2000 ఏళ్లుగా పెరుగుతూనే ఉన్న శివలింగం- కాశీ 'తిల బందేశ్వర్' ఆలయం గురించి తెలుసా?
అతి ప్రాచీన శివాలయాల్లో తిల బందేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయం ఒకటి- ప్రతి ఏడాది నువ్వు గింజంత పరిమాణంలో పెరిగే శివలింగం
Published : May 18, 2026 at 3:49 AM IST
Tilbhandeshwar Mahadev Temple : 'కాశీ' ఈ పేరు వింటే హిందువుల హృదయం ఉప్పొంగుతుంది. జీవితంలో ఒక్కసారైనా కాశీ వెళ్లాలని కోరుకోని వారు ఉండరు. భారతదేశ సాంస్కృతిక రాజధాని అయిన వారణాసి, భారతదేశంలోని అత్యంత సుందరమైన నగరాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందడమే కాకుండా, అత్యధిక సంఖ్యలో దేవాలయాలకు నిలయంగా కూడా పేరుగాంచింది. కాశీ నగరంలో ప్రతి వీధిలో ఒక దేవాలయం, ఏ నోటా విన్నా శివ నామ స్మరణమే! కాశీ నగరంలో కాశీ విశ్వనాథుని ఆలయంతో పాటు దర్శనీయ శివాలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిలో తిలబందేశ్వర్ ఆలయం అతి ప్రాచీన ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
స్వయంభువు లింగం
వారణాసిలోని తిలబందేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయం 2000 సం.ల కిందట స్వయంభువుగా వెలసినట్లు ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ శివలింగం పరిమాణం ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతూ ఉండటం విశేషం. శివపురాణంలో కూడా ఈ ఆలయం గురించిన ప్రస్తావన ఉంది.
ఆలయ చరిత్ర
స్వయంభువుగా వెలసిన తిల బందేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయం 18వ శతాబ్దంలో నిర్మించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆలయం కాశీ విశ్వనాథుని మందిరం నుంచి సుమారు 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పాండా హవేలీలో బెంగాల్లో తోలా ఇంటర్ కాలేజీకి సమీపంలో వెలసి ఉంది.
తిల బందేశ్వర్ పేరు ఇలా వచ్చింది?
ప్రసిద్ధి చెందిన తిల బందేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయంలో గర్భాలయంలో వెలసిన శివలింగం ప్రతి సంవత్సరం 'తిల' అంటే నువ్వు గింజంత పరిమాణం పెరుగుతుందని అంటారు. గర్భాలయం చూస్తే గతంలో చిన్నగా ఉన్న శివలింగం ఇప్పుడు గర్భాలయం మొత్తం ఆక్రమించినట్లుగా ఉండడం విశేషం. దాదాపు 2000 సంవత్సరాల నుంచి ఈ లింగం ఇలా పెరుగుతూ ఉండటం వల్ల ఇప్పుడు లింగం బాగా విస్తరించి ఉండటాన్ని గమనించవచ్చు. ప్రస్తుతం శివలింగం 3.5 అడుగుల ఎత్తు, దాని పీఠం వ్యాసం సుమారు 3 అడుగులు ఉంటుంది. లింగం పరిమాణం భూమిపైకి 20 అడుగులు ఉంటుంది.
శాస్త్రవేత్తలు ఏమంటున్నారు?
తిల బందేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయంలో శివలింగం ఇలా పెరగడం గురించి భక్తులు ఇదంతా మహాదేవుని మహత్యం అని భక్తితో చెబుతుంటారు. భౌగోళిక శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం భౌగోళికంగా భూమి అడుగున ఉన్న పలకలు జరగడం వలన ఇలా లింగం పెరుగుతోందని అంటారు. అయితే ఈ విషయమై స్ఫష్టమైన ఆధారాలు, రుజువులు లేనందున ఇది విశ్వనాథుని మహాత్యమే అని భక్తులు అంటారు.
పూజ్యులు దర్శించిన క్షేత్రం
నడిచే దైవంగా ఖ్యాతి చెందిన జగద్గురువులు ఆదిశంకరులు కాశీని సందర్శించినప్పుడు ఈ తిల బందేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయాన్ని దర్శించి పూజలు జరిపినట్లుగా తెలుస్తోంది. అలాగే శారదా మాత ఎన్నో రోజులు ఇక్కడ ధ్యానం చేసారని తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
తిల బందేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయం వాస్తు శిల్పం, ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు మలయాళీ కేరళ, దక్షిణ భారతదేశం, ఉత్తర భారత సంస్కృతుల అద్భుతమైన మేళవింపుతో ఉంటాయి. గర్భాలయంలో అతి పెద్ద శివలింగం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇక్కడ స్వామి వారికి రోజుకు నాలుగు సార్లు మహా హారతి జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో భజనలు, వాయిద్యాల ధ్వనుల మధ్య హారతి వెలుగులో శివలింగాన్ని దర్శించడం ఒక జీవితకాలం మరపురాని అనుభూతి. ప్రతి హారతికి ముందు ఆలయాన్ని శుభ్రంగా కడగడం ఇక్కడి విశేషం.
ఉపాలయాలు
తిల బందేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయ ప్రాంగణంలోనే వినాయకుడు, గౌరీ దేవి, కాళికామాత, వినాయకుడు, ఆంజనేయస్వామి ఉపాలయాలు కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
ప్రధాన పండుగలు
ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం లో ఉన్న ఆలయం కాబట్టి తిల బందేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయానికి ప్రతిరోజూ భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కాశీయాత్రకు వెళ్లినవారు తప్పకుండా తిల బందేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయాన్ని సందర్శించడం సంప్రదాయం. అలాగే ఉత్తర భారతీయులకు పరమ పవిత్రమైన శ్రావణ మాసంలో ప్రతి సోమవారం మహాదేవ్ కు విశేష పూజలు, అభిషేకాలు జరుగుతాయి. అలాగే మహా శివరాత్రి ఇక్కడ ప్రధాన పండుగ. ప్రతిరోజూ ఉదయం 4:30 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు ఆలయంలో భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.
తిల బందేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయాన్ని దర్శించి, పూజించడం వల్ల జీవితంలో గొప్ప మార్పులు జరుగుతాయని విశ్వాసం. గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగి కొత్త జీవితానికి నాంది పలుకుతుందని శాస్త్రవచనం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
బనారస్ కంటోన్మెంట్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి 5 కి.మీ దూరంలో, విశ్వనాథుని ఆలయం నుంచి 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న తిల బందేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయానికి చేరుకోవడానికి ఆటోలు, రిక్షాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
కాశీ యాత్రకు వెళ్లినప్పుడు తిల బందేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయాన్ని కూడా తప్పకుండా దర్శించి తరిద్దాం. ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
చెట్టు వేరులో స్వయంభువుగా వెలసిన శ్వేతార్క గణపతి- దర్శిస్తే కార్యసిద్ధి, తొలగే విఘ్నాలు!
కలియుగంలోనే శ్రీనివాసుడి అవతారమెందుకు? మూడు ప్రధాన కారణాలు ఇవేనా?