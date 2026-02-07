తిరుమల శంఖనిధి, పద్మనిధి- ఒక్కసారి దర్శిస్తే ధనధాన్యాలు, ఆస్తిపాస్తులు వృద్ధిచెందడం ఖాయం!
వెంకన్న అపార సంపదను నిత్యం కాపాడే ఇద్దరు దేవతలు- కోటీశ్వరులు తిరుమలలో ముందుగా వీరినే ఎందుకు నమస్కరిస్తారో తెలుసా?
Published : February 7, 2026 at 4:00 AM IST
Thirumala Sankhanidhi And Padmanidhi Importance : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు వెలసిన తిరుమల భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతి చెందింది. ఏడాది మొత్తం నిత్యకల్యాణం, పచ్చతోరణంగా భాసిల్లే తిరుమల ఆలయంలోని ఆనంద నిలయంలో వెలసిన శ్రీనివాసుడు అత్యంత సంపన్నుడు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్నమైన దేవాలయంగా తిరుమల ప్రసిద్ధి చెందింది. తిరుమల వెంకన్నకు ప్రతిరోజూ కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం లభిస్తుంది.
ఇక ప్రాచీన కాలం నుంచి రాజులు, సంస్థానాధీశులు, భక్తులు సమర్పించిన అమూల్యమైన ఆభరణాలు, వెలకట్టలేని రత్నమాణిక్యాలతో పాటు అపారమైన భూ, గో సంపదకు అధిపతి వేంకటేశ్వరస్వామి. మరి ఆ శ్రీనివాసుని సంపదను నిత్యం రక్షించే వారు కూడా స్వామివారి చెంతనే ఉంటారు. వారు ఎవరు? వారి పేర్లేమిటి? తదితర వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శంఖనిధి, పద్మనిధి
తరతరాలుగా, యుగయుగాలుగా శ్రీనివాసుని సంపదను కాపాడే దేవతలు శంఖనిధి, పద్మనిధి. మరి తిరుమలలో శంఖనిధి, పద్మనిధి విగ్రహాలు ఎక్కడున్నాయో తెలుసా! తిరుమలలో శంఖనిధి, పద్మనిధి విగ్రహాలు ఎక్కడున్నాయో తెలుసుకునే ముందు అసలు శంఖనిధి, పద్మనిధి ఎవరో తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ శంఖనిధి, పద్మనిధులు
శంఖనిధి, పద్మనిధి కుబేరుని అష్టనిధుల్లోని ప్రధానమైన నిధి దేవతలు. వీరు ధనానికి, ఐశ్వర్యానికి అధిపతులు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో, స్వామివారి సంపదను, అపారమైన నిధులను సంరక్షిస్తూ, ప్రధాన ద్వారం వద్ద కావలి కాస్తూ ఉంటారని నమ్ముతారు.
శ్రీహరి సంపద రక్షకులు
శంఖనిధి, పద్మనిధులు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి సంపదలను, నవనిధులను రక్షించే దేవతలు. ఇందులో ఎడమవైపు అంటే దక్షిణ దిక్కున ఉన్న రక్షక దేవత పేరు శంఖనిధి. అలాగే కుడిపక్కన అంటే ఉత్తర దిక్కున ఉన్న రక్షక దేవత పేరు పద్మనిధి. శంఖనిధి రెండు చేతుల్లో రెండు శంఖాలు ధరించి ఉంటారు. పద్మనిధి రెండు చేతుల్లో రెండు పద్మాలు ఉంటాయి.
శ్రీవారి ఆలయంలో వీరి స్థానం ఎక్కడ?
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ మహాద్వారానికి ఇరుపక్కల ద్వారపాలకుల వలె సుమారు రెండడుగుల ఎత్తు పంచలోహ విగ్రహాలు ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు. ఆలయంలోకి ప్రవేశించే ముందు మనం మన కాళ్లను ప్రక్షాళన చేసుకునే దగ్గర శ్రీవారి ఆలయం గడపకు ఇరుపక్కలా వీరు కనిపిస్తారు. మనం సాధారణంగా శ్రీవారి దివ్య దర్శనం ఎప్పుడవుతుందా అనే ఆతృతలో ఉంటాం. దానికి తోడు మరికొన్ని క్షణాల్లో స్వామివారిని దర్శించబోతున్నాం అనే ఆనందంలో కూడా వీరిని గమనించకపోవచ్చు. శ్రీవారి ఆలయంలో అపార నిధులకు ఈ దేవతలే కారణమని విశ్వాసం.
అచ్యుతరాయలు ప్రతిష్ఠించిన విగ్రహాలు
ఈ నిధి దేవతల పాదాలవద్ద ఆరంగుళాల పరిమాణం గల రాజ విగ్రహం నమస్కార భంగిమలో నిల్చొని ఉండడం గమనించవచ్చు. ఈ విగ్రహం విజయనగర రాజైన అచ్యుతదేవరాయలది. బహుశా అచ్యుతరాయలే ఈ నిధిదేవతలను తిరుమల ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించి ఉండవచ్చు. ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం సాధారణంగా ఈ నిధి దేవతలను ఆలయానికి మూడో ప్రాకార ప్రవేశ ద్వారంవద్ద ఏర్పాటు చెయ్యడం సంప్రదాయం. దీన్ని బట్టి తిరుమల ఆలయం మూడుప్రాకారాలు కలిగిన ఆలయమని తెలుస్తోంది.
ఐశ్వర్య కారణం
శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుమల వచ్చే భక్తులు ముందుగా వీరిని దర్శించుకోవడం ఆలయ సంప్రదాయం. శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి ముందుగా ఈ నిధి దేవతలను దర్శించుకోవడం ద్వారా ఐశ్వర్యం లభిస్తుందని, ఆయురారోగ్యాలు, సంపదలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. అంతేకాదు శంఖనిధి, పద్మనిధులను పూజించడం వల్ల ధన ధాన్యాలు, ఆస్తిపాస్తులు వృద్ధి చెందుతాయని శాస్త్ర వచనం.
ఇంతకు ముందు శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లినప్పుడు శంఖనిధి, పద్మనిధులను గమనించి ఉండకపోతే ఈసారి శ్రీవారి దర్శనంకు తిరుమల వెళ్లినప్పుడు శంఖనిధి, పద్మనిధులను గమనించి ఒక్క నిమిషం నమస్కరించి అనంతరం ఆలయంలో ప్రవేశించి శ్రీనివాసుని దర్శించడం మరవద్దు.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.