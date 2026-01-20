ETV Bharat / spiritual

హనుమంతునికి నిజంగానే పెళ్లి జరిగిందా? సువర్చల కథ వెనుక ఉన్న పురాణ రహస్యం ఇదే!

ఇల్లందు శ్రీ సువర్చల సహిత అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయం విశిష్టత మీ కోసం

Hanuman Suvarchala Story
Hanuman Suvarchala Story (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 12:01 AM IST

3 Min Read
Hanuman Suvarchala Story : శ్రీరామ భక్త హనుమాన్​ను ఆశ్రయించిన వారికి సర్వత్రా విజయం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం. ముఖ్యంగా ఆంజనేయుడు ఘోటక బ్రహ్మచారి అని ప్రసిద్ధి. అందుకే ఏ ఆలయంలో చూసినా ఆంజనేయస్వామి ఒంటరిగానే దర్శనమిస్తాడు. కానీ ఆంజనేయస్వామికి కూడా వివాహం అయిందని, ఆయన భార్య సువర్చల అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. హనుమంతుడు సతీసమేతంగా వెలసిన ఆలయాలు కూడా అక్కడక్కడా కనిపించడం అందుకు నిదర్శనం. ఈ సందర్భంగా హనుమంతుడు సతీసమేతంగా వెలసిన ఓ ఆలయం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉందంట! ఆ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ ఆలయ విశేషాలు ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఘోటక బ్రహ్మచారికి వివాహం ఎలా జరిగింది?
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం దేవాలయాల్లో శివుడు, విష్ణువు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సతీ సమేతంగా దర్శనమివ్వగా, హనుమంతుడు మాత్రం ప్రతి ఆలయంలోనూ ఒక్కడే దర్శనమిస్తాడు. హనుమంతుని 'ఆజన్మ బ్రహ్మచారి’గా పరిగణిస్తారు. కానీ, కొన్ని పురాణాల ప్రకారం హనుమంతుడికి వివాహం జరిగిందని తెలుస్తోంది. అందుకే, హనుమంతుడు సతీ సమేతంగా దర్శనమివ్వడం కొన్ని ప్రత్యేక ఆలయాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అలాంటి ఓ ప్రత్యేక ఆలయం తెలంగాణలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందులో వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకునే ముందు అసలు ఆంజనేయస్వామికి నిజంగానే వివాహం జరిగిందా? ఒకవేళ వివాహం జరిగి ఉంటే ఆంజనేయస్వామి ఎప్పుడూ ఒంటరిగానే ఎందుకు దర్శనమిస్తాడు? ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సూర్యుడు గురువుగా హనుమ విద్యాభ్యాసం
ఆంజనేయుడు ఘోటక బ్రహ్మచారి. ఆయన సూర్యుని నుంచి విద్యను అభ్యసిస్తాడు. హనుమంతుడు అంత బలశాలి అయినప్పటికీ విద్య అభ్యసించాలంటే గురువు ద్వారానే అభ్యసించాలి కదా! అందుకే హనుమ సూర్యుని తన గురువుగా స్వీకరించి విద్యాభ్యాసం ప్రారంభిస్తాడు.

ఏకసంథాగ్రాహి
ఏకసంథాగ్రాహిగా పేరొందిన హనుమ ఆకాశంలో తిరుగుతూ సూర్యుని నుంచి నవ వ్యాకరణలలో భాగంగా ఎనిమిది వ్యాకరణాలు నేర్చుకున్నాడు. ఇక చివరిది తొమ్మిదో వ్యాకరణం నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోవడానికి వివాహితుడై ఉండాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది, కానీ ఘోటక బ్రహ్మచారిగా ఉండాలని కోరుకునే హనుమ ఇందుకు అంగీకరించడు.

సూర్య కిరణాల నుంచి సువర్చల సృష్టి
తొమ్మిదో వ్యాకరణం నేర్చుకోకపోతే ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న విద్య కూడా అసంపూర్ణం అవుతుంది. కానీ వివాహం చేసుకోవడం హనుమకు ఇష్టం ఉండదు. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో సూర్యుడు తన పవిత్ర కిరణాల నుంచి సువర్చల అనే కన్యను సృష్టిస్తాడు. ఈ సువర్చలకు భౌతిక రూపం ఉండదు. ఆమె కేవలం తన తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తుంది. భౌతిక రూపం లేని కన్యతో వివాహం కాబట్టి హనుమకు వివాహం జరిగినా ఆయన బ్రహ్మచారి నిష్ఠకు ఎలాంటి భంగం వాటిల్లదని సూర్యుడు చెప్పడంతో హనుమ అందుకు అంగీకరిస్తాడు.

సువర్చలతో హనుమ వివాహం
అప్పుడు సూర్యుడు అగ్నిసాక్షిగా హనుమకు సువర్చలతో వివాహం జరిపిస్తాడు. సువర్చలతో వివాహం తర్వాత సూర్యుడు హనుమంతునికి తొమ్మిదో వ్యాకరణాన్ని కూడా బోధిస్తాడు. ఆ విధంగా హనుమ తొమ్మిది వ్యాకరణాలు నేర్చుకొని తన విద్యాభ్యాసాన్ని పూర్తిచేసి తపస్సుకు వెళ్లాడు. సువర్చల కూడా తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్లిపోతుంది. హనుమ తన బ్రహ్మచర్య నిష్ఠను కొనసాగించాడు. ఇలా కేవలం అవసరార్ధం శరీరం లేని కన్యతో జరిగిన వివాహం కాబట్టి ఆంజనేయునికి వ్రతభంగము కాలేదు. విద్యాభ్యాసం కూడా విజయవంతంగా పూర్తయింది. అయితే తేజ శరీరంతో హనుమను వివాహం చేసుకున్న సువర్చలను హనుమంతుని భార్యగా హిందూ పురాణాలు వర్ణిస్తున్నందున కొన్ని ప్రాంతాల్లో హనుమంతుడు సువర్చలతో కలిసి సతీసమేతంగా దర్శనమిస్తాడు. అలాంటి ఆలయమే కొత్తగూడెంలోని ఇల్లందు ఆలయం.

ఆలయ విశేషాలు
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందులోని శ్రీ సువర్చల సహిత అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయం 2006లో నిర్మించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. గర్భాలయంలో ఆంజనేయస్వామి సువర్చలతో కలిసి దర్శనమిస్తాడు. అలాగే ఇక్కడ సీతారామ లక్ష్మణ విగ్రహాలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం జ్యేష్ఠ మాసంలో హనుమాన్ జయంతి రోజు హనుమంతుని కళ్యాణం జరగడం విశేషం.

దర్శనఫలం
సతీసమేతంగా హనుమ వెలసిన ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి సువర్చల సహిత హనుమంతునికి పూజలు జరిపిస్తే భార్య భర్తల మధ్య సమస్యలు, తగాదాలు పరిష్కారం అవుతాయని, అన్యోన్య దాంపత్యం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం. ఈ నమ్మకంతోనే ఇటు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు మహారాష్ట్ర ఉత్తర్ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఆంజనేయ స్వామి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ ఆలయాన్ని దర్శిస్తుంటారు.

మనం కూడా సువర్చల సహిత ఆంజనేయస్వామి ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. తరిద్దాం.
జైశ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

