాళ్లుగా ప్రవర్తిస్తారు. రామకృష్ణ పరమహంస కూడా ఇటువంటి పిచ్చి పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తుందోనని నిత్యం తలుచుకునేవాడు. అంటే ఇక్కడ జ్ఞాని, పిచ్చివాడి స్వభావం, అర్థం ఒకేలా ఉంటుంది. ఇద్దరూ పరబ్రహ్మను గ్రహించగలరు. వెంకటాద్రి కొండను ఎక్కిన వారు కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి పొందినట్లుగా భావించాలి.

7. నారాయణాద్రి
నారాయణాద్రి అంటే తుల్యావస్థని కూడా దాటిపోయి తానే బ్రహ్మంగా నిలబడిపోతాడు. నారాయణాద్రి కొండను ఎక్కితే తనకు తానే బ్రహ్మమనే స్థితిని పొందుతారు. ఈసారి తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం కాలినడకన వెళ్లేవారు ఈ ఏడు కొండలు ఎక్కడంలోని పరమార్ధాన్ని గ్రహించి కొండలను అధిరోహిస్తే ఇటు శ్రీవారి దర్శనంతో పుణ్యంతో పాటు జ్ఞాన వైరాగ్యాలు సిద్ధిస్తాయి. గోవిందా గోవిందా!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

SEVEN HILLS NAMES TIRUMALA
SPIRITUAL MEANING OF TIRUMALA HILL
TIRUMALA PILGRIMAGE SIGNIFICANCE
TIRUMALA SEVEN HILLS MYSTERY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.