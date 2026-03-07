తిరుమల క్షేత్రపాలకుడు ఎవరు? అక్కడ రుద్రాభిషేకం ఎందుకు చేస్తారు?
తిరుమలలో ఆనందనిలయంలో అంశా రూపంలో ఉన్న క్షేత్రపాలక శిల- గో గర్భంలో ఉన్న ప్రధాన క్షేత్రపాలక శిల దర్శిస్తే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?
Published : March 7, 2026 at 4:01 AM IST
Tirumala Kshetra Palaka Sila Significance : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు వెలసిన తిరుమల పుణ్య క్షేత్రం కలియుగ వైకుంఠంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. నిత్య కల్యాణం పచ్చతోరణంగా భాసిల్లే ఈ క్షేత్రంలో ఎన్నో అద్భుతాలు, మరెన్నో విశేషాలు. కలియుగ వైకుంఠ ధామంగా ఖ్యాతి చెందిన ఈ క్షేత్రాన్ని నిరంతరం రక్షించే శక్తిని క్షేత్ర పాలకుడని అంటారు. ఈ కథనంలో తిరుమల క్షేత్ర పాలకుడిగా ఎవరు వ్యవహరిస్తున్నారు? ఆ విశేషాలేమిటో తెలుసుకుందాం.
క్షేత్రపాలక శిల ఎక్కడుంది?
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ధ్వజస్తంభం మండపం ఆవరణలో బలిపీఠానికి ఈశాన్యం వైపు బలిపీఠం లాంటి ఆకారంలోనే సుమారు ఒకటిన్నర అడుగుల ఎత్తుగల శిలా పీఠం ఉంటుంది. దీన్నే క్షేత్రపాలక శిల అంటారు. తిరుమల పుణ్యక్షేత్రానికి క్షేత్రపాలకుడు రుద్రుడు. క్షేత్ర పాలకుడైన రుద్రునికి గుర్తుగా అనాదిగా ఈ శిల ఉందని వేంకటాచల మహత్యం వంటి పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
క్షేత్రపాలక శిల విశిష్టత
ఈ శిల పూర్వం రుద్రుని పూర్ణాంశతో ప్రకాశిస్తూ, ఈ గుడి చుట్టూ తిరుగుతూ కాపలా కాస్తూ ఉండేదట. ప్రతిరోజు రాత్రి అర్చకులు ఇంటికి వెళ్లేటప్పుడు గుడి తాళాలు ఈ శిలపై పెట్టి నమస్కరించి వెళ్లేవారట. మళ్లీ తెల్లారిన తరువాత వచ్చి అర్చకులు ఆ శిలకు నమస్కరించి తాళంచెవులను తీసుకునే వారట. ఒకనాటి రాత్రి ఆలయం చుట్టూ ఈ శిల తిరుగుతూ ఉన్న సమయంలో అనుకోని ఘటన జరగడం వల్ల తిరిగి అలాంటి సంఘటన జరుగకుండా ఆ శిల ఆలయ ప్రాంగణం నుంచి తిరుమలకు సమీపంలో ఉన్న గోగర్భ తీర్థం వద్దకు తరలించారు.
గోగర్భంలో పూర్ణశిల
ప్రస్తుతం ఈ క్షేత్రపాలక శిల పూర్ణ స్వరూపంతో గోగర్భ తీర్థంగా వ్యవహరించే పాండవ తీర్థం లోను, అంశా స్వరూపంతో శ్రీవారి ఆలయంలో వెలుగొందుతూ ఉంది. ఈ అంశా స్వరూపాన్నే ఇప్పటికీ మనం ఆనందనిలయంలో ధ్వజస్తంభ మండపంలో దర్శించుకోవచ్చు.
మహాశివరాత్రి అభిషేకం
ప్రతి సంవత్సరం మహాశివరాత్రి పర్వదినం నాడు అర్చకులు, ఆలయ అధికారులు, యాత్రికులు మంగళవాయిద్యాలతో పాండవ తీర్థానికి వెళ్లి అక్కడ ఏకాదశ రుద్రంతో క్షేత్రపాలకుడగు రుద్రునకు శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకం చేస్తారు. అనంతరం ఆ గుండుకు వెండి నామాలు, కండ్లు అతికించి పుష్పాలంకరణ చేసి, ధూపదీప అర్చన నివేదనలు ఆగమ శాస్త్రానుసారంగా నిర్వహిస్తారు. చివరగా రుద్రునకు వడపప్పు, పండ్లు, పానకం వంటి ఆరగింపును నివేదించి భక్తులకు ఆ ప్రసాదాన్ని పంచి పెడతారు.
అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం
తిరుమల శ్రీనివాసుని దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు గో గర్భానికి వెళ్లి క్షేత్రపాలక గుండును దర్శించుకుంటారు. శ్రీనివాసుని ఆనందనిలయంలో ప్రధాన అర్చకులు ప్రతి రోజూ తెల్లవారుజామున శ్రీ స్వామివారి కైంకర్యాలకు వచ్చే సమయంలో తాళాల గుత్తిని, కుంచెకోలను, క్షేత్రపాలక శిలకు తాకించి నమస్కరించి ధ్వజస్థంభానికి ప్రదక్షిణంగా వెళ్లి ఆలయ ప్రవేశం చేస్తారు. అలాగే రాత్రి ఏకాంత సేవ అనంతరం ఇంటికి వెళుతూ అర్చక స్వాములు తమ బీగాలను, కుంచెకోలను ఈ క్షేత్రపాలక శిలకు తాకించి నమస్కరించిన తరువాతనే ఇంటికి వెళతారు. ఈ సంప్రదాయం ప్రాచీనకాలం నుంచి నేటి వరకు నిత్యమూ కొనసాగుతూ వస్తోంది.
శివకేశవుల అభేదం
కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల క్షేత్రంలో సాక్షాత్తు శ్రీ మహా విష్ణువైన శ్రీనివాసుని సన్నిధిలో క్షేత్రపాలకుడిగా శివుడు ఉండటం శివకేశవ అభేదాన్ని చాటుతోంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మనం కూడా ఈసారి తిరుమల వెళ్లినప్పుడు ఆనందనిలయంలో అంశా రూపంలో ఉన్న చిన్న క్షేత్రపాలక శిలను, గో గర్భంలో ఉన్న ప్రధాన క్షేత్రపాలక శిలను తప్పకుండా దర్శిద్దాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.