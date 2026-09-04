ఒక్కరోజు నైవేద్యం పెట్టకపోయినా అక్కడ కృష్ణుడి విగ్రహం చిన్నగా అవుతుందట! ఎందుకలా?
కేరళలోని తిరువరప్పు శ్రీకృష్ణ స్వామి ఆలయంలో పలుమార్లు నైవేద్యం సమర్పించే ప్రత్యేక సంప్రదాయం- తలుపులు ఎక్కువసేపు మూసివేయకపోవడం, తాళాలతో పాటు గొడ్డలిని సిద్ధంగా ఉంచడం వంటి అరుదైన ఆచారాలు
Published : September 4, 2026 at 5:00 AM IST
Thiruvaarppu Sree Krishna Temple Kerala : దేశవ్యాప్తంగా శ్రీకృష్ణాష్టమి సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. ఆలయాల్లో చిన్ని కృష్ణుని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు తరలి వస్తున్నారు. ఒక్కరోజు శ్రీకృష్ణుడికి నైవేద్యం సమర్పించకపోయినా చిన్నబోయేశ్రీ కృష్ణుని విగ్రహం ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలంటే కేరళలోని 'తిరువరప్పు శ్రీకృష్ణ స్వామి ఆలయం'కు వెళ్లాల్సిందే!
అరుదైన శ్రీకృష్ణుని ఆలయం
అతి ప్రాచీన ఆలయాలకు, వారసత్వ సంపదకు, చారిత్రాత్మక ఆలయాలకు భారతదేశం పెట్టింది పేరు. మన దేశంలోని కొన్ని ఆలయాలు నేటికీ ఎన్నో అద్భుతాలకు ఆలవాలంగా నిలుస్తున్నాయి. శాస్త్రవేత్తలు సైతం చేధించలేని రహస్యాలకు ప్రతీకగా ఉన్నాయి. అలాంటి అద్భుతమైన శ్రీకృష్ణుని ఆలయమే కేరళలోని 'తిరువరప్పు శ్రీకృష్ణస్వామి ఆలయం'! నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జన్మాష్టమి వేడుకలు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ఈ విశిష్టమైన ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తిరువరప్పు శ్రీకృష్ణ స్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది?
కేరళలోని కొట్టాయం జిల్లా తిరువరప్పులో వెలసిన శ్రీకృష్ణుని ఆలయం అనేక అద్భుతాలకు నిలయంగా ఉంది. 1500 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఈ శ్రీకృష్ణుని ఆలయం కేరళ రాష్ట్రం, కొట్టాయం పట్టణానికి సుమారు 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. అతి ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయ విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
ఈ కృష్ణునికి ఆకలి ఎక్కువ!
తిరువరప్పు శ్రీకృష్ణ స్వామి ఆలయంలో వెలసి ఉన్న కృష్ణునికి ఆకలి ఎక్కువగా ఉంటుందని నమ్ముతారు. అందుకే ఇక్కడ స్వామికి రోజుకు 10 సార్లు నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. కంసవధ తర్వాత కృష్ణుడు అలసిపోయాడని, అందుకే ఇక్కడ నిత్యం ఆకలితో ఉంటాడని భక్తుల నమ్మకం. నైవేద్యం సమర్పించడం నిమిషం ఆలస్యమైనా విగ్రహం చిన్నగా మారుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.
ఆగని నివేదన
అందుకే ఇక్కడ రోజులో ఏ సమయంలోనూ నైవేద్యం ఆగదు. ఆలయం ఎంత పొద్దుపోయాక మూసివేసినా, తెల్లవారుజామున 2 గంటలకే గర్భగుడి తెరచి, ఉదయం 3 గంటలకే తొలి నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. మరో ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే, ఇక్కడ కృష్ణుని కోసం ఓ పాత్రలో ఉంచిన ప్రసాదం క్రమంగా తగ్గిపోతుందని అంటారు. ఇందుకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. అందుకే ఇక్కడ గోపాలుడు నిజంగానే నైవేద్యాన్ని స్వీకరిస్తాడని అంటారు. స్వామివారికి నైవేద్యం సమర్పించడంలో కొంచెం ఆలస్యమైనా విగ్రహం సైజు తగ్గిపోవడం ప్రారంభమవుతుందట.
గ్రహణ సమయంలోను మూతపడని ఆలయం!
హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం గ్రహణం వేళ దేవాలయాలన్నీ మూసివేస్తారు. కానీ ఈ ఆలయంలో మాత్రం గ్రహణం సమయంలోనూ తెరిచే ఉంటుంది. అర్ధరాత్రి అయినా సరే ఆ ఆలయంలో కన్నయ్యకు పూజలు జరుపుతూనే ఉంటారు. కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా ఈ గోపాలుని గుడిలో ఇక్కడ ఏమేమీ వింతలు, విశేషాలున్నాయనే ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రెండు నిముషాలు మాత్రమే మూసుకునే తలుపులు!
ఈ గుడిలో మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ప్రతిరోజు కేవలం రెండు నిమిషాల పాటే ఆలయం తలుపులను మూసివేస్తారు. రోజూ రాత్రి 11:58 గంటలకు గుడి మూసేసి, సరిగ్గా 12 గంటలకు తెరుస్తారు. ఇక్కడి శ్రీ కృష్ణుని విగ్రహం కేవలం రెండు నిమిషాలు మాత్రమే కునుకు తీస్తుందని చెబుతారు.
గొడ్డలి ఆచారం
తిరువరప్పు శ్రీకృష్ణుని ఆలయంలో మరో వింత ఆచారం కూడా ఉంది. ఆలయ అధికారులు గుడికి సంబంధించిన తాళాలతో పాటు గొడ్డలిని కూడా పూజారికి ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఒకవేళ తాళాలతో తలుపులు తెరచుకోకపోతే గొడ్డలిని ఉపయోగించి తలుపులను పగులగొట్టి గుడి తలుపులను తెరవవచ్చు. ఇలా చేయడానికి పూజారికి అనుమతి కూడా ఉంది. ఇక్కడ కొన్ని వందల ఏళ్ల నుంచి ఇదే ఆచారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఏ కారణం చేత కూడా ఇక్కడ స్వామికి నైవేద్యం ఆగకూడదని ఈ ఆచారాన్ని అనాదిగా పాటిస్తున్నారు. ఈ ఆలయంలో తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచే స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలతో పాటు నైవేద్యం సమర్పిస్తారు.
ఆలయ విశేషాలు
తిరువరప్పు శ్రీకృష్ణ స్వామి ఆలయం విశిష్టమైన ఆధ్యాత్మికతకు, అద్భుతమైన వాస్తు శిల్పానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆలయ ప్రాంగణంలో నాలుగు దిక్కుల్లో వివిధ దేవతల విగ్రహాలు ప్రతిష్టించి ఉన్నాయి. తూర్పు దిశలో కోచంబలం దేవాలయం, ఉత్తర దిశలో శివుడు, నరసింహ స్వామి, పడమర దిశలో గణపతి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, శాస్త అయ్యప్ప, దక్షిణ దిశలో యక్షులు, గంధర్వుల విగ్రహాలు దర్శనమిస్తాయి.
కృష్ణాష్టమి వేడుకలు
మన దేశంలో అందరూ కృష్ణాష్టమి వేడుకలను ఉట్టిని పగులగొట్టి, గ్రామోత్సవాలు, చిన్ని కృష్ణుడిని అందంగా అలంకరించి వేడుకలను జరుపుకుంటారు. కానీ తిరువరప్పు శ్రీకృష్ణ స్వామి ఆలయంలో మాత్రం చాలా విభిన్నంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలను నిర్వహిస్తారు. జన్మాష్టమి వేళ ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక భజనలు, కీర్తనలు, శ్రీకృష్ణుడి లీలలను స్మరించుకుంటూ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఈ పర్వదినం సందర్భంగా కేరళ నలుమూలల నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో ఆలయానికి చేరుకుని కన్నయ్యను దర్శించుకుంటారు.
పూజారి ప్రశ్న!
తిరువరప్పు శ్రీకృష్ణ స్వామి ఆలయానికి వచ్చే భక్తులు ప్రసాదం స్వీకరించకుండా వెళ్లకూడదనే సంప్రదాయం ఉంది. అందుకే రాత్రి ఆలయం మూసే ముందు పూజారి గుడి చుట్టూ తిరిగి "ఇక్కడ ఎవరికైనా ఆకలిగా ఉందా?" అని గట్టిగా అడుగుతారు.
ప్రసాద మహత్యం
తిరువరప్పు శ్రీకృష్ణ స్వామి ఆలయంలో భక్తులకు పంచిపెట్టే ప్రసాదాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో స్వీకరిస్తే, నవగ్రహ దోషాలు తగ్గుతాయని, గ్రహణ దోష నివారణ కలుగుతుందని, సర్ప దోషం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని, సంతాన సంబంధిత సమస్యలు తొలగుతాయని, వివాహంలో ఉన్న ఆటంకాలు తొలగుతాయని, పాప విమోచనం కలుగుతుందని విశ్వాసం. అంతేకాదు ఈ గుడిలో స్వామివారి ప్రసాదం తీసుకున్న వారికి తమ జీవితంలో ఆకలి బాధలనేవి అస్సలు రావని చాలా మంది నమ్ముతారు. కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా ఇలాంటి అరుదైన శ్రీకృష్ణుని ఆలయ విశేషాల గురించి చదివినా, విన్నా చిన్ని కృష్ణుని అనుగ్రహం లభిస్తుందని నమ్మకం.
జైశ్రీకృష్ణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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