తిరుమలలో రెండుసార్లు బ్రహ్మోత్సవాలు- అక్టోబర్ 12 నుంచి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు, ఏ రోజు ఏ వాహనసేవ అంటే?
అధిక మాసం కారణంగా 2026లో తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు రెండుసార్లు- అక్టోబర్ 12 నుంచి 20 వరకు జరిగే నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో గరుడ సేవ, రథోత్సవం, చక్రస్నానం వంటి విశేష సేవలు
Published : October 8, 2026 at 5:31 AM IST
Tirumala Navaratri Brahmotsavam 2026 : తిరుమల శ్రీనివాసుని ఉత్సవాలలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఎంతో ప్రత్యేకం. ఇవి బ్రహ్మ దేవుడు ప్రారంభించిన ఉత్సవాలు! ఈ నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అక్టోబరు 12 నుంచి 20 వరకు జరగనున్నాయి. బ్రహ్మ్మోత్సవాలు వీక్షిస్తే ఐశ్వర్యప్రాప్తి, వంశాభివృద్ధి, రాజయోగం సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం!
రెండుసార్లు అలరించనున్న బ్రహ్మోత్సవాలు
అధిక మాసం కారణంగా ఈ ఏడాది తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు రెండుసార్లు వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. ఇప్పటికే తొలి విడత బ్రహ్మోత్సవాలు పూర్తికాగా నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అక్టోబరు 12 నుంచి 20 వరకు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో ఏ రోజు ఏ వాహన సేవ జరగనుందో తెలుసుకుందాం. ఆశ్వయుజ మాసంలో దేవి నవరాత్రులలో శ్రీవారికి తొమ్మిది రోజుల పాటు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ! అంకురార్పణతో మొదలై ధ్వజావరోహణంతో పూర్తయ్యే ఈ బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీవారు ఏ రోజు ఏ వాహనసేవలో భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారో చూద్దాం.
బ్రహ్మోత్సవాల పూర్తి షెడ్యూల్!
సాధారణంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఏడాదికి ఒకసారి శరన్నవరాత్రుల సమయంలోనే జరుగుతాయి. అయితే ఈసారి అధికమాసం కారణంగా రెండు సార్లు బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. తొలివిడత జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలలో అంకురార్పణ, ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. కానీ రెండో విడత జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల్లో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం ఉండదు. అలాగే ధ్వజావరోహణం కూడా ఉండదు. మిగిలిన వాహన సేవలన్నీ యధావిధిగా జరుగుతాయి.
- అక్టోబర్ 11 ఆదివారం, శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ.
- అక్టోబర్ 12 సోమవారం, ధ్వజారోహణం ఉండదు. పెద్ద శేష వాహనం
- అక్టోబర్ 13 మంగళవారం ఉదయం 8 గంటలకు చిన్న శేష వాహనం సాయంత్రం హంస వాహనంపై ఊరేగుతూ శ్రీనివాసుడు భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు.
- అక్టోబర్ 14 బుధవారం ఉదయం 8 గంటలకు శ్రీవారు సింహ వాహనాన్ని అధిరోహించి తిరుమాడ వీధులలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. రాత్రి 7 గంటలకు ముత్యపు పందిరి వాహనంపై శ్రీవారు ఉభయదేవేరులతో శోభాయమానంగా తిరుమాడ వీధులలో విహరిస్తారు.
- అక్టోబర్ 15 గురువారం ఉదయం 8 గంటలకు శ్రీవారు కల్పవృక్ష వాహనంపై తిరుమాడ వీధులలో విహరిస్తారు. రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా సర్వభూపాల వాహన సేవ జరుగనుంది.
- అక్టోబర్ 16 శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటలకు అమృత కలశాన్ని ధరించి మోహిని అవతారంలో శ్రీవారు భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. సాయంత్రం 6:30 నుంచి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో అత్యంత ముఖ్యమైన గరుడ వాహన సేవ జరగనుంది. పురాణాల ప్రకారం శ్రీవారి గరుడ సేవను వీక్షించడానికి ముక్కోటి దేవతలు తిరుమలకు తరలి వస్తారని విశ్వాసం.
- అక్టోబర్ 17 శనివారం ఉదయం 8 గంటలకు స్వామిభక్తికి ప్రతీక అయిన హనుమంత వాహనంపై తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ శ్రీవారు భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. అదే రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు శ్రీవారు స్వర్ణ రథంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. తిరిగి రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా గజవాహన సేవ ఉంటుంది.
- అక్టోబర్ 18 ఆదివారం ఉదయం 8 గంటలకు సూర్యప్రభ వాహనంపై తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ శ్రీవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. రాత్రి 7 గంటలకు చంద్రప్రభ వాహనంపై తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ శ్రీవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
- అక్టోబర్ 19 సోమవారం ఉదయం 7 గంటలకు శ్రీవారి రథోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది. ఇదేరోజు రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీనివాసుడు కల్కి అవతారంలో అశ్వ వాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
- అక్టోబర్ 20 మంగళవారం ఉదయం శ్రీవారి పుష్కరిణిలో ఉదయం 6 గంటల నుంచి 9 వరకు పరమ పవిత్రమైన చక్రస్నానం నిర్వహిస్తారు. ఈ నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో ఈ ధ్వజారోహణం, పెద్ద రథం, ధ్వజావరోహణం ఉండవు. దాంతో శ్రీవారి పుష్కరిణిలో జరిగే చక్రస్నానంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి.
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భగవంతుని దర్శించి, భగవంతుని సేవలో పాల్గొన్న, భక్తుల సేవలో తరించిన వారి లౌకిక, పారలౌకిక, స్వామి త్వరితంగా నెరవేరుస్తాడని పురాణేతిహాసాలు తెలుపుతున్నాయి. మనం కూడా ఈ ఏడుకొండలవాని బ్రహ్మోత్సవాలను కనులారా వీక్షించి శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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