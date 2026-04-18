తిరుమల - మాడ వీధి అంటే ఏంటి? వేదాల ప్రతిరూపంగా వెలసిన పవిత్ర ప్రదక్షిణ మార్గాల పూర్తి వివరాలు!
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం చుట్టూ ఉన్న మాడ వీధులు- ఈ పవిత్ర వీధుల చరిత్ర, ప్రాముఖ్యత, మహా ప్రదక్షిణ విశేషాలు మీ కోసం!
Published : April 18, 2026 at 4:07 AM IST
Tirumala Mada Streets History : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు వెలసిన తిరుమల భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతి చెందింది. శ్రీనివాసుడు అర్చావతారంగా వెలసి ఉన్న గర్భాలయాన్ని ఆనంద నిలయం అని అంటారు. శ్రీనివాసుని ఆలయం చుట్టూతా ఉన్న నాలుగు వీధులను పవిత్ర మాడ వీధులని అంటారు. శ్రీవారికి ప్రతిరోజూ జరిగే ఉంజల్ సేవ, బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలుకుని ఇతర సేవల్లో మలయప్పస్వామి తన ఉభయ దేవేరులతో కలిసి ఈ మాడ వీధుల్లోనే ఊరేగుతాడు. పరమ పవిత్రమైన ఈ మాడ వీధుల్లో భక్తులు మొదలుకుని, అర్చకులతో సహా ఎవరూ పాదరక్షలు ధరించరు. ఇది ఆలయ సంప్రదాయం. అసలు ఇంతకూ ఈ మాడ వీధులకు అంతటి పవిత్రత ఎలా వచ్చింది? మాడ వీధుల చరిత్ర ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మాడ వీధులనే పేరు ఇలా వచ్చింది?
తమిళంలో ఆలయానికి చుట్టూ అర్చకులు నివసించే ఇళ్లు ఉన్న వీధులను పవిత్రంగా భావించి 'మాడాం' అని పిలుస్తారు. ద్రవిడ సంప్రదాయం అధికంగా ఉన్న తిరుమలలో ఈ 'మాడాం' అనే పదం కాలక్రమేణా మాడవీధులు గా మారింది.
మాడ వీధుల చరిత్ర
ఒకప్పుడు ఆలయం చుట్టూ స్వామి వారు వాహనంలో ఊరేగటానికి గాను సరియైన వీధులుండేవి కావు. అంచేత బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ధ్వజారోహణ ఇక్కడ చేసినా మిగతా కార్యక్రమాలు, ఊరేగింపులు తిరుచానూరులో జరిపేవారు. భగవద్ శ్రీ రామానుజుల వారు దేవాలయం చుట్టూ వీధులను ఏర్పరచి స్వామి వారు ఆ వీధుల్లో ఊరేగేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. తదనంతరం తితిదే మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా వీధుల్ని మరింత వెడల్పు చేసి సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. ఇవే ప్రస్తుతం మనం తిరుమల ఆలయం చుట్టూ చూస్తున్న పవిత్ర మాడ వీధులు.
వేదాలే వీధులుగా
తిరుమల ఆలయం చుట్టూ ఉన్న నాలుగు మాడ వీధులను నాలుగు వేదాలకు ప్రతీకలుగా భావిస్తారు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం వేదాలు ఎంత పవిత్రమో ఈ మాడ వీధులు కూడా అంతే పవిత్రం. నాలుగు మాడ వీధుల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
తూర్పు మాడ వీధి
శ్రీవారి ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్నదే తూర్పు మాడ వీధి. శ్రీవారి ఆలయం ముందు నుంచి పుష్కరిణి వరకుండే వీధిని తూర్పు మాడ వీధి అంటారు. ఒకప్పుడు పుష్కరిణి గట్టు పైన కూడా ఇళ్లుండేవి. ఈ వీధిలోనే శ్రీవారి కొయ్య రథం ఉండేది. శ్రీవారి ఆలయానికి ఎదురుగా ఉండే వీధిని సన్నిధి వీధి అంటారు. ఒకప్పుడు సన్నిధి వీధి, వేయికాళ్ల మండపం ఉండేవి. సన్నిధి వీధికి ఇరు ప్రక్కలా అంగళ్లు ఉండేవి. ఈ వీధికి ప్రారంభంలో గొల్ల మండపం, చివరలో బేడి ఆంజనేయస్వామి గుడి ఉండేవి. క్రీ.శ. 1464 నాటి శాసనం ప్రకారం ఎర్రకంప దేవకుమారుడు సాళువ మల్లయ్య దేవ మహారాయ వెయ్యి కాళ్ల మండపం కట్టించారు. ఆలయ విస్తరణలో టీటీడీ వారి మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా కళా నైపుణ్యం గల చారిత్రాత్మక కట్టడం వెయ్యి కాళ్ల మండపం తొలగించడం జరిగింది.
దక్షిణ మాడ వీధి
శ్రీవారి ఆలయానికి కుడివైపు ఉన్నదే దక్షిణ మాడ వీధి. ఈ వీధిలోనే తిరుమల నంబి గుడి ఉంది. దీని పక్కనే ప్రస్తుతం వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ నుంచి శ్రీవారి ఆలయానికి చేరే వంతెన ఉంది. ఈ వంతెన కిందే ఒకప్పుడు గుర్రాల పాక ఉండేదట. శ్రీవారి దర్శనార్థం కొండకు వచ్చిన రాజుల గుర్రాలను అక్కడ కట్టివేసేవారట! ఈ వీధి మొదట్లో అంటే సరిగ్గా శ్రీవారి ఆలయానికి ఆగ్నేయంలో 'ఊంజల్ మండపం' ఉంది. ఇది వరకు శ్రీవారికి ఊంజల్ సేవ, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ ఈ మండపంలోనే జరిగేవి. ప్రతిరోజూ సాయంత్రం శ్రీనివాసుడు తన ప్రియ సఖులతో ఈ మండపంలోనే ఊయల ఊగుతూ భక్తులకు కనువిందు చేసేవాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఉంజల్ మండపాన్ని ఆలయం ముందున్న విశాల ప్రాంగణంలోకి మార్చటం జరిగింది. తిరుమల నంబి గుడి తర్వాత 'ఉగ్రాణం' అనగా శ్రీవారి ప్రసాదాలు తయారీకి అవసరమైన సరుకులు నిల్వ ఉంచే ప్రదేశం ఉంది.
పడమర మాడ వీధి
శ్రీవారి ఆలయానికి వెనక వైపున ఉన్నదే పడమరమాడ వీధి. ఈ పడమర మాడ వీధిలోనే ఒకప్పుడు ఎన్నో మఠాలు, సత్రాలు ఉండేవి. ప్రస్తుతం తిరుమల చిన జీయర్ స్వామి మఠం, కర్ణాటక కల్యాణ మండపం, వసంత మండపం ఉన్నాయి. పడమర మాడ వీధి ప్రారంభంలోనే అనంతాళ్వారు తోట ఉంది.
ఉత్తరమాడ వీధి
శ్రీవారి ఆలయానికి ఎడమ వైపు ఉన్నదే ఉత్తరమాడ వీధి. ఇక్కడే శ్రీవారి పుష్కరిణికి పడమటి వైపున పాత పుష్కరిణి ఉండేది. విజయనగర రాజుల పాలన కాలంలో అచ్యుతరాయలు 16వ శతాబ్దంలో ఈ పుష్కరిణిని మళ్లీ తవ్వించి 'అచ్యుతరాయ కోనేరు' అని పేరు మార్చాడని చెబుతారు. కొందరు ఆ పేరుతో మరో కోనేరు తవ్వించాడంటారు. ఏది ఏమైనా ఇది శ్రీవారి పుష్కరిణి గానే ప్రసిద్ధి గాంచింది. ఉత్తరమాడ వీధిలో ఉత్తరాది వారి మఠం, తిరుమల నంబి తోళపు కైంకర్య నిలయం, అహోబిల మఠం శ్రీ వైఖానస అర్చక నిలయం ఈ వీధిలోనే ఉన్నాయి. స్వామి పుష్కరిణి ఈ వీధిలోనే ఉంది. శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తర దిశలో వరాహ స్వామి ఆలయం ఉంది. శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు ముందుగా వరాహస్వామిని దర్శించిన తర్వాతనే శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లడం ఆలయ సంప్రదాయం.
శ్రీవారిని సేవించిన మహాభక్తుల నివాసాలు ఇక్కడే!
ఒకప్పుడు ఈ వీధిలోనే తాళ్లపాకవారి ఇల్లు ఉండేది. తరిగొండ వెంగమాంబ మొదట్లో ఇదే వీధిలో గల ఇంటిలో నివసించేది. ఆమె సమాధి తరిగొండ బృందావనం ఇదే వీధిలో అర్చకుల నివాస సముదాయం వెనక వైపుగా ఉంది. ఒకప్పుడు రాజులు విడిది చేసే అంతఃపురం కూడా ఈ వీధిలోనే ఉండేదని చెబుతారు. ఉత్తరమాడ వీధిలోనే పుష్కరిణి ఒడ్డున శ్రీ వ్యాసరాజ అహన్నిక మంటపం, ఆంజనేయ స్వామి సన్నిధి, శ్రీ విఖనస మహర్షి సన్నిధి ఉన్నాయి. వాటి కెదురుగా శ్రీ రాధాకృష్ణ దేవాలయం, శ్రీ హయగ్రీవ మందిరం కూడా ఇక్కడే కలవు.
మహా ప్రదక్షిణం
ఆనంద నిలయం చుట్టూ ఉన్న ఈ నాలుగు మాడ వీధుల్లో చేసే ప్రదక్షిణకి మహా ప్రదక్షిణం అని పేరు. శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు వెళ్లి ఏ కారణం చేతనైన శ్రీవారి దర్శనభాగ్యం కలగక పొతే ఈ మాడ వీధులలో మూడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేస్తే శ్రీవారిని దర్శించినట్లే అని ఆగమ శాస్త్రం చెబుతోంది.
తిరుమాడ ప్రదక్షిణ ప్రియ గోవిందా! మహా ప్రదక్షిణ ప్రియ గోవిందా!
ఆనంద నిలయ వాసా గోవిందా! గోవిందా!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.