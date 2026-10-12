ధ్వజారోహణం నుంచి అశ్వవాహన సేవ వరకు- శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల విశేషాలివే!
అంకురార్పణతో ప్రారంభమైన తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో తొమ్మిది రోజుల పాటు జరగనున్నాయి. పూర్తి వివరాలు మీ కోసం!
Published : October 12, 2026 at 3:00 AM IST
Tirumala Navaratri Brahmotsavam 2026 : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు భక్తులకు కనుల పండువగా నిలుస్తాయి. తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో స్వామివారు వివిధ వాహనాలను అధిరోహించి తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ప్రతి వాహనానికి ఒక ప్రత్యేకత, దాని వెనుక ఒక ఆధ్యాత్మిక భావన ఉంది.
అంకురార్పణ
అక్టోబర్ 11, ఆదివారం జరిగిన అంకురార్పణతో తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తొమ్మిది రోజులు కొనసాగే ఈ ఉత్సవాలకు తొలిరోజు అంకురార్పణ చేస్తారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాసుని సేనాధిపతి విశ్వక్సేనుని ఆహ్వానించి ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే ఉత్సవాలు జరుగుతున్నట్లు భావిస్తూ, ఆ వేడుకలను దర్శించడానికి రమ్మని దేవతలను ఆహ్వానిస్తారు. ఇందుకోసం ముందుగా భూమాతను పూజించి పుట్టమన్నును సేకరించడం సంప్రదాయం. దీనిని 'మృత్ సంగ్రహణం' అంటారు. ఇలా సేకరించిన మట్టిలో నవధాన్యాలు పోసి మొలకెత్తించే కార్యక్రమాన్ని అంకురార్పణ అంటారు.
ధ్వజారోహణం
అంకురార్పణ జరిగిన మరుసటి రోజు అంటే అక్టోబర్ 12, సోమవారం రోజు ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం జరగాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఈసారి అధిక మాసం కారణంగా ఇప్పటికే ఒక విడత సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. రెండో విడత జరుగుతున్న నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం ఉండదు. పెద్ద శేష వాహన సేవ మాత్రం యధావిధిగా జరుగుతుంది.
పెద్ద శేషవాహన సేవ
శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు బ్రహ్మోత్సవాలలో తొలిరోజు సాయంత్రం పెద్ద శేషవాహనాన్ని అధిరోహిస్తాడు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాసుడు అధిరోహించే ఆదిశేషుని ఏడు పడగలు ఏడు కొండలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. నిరంతరం శ్రీనివాసుని సేవలో తరించే ఆదిశేషువునే బ్రహ్మోత్సవాల్లో తొలివాహనంగా చేసుకోవడం భగవంతుని కరుణాముద్రకు తార్కాణం. నిత్యం స్వామిసేవలో ఉండే ఆదిశేషునిపై శ్రీవారిని వీక్షించడం ఎంతో పుణ్యదాయకమని, సౌభాగ్య దాయకమని విశ్వాసం.
చిన్నశేష వాహన సేవ విశిష్టత
బ్రహ్మోత్సవాలలో రెండో రోజు అక్టోబర్ 13, మంగళవారం ఉదయం మలయప్పస్వామి ఐదు తలల చిన్న శేష వాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. పురాణ ప్రాశస్త్యం ప్రకారం చిన్న శేషుడిని వాసుకిగా భావిస్తారు. చిన్నశేష వాహనాన్ని దర్శిస్తే భక్తులకు కుండలినీ యోగ సిద్ధి ఫలం లభిస్తుందని ప్రశస్తి. చిన శేషవాహనంపై ఊరేగే శ్రీవారిని దర్శిస్తే సమస్త నాగ దోషాలు పోయి వివాహం సంతానం వంటి శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చునని శాస్త్ర వచనం.
హంస వాహన విశిష్టత
బ్రహ్మోత్సవాలలో రెండో రోజు రాత్రి శ్రీవారు హంస వాహనంపై తిరు మాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. హంసకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అది పాలను, నీళ్లను వేరు చేయగలదు. అంటే మంచిని, చెడును గ్రహించగలిగిన అపురూపమైన శక్తిగలదని అర్థం. అందుకే ఉపనిషత్తులు హంసను పరమేశ్వరునిగా అభివర్ణిస్తున్నాయి. ఎలాగైతే హంస పాలను నీళ్లను వేరు చేస్తుందో అలాగే ఏది మంచో, ఏది చెడో గ్రహించే భాగ్యాన్ని ఆ శ్రీనివాసుడు ప్రసాదిస్తాడు. అదే హంస వాహన సేవ పరమార్ధం.
సింహవాహనసేవ
బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా మూడో రోజు ఉదయం మలయప్ప స్వామి సింహ వాహనంపై యోగనరసింహుని అలంకారంలో తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగనున్నాడు. దుష్ట సంహారం కోసమే సింహావతారమని పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి. మితిమీరిన అహంకారంతో, అజ్ఞానంతో ప్రవర్తించే దుష్టులను సంహరించడమే ఈ అవతార ప్రయోజనమని తన భక్తులకు తెలిపేందుకే బ్రహ్మోత్సవాలలో శ్రీనివాసుడు సింహ వాహనాన్ని అధిరోహిస్తాడు.
మనోహర ముత్యాల పందిరిలో
బ్రహ్మోత్సవాలలో మూడో రోజు రాత్రి శ్రీవారికి జరిగే మౌక్తిక వాహనసేవ మనోహరం. సత్వ గుణానికి, స్వచ్ఛతకు సంకేతం ముత్యం! ముత్యం లాంటి స్వచ్ఛమైన మనసుతో శ్రీవారిని సేవిస్తే జీవులు జీవన్ముక్తులు అవుతారని ఈ సేవ సూచిస్తుంది.
కల్పవృక్ష వాహనసేవ
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో నాలుగో రోజు ఉదయం కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరుగుతుంది. కల్పవృక్షం కోరినవన్నీ ప్రసాదిస్తుంది. అటువంటి కల్పవృక్ష వాహనాన్ని అధిరోహించి తిరుమాడ వీధులలో విహరించే శ్రీనివాసుని దర్శిస్తే మనోభీష్టాలు తీరుతాయని విశ్వాసం.
సర్వభూపాల వాహనసేవ
బ్రహ్మోత్సవాలలో నాలుగో రోజు సాయంత్రం శ్రీవారు సర్వభూపాల వాహనంపై విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు. సర్వభూపాల వాహనంపై ఊరేగే శ్రీనివాసుని దర్శిస్తే అధికారం, రాజయోగం సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం.
మోహిని అవతారం
బ్రహ్మోత్సవాలలో ఐదో రోజు ఉదయం మోహినీ అవతారంలో శ్రీనివాసుడు శృంగార రసాధి దేవతగా సర్వాలంకార భూషితుడై భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు. జగన్నాటక సూత్రధారి అయిన ఆ దేవదేవుడు మాయా మోహానికి లొంగిన ఈ జగత్తు నుంచి తన భక్తుల్ని బయటపడేసేందుకు మోహినీ రూపంలో తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతారని భక్తుల విశ్వాసం. తాత్కాలికమైన మోహావేశాలకు లోను కాకుండా శాశ్వతమైన మోక్షానికి మార్గం సుగమం చేయడమే మోహినీ అవతార పరమార్ధం.
విశిష్టం గరుడసేవ
బ్రహ్మోత్సవాలలో ఐదో రోజు సాయంత్రం శ్రీవారు గరుడ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు. గరుడ సేవలో ధ్రువ మూర్తి వేంకటేశ్వరస్వామికి, ఉత్సవమూర్తి మలయప్ప స్వామికి భేదం లేదు. శ్రీవారి గరుడసేవ వీక్షించడానికి ముక్కోటి దేవతలు తిరుమలకు విచ్చేస్తారని పురాణోక్తి.
హనుమంత వాహన సేవ
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఆరో రోజు ఉదయం శ్రీహరి హనుమంత వాహనంపై దర్శనమిస్తాడు. భక్తి, దాస్యానికి నిదర్శనం హనుమ! బ్రహ్మోత్సవాలలో హనుమంతునిపై ఊరేగే శ్రీనివాసుని దర్శిస్తే భగవంతునిపై అచంచలమైన భక్తి విశ్వాసాలు పెంపొందుతాయని, జన్మాంతర పాపాలు నశిస్తాయని పురాణం వచనం.
గజ వాహన సేవ
బ్రహ్మోత్సవాలలో ఆరో రోజు సాయంత్రం శ్రీవారు గజ వాహనంపై తిరు మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తాడు. గజవాహనంపై విహరించే శ్రీనివాసుని దర్శిస్తే కొండంత సమస్య కూడా దూది పింజలా తేలిపోతుందని పెద్దలు అంటారు. అంతేకాదు ఐశ్వర్యానికి చిహ్నమైన గజవాహనంపై విహరించే శ్రీనివాసుని దర్శనంతో ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కలుగుతుందని విశ్వాసం.
సూర్యప్రభ వాహనసేవ
బ్రహ్మోత్సవాలలో ఏడో రోజు ఉదయం శ్రీవారు సూర్యప్రభ వాహనంపై విహరిస్తారు. వజ్ర కవచం ధరించి ఉదయ భానుని కిరణాలు ప్రసరిస్తుండగా తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ సూర్య మండలం మధ్యనున్న నారాయణ మూర్తిని నేనేనని భక్తులకు ప్రభోదించడమే ఈ వాహనసేవ పరమార్ధం. సూర్యప్రభ వాహనంపై ఉండే దేవదేవుని ప్రత్యక్షంగా దర్శించిన భక్తకోటికి రాజ్యాంగపరమైన అధికారాలు సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రవచనం. అలాగే సూర్యప్రభ వాహనాన్ని కనులారా వీక్షించిన వారికి ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాని శాస్త్రం చెబుతోంది.
చంద్రప్రభ వాహనసేవ
బ్రహ్మోత్సవాలలో ఏడో రోజు సాయంత్రం శ్రీనివాసుడు చంద్రప్రభ వాహనంలో తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం చంద్రుడు మనఃకారకుడు. ఔషధాలను తేజోవంతం చేసే శక్తి కలవాడు. అందుకే చంద్రప్రభ వాహనంపై ఊరేగుతున్న స్వామివారిని దర్శించుకుంటే మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది.
అశ్వ వాహనంపై కల్కి అవతారంలో
బ్రహ్మోత్సవాలలో ఎనిమిదో రోజు ఉదయం స్వర్ణ రథోత్సవం జరుగుతుంది. అదే రోజు సాయంత్రం శ్రీవారు అశ్వ వాహనంపై కల్కి అవతారంలో దర్శనమిస్తాడు. అశ్వవాహనంపై తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగే కల్కి అవతారంలో స్వామిని దర్శించుకోవడం వల్ల కలి దోషాలు తొలగుతాయని, దుర్గుణాలు పోయి సద్గుణాలు ప్రాప్తిస్తాయని ఆగమ పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ విధంగా బ్రహ్మోత్సవాలలో జరిగే వివిధ వాహన సేవల్లో ఊరేగే శ్రీనివాసుని దర్శిస్తే నిత్య జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టనష్టాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని, ఆధ్యాత్మికోన్నతి కలుగుతుందని పురాణ వచనం. మనం కూడా ఈ వాహన సేవలు దర్శించి జన్మ సాఫల్యాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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