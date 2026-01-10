ETV Bharat / spiritual

తెన్నంగూర్ పాండురంగ స్వామి మహాత్యం- ఒక్కసారి దర్శిస్తే చాలు కల్యాణం, సంతానం ఖాయం!

స్వామివారు శనివారం తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామిగా, ఆదివారం చేతిలో కత్తితో మహారాజులా దర్శనం- 500 ఏళ్ల క్రితం హరిదాస్ గిరి స్వామీజీ ఈ క్షేత్ర నిర్మాణం

Tennagur Panduranga Perumal Temple
Tennagur Panduranga Perumal Temple (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 10, 2026 at 5:01 AM IST

Tennagur Panduranga Perumal Temple: నడుముపై చేతులు పెట్టుకుని చిద్విలాసంగా దర్శనమిచ్చే పాండురంగడి రూపం భక్తులను తన్మయ పరుస్తుంది. పాండురంగడు వెలసిన పండరీపురం క్షేత్రం ఉత్తరాదిన ఉంది. అయితే దక్షిణాదిన అందునా తమిళనాడులో వెలసిన ఓ పాండురంగని క్షేత్రంలో స్వామివారు శనివారం వెంకటేశ్వరస్వామిగా, ఆదివారం మహరాజులా దర్శనమిస్తాడంట! ఇంతకూ ఈ పాండురంగ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

తెన్నంగూర్ పాండురంగ పెరుమాళ్ ఆలయం
ఇటు మరాఠీ సంప్రదాయం, అటు ద్రావిడ సంప్రదాయాల కలయికతో నిర్మించిన ఆలయమే తెన్నంగూర్ పాండురంగ పెరుమాళ్ ఆలయం. ఈ ఆలయం కాంచిపురంకి 35 కి.మీ. దూరంలో తిరువణ్ణామలై జిల్లాలోని తెన్నంగూర్ గ్రామంలో ఉంది. పాండురంగడి వైభవాన్ని దక్షిణాదిన కూడా చాటాలన్న ఉద్దేశ్యంతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ క్షేత్రానికి దాదాపు 500 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. ఈ ఆలయాన్ని హరిదాస్ గిరి అనే స్వామీజీ నిర్మించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

స్థల పురాణం
నడిచే దైవంగా ఖ్యాతి చెందిన శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులు స్థాపించిన జ్యోతి మఠం పీఠాధిపతుల్లో ఒకరైన జ్ఞానానంద గిరి స్వామి శిష్యులు హరిదాస్ గిరి స్వామీజీ. కలియుగంలో నామస్మరణకు మించినది లేదన్న సూత్రాన్ని అనుసరించి హరిదాస గిరి హరి నామాన్ని నలు దిక్కులా చాటేందుకు ప్రయత్నించాడు. స్వతహాగా పాండురంగ భక్తుడైన ఈ స్వామిజీ పండరివాసుడి వైభవాన్ని దక్షిణాదిన కూడా విస్తరించాలన్న సత్సంకల్పంతో తెన్నంగూర్​లో పాండురంగడి ఆలయ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. అలా 500 సంవత్సరాల క్రితం రూపుదిద్దుకున్న ఈ ఆలయ నిర్వహణను బాధ్యతలను ప్రస్తుతం ఆయన శిష్యుడు నామ నందగిరి స్వామి చూస్తున్నాడు.

అద్భుతమైన నిర్మాణ శైలి
తెన్నంగూర్ పాండురంగ పెరుమాళ్ ఆలయానికి నాలుగు రాజ గోపురాలు ఉంటాయి. ఈ గోపురాలు ద్రావిడ సాంప్రదాయ శైలిలో ఉండడం విశేషం. గోపురాలు దాటి లోపలికి వెళ్తే ముందుగా పూరీ జగన్నాథుని ఆలయం దర్శనమిస్తుంది. గర్భాలయంలో రుక్మిణీ సమేత పాండురంగని పన్నెండు అడుగుల దివ్య రూపం దర్శనమిస్తుంది.

ఇతర దేవి దేవతలు
గర్భాలయంలో సుదర్శన చక్రత్తాళ్వార్, యోగ నరసింహ, శ్రీనివాస పెరుమాళ్, శ్రీదేవి భూదేవి సమేత అచ్యుత రాజన్ వంటి ఇతర దేవి దేవతలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు. విష్ణుమూర్తి అవతారమైన అచ్యుత రాజన్ విగ్రహం ఇక్కడ తప్ప మరెక్కడా కనిపించదని నిర్వాహకులు చెబుతారు.

అలంకార ప్రియుడు
సహజంగా పండరినాథుడు అలంకార ప్రియుడని అంటారు. గర్భాలయంలోని సాలిగ్రామ శిలను హరిదాస్ గిరి స్వామి పండరీపురం నుంచి తెచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. పాండురంగ స్వామికి చేసే నిత్యపూజలు, అలంకారాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. విశేష అలంకారాల్లో దర్శనమిచ్చే స్వామిని చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవని భక్తులు తన్మయత్వంతో చెబుతారు.

భక్తి పారవశ్యం కలిగించే అనేక రూపాలు
పాండురంగడిని శనివారం తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామిగా అలంకరిస్తే, అదే స్వామి ఆదివారం మథురను ఏలే రాజుగా కత్తితో దర్శనమిస్తాడు. అంతేకాదు గోవర్ధన గిరిని ఎత్తిన కృష్ణునిగా, అర్జునుడికి గీతను బోధించిన జగద్గురువుగా, రాసలీలలు సాగించే రాధాకృష్ణుడుగా ఇలా రకరకాల రూపాలతో దర్శనం ఇస్తాడు.

అపురూప చిత్రాలు
ఆలయం లోపలి గోడల మీద శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముని జీవిత విశేషాలతో పాటు, రాసలీల ఘట్టాలను ఆవిష్కరించే చిత్రాలు ఎంత చూసినా తనివి తీరదు. అంతేకాకుండా శివుడు, లక్ష్మీనారాయణ స్వామి, బ్రహ్మ, సరస్వతి, రాజరాజేశ్వరి, బాలా త్రిపుర సుందరి, అన్నపూర్ణ తదితర దేవి దేవతలు అద్భుత చిత్రాలు కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

ప్రధాన పర్వదినాలు
పాండురంగ పెరుమాళ్ ఆలయంలో శ్రీరామనవమి, కృష్ణాష్టమితో పాటు ధనుర్మాసంలో తిరుప్పావై ఉత్సవాలు కూడా ఘనంగా జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ధనుర్మాసంలో స్వామికి చేసే ప్రత్యేక పూజలు తిలకించేందుకు, స్వామి సన్నిధిలో ఆలపించే తిరుప్పావై పాశురాలు వినేందుకు ఎక్కడెక్కడి నుంచో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు.

దర్శనఫలం
పాండురంగ పెరుమాళ్​ను దర్శించుకుంటే కళ్యాణం జరుగుతుందని, అన్యోన్య దాంపత్యం సిద్ధిస్తుందని అంటారు. అలాగే సంతానం లేనివారు ఈ స్వామికి మొక్కుకుంటే తప్పకుండా సంతానం కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.

ఎలా చేరుకోవాలి?
చెన్నై నుంచి 100 కి.మీ. దూరంలో, కంచి నుంచి 35 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న పాండురంగ పెరుమాళ్ ఆలయానికి చేరుకోవడానికి దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి విమానం, రైలు, బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి. మనం కూడా పాండురంగ పెరుమాళ్ ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. తరిద్దాం.

ఓం నమో పాండురంగ విఠల్ దేవాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

HARIDAS SWAMY PANDURANGA TEMPLE
SATURDAY VENKATESWARA ALANKARAM
SUNDAY KING ALANKARAM PANDURANGA
TIRUVANNAMALAI FAMOUS TEMPLES
TENNAGUR PANDURANGA PERUMAL TEMPLE

