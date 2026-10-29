వెన్నతో చేసిన కృష్ణుడి విగ్రహం- ఒక్కసారి దర్శిస్తే జన్మధన్యం- ఎక్కడుందో తెలుసా?
దక్షిణాదిన శ్రీకృష్ణునికి సంబంధించిన అనేక ఆలయాలలో కొన్ని స్వయంభువు ఆలయాలు అయితే, మరికొన్ని మహర్షి ప్రతిష్ఠిత ఆలయాలు. అలాంటి కోవలోకి చెందిన తిరుక్కణ్ణం క్షేత్రం ఎక్కడ ఉంది? స్థల పురాణం ఏమిటి? అనేది తెలుసుకుందాం.
Published : October 29, 2026 at 4:00 AM IST
Thirukkannam Krishnaranya Kshetram Significance : ఈ జగత్తుకు ఆధారం శ్రీ కృష్ణ పరమాత్ముడే! దశావతారాలలో ఒకటైన శ్రీకృష్ణ అవతారం హిందూ ధర్మంలో పరిపూర్ణ అవతారంగా, జగద్గురువుగా పూజించబడే దైవ స్వరూపం! ఉత్తరాదిన శ్రీ కృష్ణుని ఆరాధన అధికంగా ఉన్నప్పటికీ దక్షిణాదిన కూడా శ్రీకృష్ణునికి సంబంధించిన అనేక ఆలయాలున్నాయి. వీటిల్లో కొన్ని స్వయంభువు ఆలయాలు అయితే మరికొన్ని మహర్షి ప్రతిష్ఠిత ఆలయాలు! అలాంటి కోవలోకి చెందినదే 'తిరుక్కణ్ణం గుడి'. కృష్ణారణ్య క్షేత్రంగా కూడా వ్యవహరించే ఈ క్షేత్ర విశేషాలేంటో చూద్దాం.
కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
మన పురాణాల ప్రకారం శ్రీకృష్ణుడిని ఎంతో మంది మహర్షులు ఆరాధించారు. ఆ స్వామి సేవలో తరించారు. తన నామస్మరణలో తన కీర్తనల్లో తేలియాడే మహర్షులను శ్రీ కృష్ణుడు కూడా అలాగే అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. అలా శ్రీకృష్ణుడు వశిష్ఠ మహర్షికి ప్రత్యక్షమైన క్షేత్రంగా 'తిరుక్కణ్ణం గుడి' కనిపిస్తుంది. ఈ క్షేత్రాన్నే 'కృష్ణారణ్య క్షేత్రం' అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఇంతకు ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? క్షేత్ర విశేషాలేంటో చూద్దాం.
తిరుక్కణ్ణం గుడి ఎక్కడుంది?
తిరుక్కణ్ణంగుడి అనేది వైష్ణవులకు అత్యంత పవిత్రమైన 108 వైష్ణవ దివ్యదేశాలలో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ క్షేత్రాన్ని 'కృష్ణారణ్య క్షేత్రం' అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది తమిళనాడులోని నాగపట్నం సమీపంలో వెలసి ఉంది. ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారు ప్రత్యక్షంగా కొలువై ఉన్నాడని చెప్పడానికి ఎన్నో నిదర్శనాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక భక్తుల అనుభవాలు ఇక్కడ కథలు కథలుగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ విశేషాలు చూద్దాం.
పంచ కృష్ణ క్షేత్రాలలో ఒకటిగా!
తిరుక్కణ్ణం గుడి శ్రీకృష్ణ భగవానునికి సంబంధించిన ప్రముఖ 'పంచ కృష్ణ క్షేత్రాలలో' ఒకటిగా భాసిల్లుతోంది.
పురాణ ప్రాశస్త్యం
వశిష్ఠ మహర్షి తిరుక్కణ్ణం క్షేత్రంలో వెన్నతో చేసిన కృష్ణుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించి కఠోర తపస్సు చేశారని, ఆయన భక్తికి మెచ్చి శ్రీకృష్ణుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు ప్రత్యక్షమై వశిష్ట మహర్షిని ఆలింగనం చేసుకుని తన అనుగ్రహ వర్షాన్ని కురింపించాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
తిరుక్కణ్ణం గుడి క్షేత్రంలో ఎన్నో వింతలూ విశేషాలున్నాయి. వాటి గురించి తెలుసుకునే ముందు ఇక్కడ వెలసి దేవీదేవతలు గురించి తెలుసుకుందాం.
ప్రధాన దైవం
తిరుక్కణ్ణం గుడి గర్భాలయంలో శ్రీ లోగనాథ పెరుమాళ్ స్వామి వారు ఇక్కడ తూర్పుకు అభిముఖంగా నిలబడిన భంగిమలో దర్శనమిస్తారు. లక్ష్మీదేవి ఇక్కడ అరవింద వల్లీ అమ్మవారుగా కొలువై ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణుని ఉత్సవమూర్తిని 'దామోదర నారాయణన్' అని వ్యవహరిస్తారు. అలాగే అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని 'లోగనాయకి' అని పిలుస్తారు.
గరుడుడి విలక్షణ రూపం:
సాధారణంగా వైష్ణవాలయాల్లో గరుడుడు చేతులు జోడించి నిలబడి ఉంటాడు. కానీ, ఈ ఆలయంలో గరుడ ఆళ్వార్ చేతులు కట్టుకుని, అంజలి ముద్ర కాకుండా రక్షణ ఇచ్చే భంగిమలో ఇతర ఆలయాల్లో కంటే కొంచెం భిన్నంగా దర్శనమిస్తాడు.
3 వింతలు - ప్రత్యేకతలు
ఆలయ స్థల పురాణాన్ని అనుసరించి ఇక్కడ 3 వింతల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. అవేంటో చూద్దాం.
కాయ్ మహిజమ్ - ఎండని పొగడ చెట్టు:
తిరుక్కణ్ణం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న పొగడ చెట్టు అంటే మహిజ వృక్షం అన్ని కాలాల్లో ఎప్పటికీ ఎండిపోకుండా నిరంతరం పచ్చగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఈ చెట్టు పువ్వులు మాత్రమే తప్ప కాయలు కాయని పొగడ చెట్టుగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఓరా క్కినరు - ఊట లేని బావి:
తిరుక్కణ్ణం గుడి ప్రాంగణంలో ఆలయ నీటి అవసరాలకు వినియోగించే బావికి ఎటువంటి భూగర్భ ఊటలు లేనప్పటికీ ఇందులో మందు వేసవిలో కూడా నీరు నిలిచి ఉండడం ఒక అద్భుతం.
ఆకులు ముడుచుకుని చింతచెట్టు
తిరుక్కణ్ణం గుడి ప్రాంగణంలో ఉన్న చింతచెట్టు ఆకులు రాత్రివేళ ముడుచుకోవడం విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది.
శ్రవణ పుష్కరిణి
ఆలయ ప్రాంగణంలో వెలసిన పుష్కరిణిని శ్రవణ పుష్కరిణి అంటారు. వినికిడి లోపం ఉన్నవారు ఈ పుష్కరిణిలో స్నానం చేస్తే సమస్య తొలగుతుంది విశ్వాసం.
తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించిన కృష్ణుడు
తిరుమంగై ఆళ్వార్ అనే తమిళ కవి ఈ స్వామిని 'శ్యామా మామేని యెన్ తలైవన్' అని కీర్తించారు.ఈ ఆళ్వార్ ఆలయ నిర్మాణానికి నిధుల కోసం బంగారు బుద్ధ విగ్రహాన్ని దొంగిలించి తెచ్చి ఇక్కడ దాచి పెట్టినప్పుడు జరిగిన ఒక వివాదానికి తోలా వళక్కు అంటే పరిష్కారం కానీ వివాదం అని పేరు వచ్చింది.
పూజోత్సవాలు
తిరుక్కణ్ణం గుడి క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు నిత్యపూజలు శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి జరుగుతాయి. శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి ఇక్కడ చాలా ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఇక ధనుర్మాసంలో నెల రోజుల పాటు తిరుప్పావై ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. అలాగే వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు ద్వార దర్శనం, భోగి పండుగ రోజు గోదా కళ్యాణం ఇక్కడ అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి స్వామివారిని దర్శించి తరిస్తారు.
ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారు ప్రత్యక్షంగా కొలువై ఉన్నారనడానికి ఎన్నో నిదర్శనాలు ఉన్నాయి. భక్తులు ఇందుకు సంబంధించి తమ అనుభవాలను వివరిస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ చూస్తుంటే శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా కొలువై ఉన్నాడనే అనిపిస్తుంది. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన క్షేత్రాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం! తరిద్దాం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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