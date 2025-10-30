శ్రీవారికి 17రకాల పుష్పాలతో అర్చన- తిరుమలలో పుష్పయాగం ఎందుకు చేస్తారు?
శ్రీవారి పుష్పయాగాన్ని కనులారా వీక్షించిన భక్తులకు స్వామివారి అనుగ్రహంతో అష్టైశ్వర్యాలు, సుఖ సంతోషాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం!
Published : October 30, 2025 at 2:29 AM IST
Tirumala Pushpayagam Mahotsavam: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు వెలసిన తిరుమల కొండ భూలోక వైకుంఠంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం నిత్యోత్సవాలు, పక్షోత్సవాలు, మాసోత్సవాలు, సంవత్సరోత్సవాలు, బ్రహ్మోత్సవాలతో ఏడాది మొత్తం నిత్యకళ్యాణం, పచ్చతోరణంగా విరాజిల్లుతుంటుంది. శ్రీవారికి ప్రతిరోజూ ప్రత్యేకమే! ప్రతిరోజూ ఒక ఉత్సవమే! ఇటీవల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. ఇప్పుడు కార్తిక మాసంలో మరో ఉత్సవానికి కోనేటిరాయుడు సిద్ధమవుతున్నాడు. ఈ కథనంలో ఆ ఉత్సవం ఏమిటో, ఆ విశేషాలేమిటో తెలుసుకుందాం.
కమనీయం శ్రీవారి పుష్పయాగం
పవిత్ర కార్తిక మాసంలో శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణా నక్షత్రంరోజు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో పుష్పయాగాన్ని నిర్వహిస్తారు. స్కంద పురాణం ప్రకారం అశ్వమేధ యాగంతో సమానమైన ఈ పుష్పయాగం శ్రీవారి ఆలయ సంపంగి ప్రాకారంలోని కళ్యాణ మండపంలో అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతుంది.
పుష్పయాగం ఎప్పుడు?
కార్తిక మాసంలో వచ్చే శ్రవణా నక్షత్రం రోజు శ్రీవారి పుష్పయాగాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీ! అక్టోబర్ 30, గురువారం శ్రవణా నక్షత్రం సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయంలో పుష్పయాగం జరుగనుంది. ఈ పవిత్ర యాగానికి అక్టోబర్ 29, బుధవారం రోజు అంకురార్పణ కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతుంది.
పుష్పయాగం చరిత్ర
శ్రీవారికి జరిగే ఈ పుష్పయాగానికి ప్రాచీన చరిత్ర ఉంది. వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించిన ప్రకారం 15 వ శతాబ్దంలో ప్రారంభమైన శ్రీవారి పుష్పయాగం మధ్యలో కొంతకాలం నిలిచిపోయింది. తిరిగి 1980 నుంచి పుష్పయాగం నిరాటంకంగా కొనసాగుతోంది.
పుష్పయాగం ఎందుకు చేస్తారు?
తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో అర్చకులు, ఉద్యోగులు, భక్తుల వల్ల ఏవైనా దోషాలు జరిగితే ఆ దోషాల నివారణ కోసం పుష్పయాగాన్ని నిర్వహిస్తారు.
పుష్పయాగం ఎలా జరుగుతుంది?
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో జరిగే పుష్పయాగ మహోత్సవం చూడటానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవు. దాదాపు 9 టన్నుల పూలతో వైభవంగా జరిగే ఈ పుష్ప యాగం సందర్భంగా ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11 గంటల మధ్య కళ్యాణ మండపంలో స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవం మూర్తులకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట నుంచి ఐదు గంటల వరకు పుష్పయాగ మహోత్సవం కొనసాగుతుంది. అంతకు ముందుగా ఉద్యానవన విభాగం కార్యాలయం నుంచి శ్రీవారి ఆలయం వరకు పుష్పాల ఊరేగింపు వైభవంగా జరుగుతుంది.
మలయప్పస్వామికి పుష్పార్చన
శ్రీవారి పుష్పయాగంలో సువాసనలు వెదజల్లే 17 రకాల పుష్పాలు, 6 రకాల పత్రాలతో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామివారికి వేడుకగా, అంగరంగ వైభవంగా పుష్పార్చన జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా మలయప్పస్వామికి, అమ్మవార్ల ఉత్సవ మూర్తులను పట్టు వస్త్రాలతో అలంకరించి, సకల ఆభరణాలను అలంకరిస్తారు. అనంతరం వేదమంత్రోచ్ఛారణల మధ్య పుష్ప కైంకర్యం జరుగుతుంది.
పుష్ప యాగానికి వాడే పూలు ఇవే!
శ్రీవారి పుష్పయాగంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామివారికి చామంతి, సంపంగి, పొగడ, జాజి, గులాబీ, గన్నేరు, మల్లెపూలు, మొల్లలు, కనకాంబరం, మొగలి, నిత్యమల్లి, మనోరంజితం, నూరు వరహాలు, మాస సంపంగి పుష్పాలు, పారిజాతం, తామర, కలువ తదితర పుష్పాలతోనూ తులసి, మరువం, దవణం, బిల్వం, కదిరి పచ్చపత్రాలతోనూ పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా వేద పండితులు రుగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్వణ వేదాలను పఠిస్తారు.
శ్రీవారికి సుమాంజలి
కన్నుల పండుగగా మలయప్ప స్వామికి జరిగే ఈ పుష్పయాగానికి పువ్వులను ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక ప్రాంతాలకు చెందిన దాతలు విరాళంగా అందిస్తారు. పుష్పయాగం తరువాత శ్రీవారికి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ కూడా చేసిన తర్వాత ఆలయ మాడవీధుల్లో దేవేరులతో సమేతంగా ఉన్న శ్రీ మల్లయ్య స్వామి వారిని ఊరేగిస్తారు. తిరుమాడ వీధుల్లో కన్నుల పండుగగా జరిగే ఈ ఘట్టం శ్రీవారి భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతినిస్తుంది. శ్రీవారి పుష్పయాగాన్ని కనులారా వీక్షించిన భక్తులకు స్వామివారి అనుగ్రహంతో అష్టైశ్వర్యాలు, సుఖ సంతోషాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. ప్రసార మాధ్యమాల్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించవచ్చు. శ్రీనివాసుని అనుగ్రహం భక్తులందరిపై ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటూ ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.