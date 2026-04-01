తుంబుర తీర్థం విశిష్టత- ఒక్కసారి స్నానమాచరిస్తే మోక్షం తథ్యం!
తిరుమలలోని పవిత్ర తీర్థాల్లో ఒకటైన తుంబుర తీర్థం ముక్కోటి ఉత్సవం- ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర పౌర్ణమి సందర్భంగా ప్రత్యేక నిర్వహణ - మార్చి 31, ఏప్రిల్ 1 జరగనున్న ఉత్సవం!
Published : April 1, 2026 at 5:00 AM IST
Thumburu Theertham Mukkoti 2026 : కలియుగ వైకుంఠంగా ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుమలలో 3 కోట్ల 50 లక్షల పుణ్యతీర్థాలు ఉన్నాయని ప్రతీతి. ఈ తీర్థాల్లో ప్రశస్తమైనవి ముఖ్యంగా ఏడు తీర్ధాలు. అవి శ్రీవారి పుష్కరిణి, కుమారధార, తుంబుర తీర్ధం, రామకృష్ణ తీర్ధం, ఆకాశగంగ, పాపవినాశనం, పాండవ తీర్థాలు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ పవిత్ర తీర్ధాలకు ముక్కోటి ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. మార్చి 31, మంగళవారం, ఏప్రిల్ 1 బుధవారం రెండు రోజుల పాటు తుంబుర తీర్ధ ముక్కోటి జరుగనున్న నేపథ్యంలో తుంబురుడు ఎవరు? తుంబుర తీర్ధ ముక్కోటి విశిష్టత గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తుంబుర తీర్థం ముక్కోటి ఎప్పుడు?
చైత్ర శుద్ధ చతుర్దశి, చైత్ర పౌర్ణమి రెండు రోజుల పాటు తిరుమల గిరుల్లోని పవిత్ర తీర్ధమైన తుంబుర తీర్ధ ముక్కోటి నిర్వహిస్తారు. ఈ ఏడాది మార్చి 31, ఏప్రిల్ 1 రెండు రోజులు ఈ ఉత్సవం జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా తుంబుర తీర్ధ విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ తుంబురుడు?
హిందూ పురాణాల ప్రకారం తుంబురుడు ఒక గంధర్వుడు. తుంబురుడు కశ్యప ప్రజాపతి కుమారుడు. గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడు. నారదునితో కలిసి పరమశివుని డమరుక నాదం నుంచి జన్మించిన సంగీతాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేసిన ప్రసిద్ధ గాయకుడు. ఈయన 'కళావతి' అనే వీణను ధరిస్తాడు. జంట గాయకులుగా ప్రసిద్ధి చెందిన నారద, తుంబురులు సంగీత కళా ప్రచారకులు.
తుంబురు తీర్థం
తిరుమలలోని తుంబురుడు తపస్సు చేసిన పవిత్ర స్థలం 'తుంబురు తీర్థంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. గోన తీర్థంగా పిలిచే ఈ ప్రదేశంలోనే పూర్వం తుంబురుడు తపస్సు చేశాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో తుంబురు కోన కొండ రెండుగా చీలి దారి ఇచ్చినట్లు ప్రకృతి అందాలతో కనువిందు చేస్తుంది. నారదుడు స్వామివారిపై అనర్గళంగా గీతాలు పాడడంతో అలిగిన తుంబురుడు వెనక్కి తగ్గి ఈ తీర్థంలోనే కూర్చుండి పోయాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఆ సమయంలో స్వయంగా వేంకటేశ్వర స్వామి వెళ్లి తుంబురుడిని బుజ్జగించారని, అందుకే ఆ ప్రాంతానికి తుంబుర తీర్థంగా పేరు గాంచిందని స్థల పురాణం.
మోక్ష ప్రదాయిని
మరో కథనం ప్రకారం మోక్ష కాముకుడైన తుంబురుడు మోక్షాన్ని పొందే మార్గాన్ని ఉపదేశించమని మహర్షులను కోరగా వారు తిరుమలలోని ఈ తీర్థంలో స్నానమాచరించమని గంధర్వునికి సూచించారు. మహర్షులు సూచించిన ప్రకారం ఆ గంధర్వుడు తిరుమల సమీపంలోని ఈ తీర్ధంలో స్నానం చేసి మోక్షాన్ని పొందాడట. 'తుంబురుడు' మోక్షాన్ని పొందిన తీర్థం కనుక, ఈ తీర్థానికి 'తుంబుర తీర్థం' అనే పేరు వచ్చిందని ఇక్కడి స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
తుంబుర తీర్ధ ముక్కోటి ఇలా వచ్చింది!
తుంబురుడు ఈ తీర్ధంలో స్నానం ఆచరించి మోక్షాన్ని పొందాడు కాబట్టి ఆనాటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి ముందు రోజు, పౌర్ణమి రోజు ఈ తీర్ధంలో ముక్కోటి ఉత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా మారింది.
తుంబుర తీర్ధ ముక్కోటి ఇలా జరుగుతుంది!
తుంబురు తీర్థ ముక్కోటి ఉత్సవాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు వైభవంగా జరుపుతారు. ఈ సందర్భంగా తిరుమల నుంచి ఉత్సవమూర్తులను మేళతాళాలతో మాడవీధుల్లో ఊరేగించి అనంతరం ఊరేగింపుగా తుంబుర తీర్థానికి తీసుకెళ్తారు. అక్కడ వైఖానస ఆగమ పద్ధతిలో పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు పంపిణీ చేస్తారు.
సంగీత జ్ఞానం
తుంబుర తీర్థ ముక్కోటి సందర్భంగా ఈ తీర్ధంలో స్నానమాచరించి, స్వామివారిని దర్శించుకుని దానధర్మాలు చేస్తే మోక్షం కలుగుతుందని పురాణ వచనం. అంతేకాదు గంధర్వ గానానికి ప్రసిద్ధి చెందిన తుంబురుడు స్నానం చేసి మోక్షాన్ని పొందిన ఈ తుంబుర తీర్థంలో స్నానం ఆచరిస్తే సంగీత జ్ఞానం కూడా లభిస్తుందని విశ్వాసం.
మోక్ష తీర్థం
ప్రకృతి సౌందర్యాల నడుమ వెలిసి ఉన్న తుంబుర తీర్ధాన్ని దర్శించి, అక్కడ నిర్వహించే తుంబురు తీర్థ ముక్కోటిలో స్నానమాచరించడం ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని ఇస్తుంది. అంతేకాదు ఈ తుంబుర తీర్ధ ముక్కోటిలో పాల్గొనడం పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తారు. శ్రీవారి పరమ భక్తురాలైన తరిగొండ వెంగమాంబకు తుంబురు తీర్థంలో స్వామివారు సాక్షాత్కరించారని ప్రసిద్ధి.
సాహసయాత్ర
తిరుమల గిరుల్లోని తుంబుర తీర్ధానికి చేరుకోవడం ఒక సాహస యాత్ర. కొండలు, గుట్టలు, ఎగుడు దిగుడుగా ఉండే మార్గంలో సుమారు 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న తుంబుర తీర్ధం చేరుకోవడం అందరికి సాధ్యమయ్యేది కాదు. అందుకే ఇందుకోసం టీటీడీ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు
ఏడాది మొత్తం తుంబుర తీర్ధానికి భక్తులను అనుమతించరు. మార్చి 31, ఏప్రిల్ 1, ఈ రెండు రోజుల పాటు తుంబుర తీర్ధానికి ఉదయం 6 నుంచి 10 గంటల వరకు మాత్రమే భక్తుల్ని అనుమతిస్తారని టీటీడీ తెలిపింది. వృద్ధులు, 12 ఏళ్లలోపు చిన్నారులు, దీర్ఘ వ్యాధిగ్రస్తులకు అనుమతి లేదు. భక్తులకు అల్పాహారం, అన్నప్రసాదాన్ని టీటీడీ ఏర్పాటు చేస్తుంది. ప్రైవేట్ వాహనాలకు అనుమతి లేదు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మాత్రమే రావాలి. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక వైద్య సదుపాయాలను కూడా టీటీడీ అందుబాటులో ఉంచనుంది. తుంబుర తీర్థం ముక్కోటిలో పాల్గొనడం ఒక అరుదైన అవకాశం. ఈ అవకాశాన్ని మనం కూడా సద్వినియోగం చేసుకుందాం. తుంబుర తీర్థం ముక్కోటిలో పాల్గొని ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని సొంతం చేసుకుందాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.