తమలపాకుతో పూజ చేస్తే శని దోషాలు మటుమాయం- ఆ పొరపాట్లు మాత్రం చేయవద్దు!

పూజలో ఒక్క తమలపాకు లేకపోతే శుభకార్యం అసంపూర్ణమవుతుందా? తమలపాకుల పూజనీయ స్థానం వెనుక ఉన్న పురాణ రహస్యం!

betel leaves
betel leaves (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 8, 2026 at 5:01 AM IST

3 Min Read
Betel Leaves Significance : మనింట్లో ఏ శుభకార్యం జరిగినా, పూజలైనా, వ్రతలైనా, నోములైనా తమలపాకులు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే! అలాగే దేవాలయంలో అర్చనలు, అభిషేకాలు జరిపించుకునే సమయంలో కూడా ఇతర పూజాద్రవ్యాలతో పాటు తమలపాకులు కూడా ఉండి తీరాల్సిందే! ఇక ఆంజనేయ స్వామికి తమలపాకులతో చేసే పూజ అంటే చాలా ప్రీతికరం. ఇలా ఆధ్యాత్మికంగా అన్ని విశేష సమయాల్లో తమలపాకులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అసలు సృష్టిలో ఎన్నో ఇతర చెట్లు, ఆకులు ఉండగా తమలపాకులు మాత్రమే పూజనీయం స్థానం ఎందుకు దక్కింది? నాగవల్లి దళాలుగా పిలుచుకునే తమలపాకుల విశిష్టతను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

తమలపాకులదే అగ్రస్థానం!
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పూజ, పెళ్లి, ఇతర శుభకార్యాల్లో తమలపాకులు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. ఇక తాంబూలంలో తమలపాకులదే అగ్రస్థానం. శుభకార్యం, పుణ్యకార్యం ఏదైనా తమలపాకులు ఉంటేనే పరిపూర్ణం అవుతుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే తమలపాకులతో కొన్ని దివ్యశక్తులు సుస్థిరత చేకూరుస్తాయని పెద్దలు అంటారు. అసలు తమలపాకులకు ఇంతటి విశిష్ట స్థానం ఎందుకు వచ్చిందో చూద్దాం.

తమలపాకుల కథ తెలుసుకుందామా!
తమలపాకు అసలు పేరు నాగవల్లి దళం. దీనినే దేవతాదళం అని కూడా అంటారు. తమలపాకులలో సకల దేవతలు కొలువై ఉంటారని పురాణ వచనం. అందుకే వీటిని పవిత్రమైనవిగా భావించి శుభకార్యాల్లో వినియోగించడం జరుగుతోంది. ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పూజలు, శుభకార్యాలు చేసినా ఒక్క తమలపాకు లేకపోతే ఆ శుభకార్యం అసంపూర్ణం అవుతుంది.

సకల దేవతల నివాసం
తమలపాకులో సకల దేవతలు కొలువై ఉంటారు. తమలపాకు తొడిమలో లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుంది. తమలపాకు మధ్యభాగంలో పరమేశ్వరుని అర్ధాంగి పార్వతి ఉంటుంది. ఇక తమలపాకు కొన భాగంలో చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవి కొలువై ఉంటుంది. అంతేకాదు తమలపాకులో ఇంద్రుడు, మన్మధుడు, బ్రహ్మ, విష్ణు మహేశ్వరులు కూడా కొలువై ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా పెళ్ళైన నూతన వధూవరులచే తాంబూలం తినిపిస్తే అన్యోన్య దాంపత్యం సిద్ధిస్తుందని అంటారు.

దైవిక శక్తికి చిహ్నం
తమలపాకులను శ్రేయోదాయకంగా, దైవిక శక్తికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. అందుకే నోములు వ్రతాల్లో ముత్తైదువులకు తాంబూలం ఇవ్వడం, భోజనం తర్వాత తాంబూలం సేవించడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం.

హనుమకు తమలపాకులతో ఆకు పూజ ఎందుకు చేస్తారు?
రావణుని చెరలో ఉన్న సీతమ్మ జాడను కనుగొని, శ్రీరాముని సందేశాన్ని సీతాదేవికి అంజనేయుడు అందించినప్పుడు, ఆమె సంతోషించి తమలపాకుల దండతో హనుమను ఆశీర్వదించింది. ఆనాటి నుండి తమలపాకులు ఆంజనేయుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైనవిగా మారాయని రామాయణంలోని సుందరకాండలో వివరించి ఉంది.

శని దోష నివారణ
హనుమను తమలపాకులతో పూజిస్తే శని దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. అంతేకాదు తమలపాకులు విజయానికి చిహ్నం. హనుమంతునికి తమలపాకుల దండ సమర్పిస్తే ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం.

ఆచారమే కాదు ఔషధం కూడా!
తమలపాకును ఆయుర్వేదంలో ఔషధంగా కూడా వినియోగిస్తారు. తమలపాకులో ఉన్న అనేక రకాల ఔషధ గుణాలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని ఆయుర్వేద గ్రంథాలలో వివరించి ఉంది.

ఈ పొరపాట్లు చేయవద్దు
పూజలో తమలపాకులు వినియోగించే టప్పుడు తెలిసి తెలియక కొన్ని పొరపాట్లు చేయకూడదని శాస్త్రం చెబుతోంది. అవేమిటంటే, పండిపోయిన ఎండిపోయిన తమలపాకులను పూజల్లో, శుభకార్యాల్లో వినియోగించకూడదు. ముత్తైదువులకు తాంబూలంగా ఇచ్చే తమలపాకులో చిరిగినవి, ఎండినవి, తొడిమ లేనివి ఉండకూడదు. పూజలో తమలపాకులు సమర్పించడం దైవిక శక్తుల పట్ల భక్తిని తెలిపే ఏకైక మార్గం. తమలపాకులు ఆధ్యాత్మిక చింతనకే కాదు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయి కాబట్టే వీటికి అంతటి విశిష్టత.
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

