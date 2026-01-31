ETV Bharat / spiritual

శనివారం ఇలా ప్రదక్షిణలు చేస్తే- శని దోషాలు, గ్రహబాధలు తొలగడం ఖాయం!

ప్రతి శనివారం రావి చెట్టుకు ప్రదక్షిణాలు చేస్తే ముక్కోటి దేవతల ఆశీర్వాదం- 11 ప్రదక్షిణాలు, 11 శనివారాలు చేయడం వల్ల ఆంజనేయ స్వామి అనుగ్రహంతో త్వరితగతిన సమస్యల నుంచి ఉపశమనం

Navagraha puja (ETV Bharat)
Saturday Circumambulations Importance : దైవదర్శనం కోసం దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా ప్రదక్షిణ చేయడం మన సంప్రదాయం. ప్రదక్షిణల వల్ల మనిషి ఙ్ఞానానికి అతీతమైన శక్తిని దైవం నుంచి పొందుతాడు. ఆలయాల్లో ప్రదక్షిణాలు చేయడం వల్ల దేవాలయాల్లో నిక్షిప్తమై ఉన్న సానుకూల శక్తులు మనలో ప్రవేశించి ప్రతికూల శక్తులను పారద్రోలు తాయని విశ్వాసం. వారంలో అన్ని రోజులు దేవాలయానికి వెళ్లలేని వారు ఒక్క శనివారం రోజు ఈ ఐదింటికి ప్రదక్షిణాలు చేస్తే జీవితంలో ఏర్పడే అన్ని రకాల చికాకులు తొలగిపోతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. అయితే ఈ ప్రదక్షిణాలు ఎలా చేయాలి? ఎవరికి చేయాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ప్రదక్షిణల ఫలం
దేవాలయంలో ప్రదక్షిణలు చేస్తే బ్రహ్మహత్యాపాతకంతో పాటు అన్ని పాపాలు తొలగిపోతాయని స్కంద పురాణం చెబుతోంది. అయితే ప్రదక్షిణాలు చేసేటప్పుడు ప్రాపంచిక విషయాల గురించి చర్చించుకోకుండా దైవ నామ స్మరణ చేస్తూ ప్రదక్షిణలు చేసినప్పుడు మాత్రమే అవి ఫలిస్తాయి. సాధారణంగా ఆలయంలో చేసే ప్రదక్షిణలతో పాటు కొన్ని దేవతా వృక్షాలకు ప్రతి శనివారం రోజు ప్రదక్షిణలు చేయడం వల్ల కఠినమైన సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఆ వివరాలేమిటో చూద్దాం.

శ్రీనివాసునికి ప్రీతికరమైన శనివారం
శనివారం సాక్షాత్ శ్రీ మహా విష్ణువు అంశం అయిన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి ఎంతో ఇష్టమైన రోజు. అయితే ఈ రోజు ఆచరించే కొన్ని పరిహారాలు వల్ల మనం తెలియక చేసిన పాపాలు పోవడమే కాకుండా సకల సంపదలు సుఖసంతోషాలు సొంతం అవుతాయని శాస్త్రవచనం. ఈ రోజు శ్రీనివాసుని ఆలయంలో 7 ప్రదక్షిణాలు చేస్తే ఏడు జన్మల పాపాలు దూరమవుతాయని అంటారు.

నవగ్రహాలకు
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం శనివారం నవగ్రహాలకు ప్రత్యేకమైనది. ఈ రోజు నవగ్రహాలకు 9 ప్రదక్షిణాలు చేయడం వల్ల నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని, జీవితంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఆటంకాలు, అనారోగ్య సమస్యలు తొలగి పోతాయని విశ్వాసం.

హనుమంతునికి ప్రదక్షిణలు
శనివారం కేవలం శ్రీనివాసునికే కాదు హనుమంతుడికి కూడా ఎంతో ఇష్టమైన రోజు. నిజానికి శనివారం హనుమంతుని ఆరాధించే వారిని శని దేవుడు కూడా పీడించడని శాస్త్రం చెబుతోంది. జీవితంలో తీరని కష్టాలు, ఎందుకు వచ్చాయో తెలియని బాధలు, తీరని కోరికలు, తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు కనుక వేధిస్తుంటే శనివారం సంధ్యా సమయంలో హనుమంతుడికి 11 ప్రదక్షిణాలు చెయ్యాలి. ఇలా 11 శనివారాలు చేయడం వల్ల ఆంజనేయ స్వామి అనుగ్రహంతో త్వరితగతిన సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

రావి చెట్టు
హిందూ ధర్మ శాస్త్రంలో కొన్ని దేవతా వృక్షాలకు భగవంతునితో సమానమైన స్థానాన్ని కల్పించింది. ఈ దేవతా వృక్షాలకు ప్రదక్షిణలు చేయడం దేవునికి ప్రదక్షిణలు చేయడంతో సమానం. ముఖ్యంగా రావిచెట్టును ఆశ్రయించి ముక్కోటి దేవతలు ఉంటారని అంటారు. ప్రతి శనివారం రావి చెట్టుకి మూడు ప్రదక్షిణాలు కనుక చేస్తే శని బాధలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. రావి చెట్టుకు చేసే ప్రదక్షిణలు లక్ష్మీ ప్రదం అని కూడా శాస్త్రం చెబుతోంది. అందుకే ప్రతి శనివారం రావి చెట్టుకు ప్రదక్షిణాలు చేస్తే ముక్కోటి దేవతల ఆశీర్వాదం దక్కుతుందని నమ్మకం.

తులసి మొక్క
హిందూ సంప్రదాయంలో తులసి మొక్క సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపమని విశ్వాసం. అందుకే ప్రతి ఇంట్లో తులసి మొక్క తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. భక్తి శ్రద్ధలతో తులసి మొక్కను పూజిస్తే ఈ జన్మలో పాపాలు కాకుండా, ఏడేడు జన్మల పాపాలు పోతాయని పెద్దలు చెబుతారు. అందుకే ప్రతి శనివారం తులసి చెట్టుకు 3 ప్రదక్షిణాలు చేస్తే ఆ ఇంటికి శ్రేయస్సు కలుగుతుందని విశ్వాసం. మనం కూడా ప్రతి శనివారం ఈ విధంగా శాస్త్రం చెప్పిన పరిహారాలు పాటిస్తూ దైవానుగ్రహంతో సకల శుభాలు పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

