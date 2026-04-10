లలితా సహస్రనామం పుట్టిన పవిత్ర స్థలం- తిరుమీయచూర్ క్షేత్ర మహిమలు తెలుసా?
పరమేశ్వరుడు మేఘనాథ స్వామిగా, లలితాంబికా దేవి శ్రీచక్రంపై వెలసిన క్షేత్రం- లలితా సహస్రనామంతో ఉన్న సంబంధం గురించి తెలుసా?
Published : April 10, 2026 at 3:34 AM IST
Thirumeeyachur Temple : భక్తులు చేసే లలితా సహస్రనామ పారాయణాలతో ప్రతిధ్వనించే ఈ తిరుమేయచ్చూరు లలితాంబిక ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటే కోరిన కోర్కెలు నెరవేరతాయనీ, అనారోగ్యాలు నయమవుతాయనీ అంటారు. పరమేశ్వరుడు మేఘనాథ స్వామిగా, లలితాంబికా దేవి శ్రీచక్రంపై వెలసిన తిరుమీయచూర్ క్షేత్రం విశిష్టత, లలితా సహస్రనామంతో ఉన్న సంబంధం గురించి తెలుసుకుందాం.
తిరుమీయచూర్ క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
తమిళనాడులోని జిల్లా కేంద్రమైన తిరువారూర్కు సుమారు 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసి ఉన్న తిరుమీయచూర్ పుణ్య క్షేత్రంలో పరమేశ్వరుడు స్వయంభువుగా వెలసి ఉన్నాడు. పార్వతి దేవి శ్రీచక్ర రాజ సింహాసనాన్ని అధిష్టించి అభయ హస్తంతో భక్తులను అనుగ్రహిస్తోంది. తమిళ మాసమైన 'చితిరాయ్' అంటే మన చైత్ర మాసంలో సూర్య కిరణాలు నేరుగా ఆలయంలో ప్రవేశించి స్వామి పాదాలను స్పృశిస్తాయి. ఈ అరుదైన ఘటన చూడటానికి ఏప్రిల్ మాసంలో ఈ ఆలయాన్ని అధిక సంఖ్యలో భక్తులు సందర్శిస్తారు.
ఆలయ విశిష్టత, చరిత్ర
ఈ ఆలయం సుమారు 1000 సంవత్సరాల క్రితం చోళ రాజుల కాలంలో నిర్మించినట్లుగా ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ క్షేత్రం శైవ క్షేత్రమైనప్పటికీ ఇక్కడ శివుడి కంటే శ్రీ లలితాంబికా దేవి ప్రాముఖ్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వెలసిన శివుని మేఘనాథ స్వామి అంటారు. సూర్యభగవానుడు ఇక్కడ తపస్సు చేసి తన వెలుగును తిరిగి పొందాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
శుఖ బ్రహ్మదేవిగా
ఈ క్షేత్రంలో లలితాంబికా దేవిని సౌందర్య నాయకిగా కొలుస్తారు. ఇక్కడ వెలసిన దుర్గాదేవికి ఎనిమిది చేతులు ఉండడం వల్ల శుఖ బ్రహ్మ దుర్గా దేవిగా పూజిస్తారు. ఈ దుర్గమ్మ తల్లి చేతిలోని చిలుక శాంతిని ప్రభోధిస్తుంది. సంస్కృతంలో చిలుక శుఖం అంటారు అందుకే ఇక్కడ అమ్మవారిని శుఖ బ్రహ్మదేవిగా ఆరాధిస్తారు.
ఆలయ ప్రాశస్త్యం
తిరుమీయచూర్ మేఘనాథ స్వామి ఆలయ ప్రాశస్త్యం గురించి నాయనార్లలో ఒకరైన తిరుజ్ఞాన సంబంధనార్ తాను రచించిన పద్యాల్లో గొప్పగా వర్ణించారు. ఈ స్వామి సన్నిధిలో భక్తులు తమ 60, 80 జన్మదినాలు జరుపుకుంటే ఆయుష్షు వృద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం.
లలితా సహస్రనామావళి పుట్టింది ఇక్కడే
పురాణాల ప్రకారం, భండాసురుడనే రాక్షసుడు రుషులను, దేవతలను హింసించేవాడు. జగన్మాత వారి బాధలు తీర్చేందుకు యజ్ఞగుండం నుంచి శ్రీచక్ర రథంపై ఆసీనురాలై లలితాంబిక నామధేయంతో ఆవిర్భవించింది. ఆ సమయంలో ఉగ్రస్వరూపంతో ఉన్న జగన్మాతను పరమశివుడు భూలోకానికి వెళ్లి 'మనోన్మణి' పేరుతో తపస్సు చేయమని ఆదేశించాడు. శివుని ఆదేశం మేరకు అమ్మవారు ఈ క్షేత్రానికి వచ్చి తపస్సు చేసి ప్రసన్న రూపంలో కొలువైంది. ఆ సమయంలో వశిన్యాది వాగ్దేవతలు అమ్మవారిని స్తుతిస్తూ మొట్టమొదటిసారిగా "శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని" ఇక్కడే పఠించారు.
హయగ్రీవ - అగస్త్య సంవాదం
విష్ణుమూర్తి అవతారమైన హయగ్రీవుడు లలితాదేవి భక్తుడు. హయగ్రీవ స్వామి అగస్త్య మహామునికి ఈ సహస్రనామ రహస్యాలను ఉపదేశించిన పవిత్ర స్థలం ఇదే. 'యావత్ విశ్వంలో లలితా సహస్రనామాలు పఠించడానికి అనువైన స్థలం ఏదని అగస్త్యుడు అడిగితే తిరుమీయచూర్' అని హయగ్రీవుడు సెలవిస్తాడు. దీంతో అగస్త్య మహాముని తన ధర్మపత్ని లోపాముద్రతో కలిసి ఈ క్షేత్రానికి చేరుకొని లలితాంబిక సన్నిధిలో సహస్రనామాలు జపిస్తాడు. దీంతో ప్రీతి చెందిన లలితాంబిక నవరత్నాలు పొదిగిన హారం ధరించి వారి ముందు ప్రత్యక్షమైనట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అందుకే ఈ క్షేత్రంలో లలితా సహస్రనామావళి పఠిస్తే సర్వ శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
అన్నప్రసాదం
ఈ పవిత్ర క్షేత్రంలో గరుత్మంతుడు తన తల్లి దాస్యం పోగొట్టేందుకు పూజలు నిర్వహించాడు. అలాగే వానర రాజులు వాలి, సుగ్రీవుడు, యమధర్మరాజు, శనీశ్వరుడు అమ్మవారిని దర్శించి పూజలు చేశారంట! ఆయుష్షు వృద్ధి చెందడానికి ఈ క్షేత్రంలో యమధర్మరాజు కోసం ప్రత్యేక హోమాలు జరిపిస్తారు. భగవంతునికి నైవేద్యంగా సమర్పించే అన్నాన్ని స్వామి చరణాల ముందు ఉంచి అనంతరం ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారు. ఈ ప్రసాదం అనేక రోగాల నుంచి విముక్తుల్ని చేస్తుందని విశ్వాసం.
ఈ ప్రత్యేక స్తంభం దగ్గర పారాయణ - కోటి రెట్లు ఫలితం
అమ్మవారి గర్భాలయం వెలుపల ఎడమ వైపున ఒక ప్రత్యేకమైన స్తంభం ఉంటుంది. దీనిని "శ్రీచక్ర స్తంభం" అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ స్తంభానికి ఆనుకుని లేదా దాని దగ్గర కూర్చుని ఒక్కసారి లలితా సహస్రనామ పారాయణం చేస్తే, అది కోటి సార్లు చేసినంత ఫలితాన్ని ఇస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
ఈ క్షేత్రానికి చేరుకోవడానికి సమీప రైల్వే స్టేషన్ అయిన పేరళంలో దిగి ప్రైవేటు వాహనాల ద్వారా ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు. చెన్నై నుంచి కరైకాల్ వెళ్లే అన్ని రైళ్లు పేరళంలో ఆగుతాయి.
లలితా సహస్రనామ పారాయణ చేసే వారు జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాల్సిన పరమ పవిత్రమైన క్షేత్రం తిరుమీయచూర్!
ఓం శ్రీ మాత్రేనమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం