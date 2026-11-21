ఏడాదికి ఒక్కసారే దర్శనం, చూసిన వారి జన్మ ధన్యం- కైశిక ద్వాదశి శ్రీవారి ఊరేగింపు ప్రత్యేకత!
Tirumala Kaisika Dwadasi : కొన్ని ప్రత్యేక తిథుల్లో, పర్వదినాల్లో శ్రీవారు మాడ వీధుల్లో ఊరేగడం పరిపాటి. అయినప్పటికీ, ఈ స్నపనబేరం ఊరేగింపు ఉత్సవం మాత్రం అత్యంత ప్రత్యేకం.
Published : November 21, 2026 at 1:05 AM IST
కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశిని కైశిక ద్వాదశిగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున తిరుమలలో పంచబేరాలలో ఒకరైన ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి తిరు మాడవీధుల్లో ఊరేగుతారు. ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తిని వేంకటతురైవార్ స్నపనబేరం అని కూడా పిలుస్తారు. సాధారణంగా కొన్ని ప్రత్యేక తిథుల్లో, పర్వదినాల్లో శ్రీవారు మాడ వీధుల్లో ఊరేగడం పరిపాటి అయినప్పటికీ ఈ స్నపనబేరం ఊరేగింపు ఉత్సవం మాత్రం అత్యంత ప్రత్యేకం! ఏడాదికోసారి మాత్రమే జరిగే ఈ ప్రత్యేక ఉత్సవానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం.
కైశిక ద్వాదశి అంటే?
కార్తిక మాసంలో శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ద్వాదశిని కైశిక ద్వాదశి అంటారు. పురాణాల ప్రకారం శ్రీ వైష్ణవ క్షేత్రాల్లో నిర్వహించే ముఖ్యమైన పర్వదినాల్లో కైశిక ద్వాదశి ఒకటి. శ్రీ వరాహ పెరుమాళ్ కైశిక పురాణంలోని 82 శ్లోకాలతో శ్రీ భూదేవికి కథగా చెప్పిన రోజును కైశిక ఏకాదశిగా పిలుస్తారు. ఈ కథ ఆధారంగా కైశిక ద్వాదశి ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది.
నంబదువాన్ కథ!
కైశిక ద్వాదశి పురాణ నేపథ్యం విశేష ఘట్టాలతో కూడుకున్నది. శ్రీ నంబదువాన్ సత్యమూర్తి అనే భక్తుడు స్వామివారికి కైశిక రాగంలో అక్షరమాలను నివేదించడానికి వెళుతుండగా మార్గమధ్యంలో ఒక బ్రహ్మరాక్షసుడు తారసపడి తినేస్తానన్నాడు. తాను శ్రీవారికి సంకీర్తనార్చన చేయడానికి వెళుతున్నానని తప్పక తిరిగివచ్చి ఆ బ్రహ్మరాక్షసుని క్షుద్బాధను తీరుస్తానని నంబదువాన్ ప్రమాణం చేశాడు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం స్వామివారికి కైశిక రాగంలో అక్షరమాలను నివేదించి బ్రహ్మరాక్షసుని చెంతకు వచ్చాడు. భక్త నంబదువాన్ భక్తికి, సత్యనిరతికి ముగ్ధుడై స్వామివారు నంబదువాన్కు, బ్రహ్మరాక్షసునికి కూడా మోక్షం ప్రసాదించారు. ఆనాటి నుంచి ఉత్తాన ద్వాదశికి కైశిక ద్వాదశి అనే పేరు వచ్చింది. ఈ విధంగా భగవద్భక్తి, సత్య పాలనకు చిహ్నంగా కైశిక ద్వాదశి పర్వదినాన్ని శ్రీవారి ఆలయంలో అనాదిగా అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రచించిన ఆముక్తమాల్యదలో కూడా ఈ కైశిక ద్వాదశి ప్రస్తావన ఉంది. ఇందులో బ్రహ్మ రాక్షసుడు, నంబదువాన్ గురించి వివరంగా ఉంది.
కైశిక ద్వాదశి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం నవంబర్ 21, శనివారం కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి సందర్భంగా ఈ రోజునే తిరుమల కైశిక ద్వాదశి ఉత్సవం, ఆస్థానం జరగనున్నాయి. ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం.
ఉగ్ర శ్రీనివాసుని ఊరేగింపు
కైశిక ద్వాదశి సందర్భంగా తిరుమలలో తెల్లవారుజామున 4:30 నుంచి 5:30 గంటల మధ్య శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తిని ఆలయ నాలుగు మాడ వీధులలో ఊరేగిస్తారు. ఈ ఉత్సవం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే శ్రీనివాసుడు సూర్యోదయానికి ముందే మాడవీధులలో విహరించి సూర్యోదయం అయ్యేలోపు ఆలయంలోకి వెళ్లిపోతాడు. మాడ వీధుల్లో విహరించే ఉగ్ర శ్రీనివాసునిపై సూర్యకిరణాలు పడకూడదు. ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఓ దైవిక కారణం ఉంది.
సూర్యకిరణాలు నిషేధం
14వ శతాబ్దంలో తిరుమలలో కైశిక ద్వాదశి సందర్భంగా ఉగ్ర శ్రీనివాసుని ఉరేగిస్తున్న సమయంలో సూర్యకిరణాలు ఈ ఉత్సవమూర్తిపై పడినప్పుడు అగ్నిప్రమాదం సంభవించిందంట! అందువల్ల సూర్యకిరణాలు స్వామివారిపై పడకుండా, సూర్యోదయానికి ముందే ఊరేగింపు పూర్తి చేసి తిరిగి ఆలయంలోకి వేంచేపు చేస్తారు. ఆనాటి నుంచి సూర్యోదయానికి పూర్వమే ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా మారింది.
కైశిక ద్వాదశి ఆస్థానం
ఉగ్ర శ్రీనివాసుని ఊరేగింపు అనంతరం స్వామి, అమ్మవార్లను బంగారు వాకిలి చెంత వేంచేపు చేసి అర్చకులు పురాణ పఠనంతో కైశిక ద్వాదశి ఆస్థానాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తారు. దీనినే కైశిక ద్వాదశి ఆస్థానం అంటారు.
అరుదైన ఉత్సవాన్ని వీక్షించే అసంఖ్యాక భక్తులు
ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని తిలకించడానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తిరుమల చేరుకొని తిరు మాడ వీధుల్లో విహరించే ఉగ్ర శ్రీనివాసుని దర్శించుకుని తరిస్తారు. ఈ ఉత్సవంలో స్థానికులతో పాటు తమిళనాడు, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలనుంచి కాకుండా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనడం విశేషం.
దర్శనఫలం
తిరుమలలో కైశిక ద్వాదశి సందర్భంగా ఏడాదికోసారి జరిగే ఉగ్ర శ్రీనివాసుని ఉరేగింపుని దర్శిస్తే అకస్మాత్తుగా సంభవించే ఆపదల నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని, శ్రీనివాసుని అనుగ్రహంతో ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం. మనం కూడా ఈ కైశిక ద్వాదశికి తిరుమల వెళ్లి ఉగ్ర శ్రీనివాసుని దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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