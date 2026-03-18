ఉగాది నుంచి శ్రీరామనవమి వరకు- చైత్ర మాసంలోని పండుగలు ఇవే!

చైత్ర మాసంలో పండుగలు - పుణ్య తిథుల వివరాలు మీ కోసం!

Sri Rama Navami
Published : March 18, 2026 at 5:01 AM IST

Hindu Festivals In Chaitra Masam : తెలుగు సంవత్సరాలలో ఆఖరిదైన ఫాల్గుణ మాసం పూర్తి చేసుకుని శుభాల మాసం చైత్ర మాసంలోకి అడుగు పెట్టనున్నాం. వసంత ఋతువులో వచ్చే మొదటి మాసం చైత్ర మాసం అయితే, మొదటి రోజైన చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజును ఉగాది పండుగగా జరుపుకుంటాం. ఇదే మాసంలో సూర్యుడు ద్వాదశ రాశుల్లో మొదటి రాశి అయిన మేష రాశిలో సంచరించడం మరో విశేషం. ఇంతటి విశిష్టమైన చైత్ర మాసంలో రానున్న పండుగలు, పుణ్యతిథుల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

చైత్ర మాసం ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం
మార్చి 19, గురువారం నుంచి చైత్ర మాసం ప్రారంభం కానుంది. ఈ మాసంలో పౌర్ణమి రోజు చంద్రుడు చిత్ర నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు కాబట్టి ఈ మాసానికి చైత్ర మాసమని పేరు వచ్చింది. ఈ మాసంలో ఎన్నో పండుగలు, పుణ్య తిధులు ఉన్నాయి. వాటి గురించి వివరంగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

  • మార్చి 19, గురువారం చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి: ఉగాది పండుగ
  • మార్చి 20, శుక్రవారం చైత్ర శుద్ధ విదియ: చంద్ర దర్శనం, ఉమా శివాగ్ని పూజ, బాలేందు వ్రతం, రంజాన్ పండు
  • మార్చి 21, శనివారం చైత్ర శుద్ధ తదియ: సౌభాగ్య గౌరీ వ్రతం, తిరుపతి శ్రీ కోదండరామ స్వామి వారి గరుడ వాహన సేవ
  • మార్చి 22, ఆదివారం చైత్ర శుద్ధ చవితి: గణపతి దమన పూజ
  • మార్చి 25, బుధవారం చైత్ర శుద్ధ పంచమి: తిరుపతి శ్రీ కోదండరామ స్వామి చక్రస్నానం, బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు
  • మార్చి 26, గురువారం చైత్ర శుద్ధ అష్టమి: భవాని అష్టమి
  • మార్చి 27, శుక్రవారం చైత్ర శుద్ధ నవమి: శ్రీరామనవమి, ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు, సమర్ధ రామదాసు జయంతి.
  • మార్చి 28, శనివారం చైత్ర శుద్ధ దశమి: శ్రీరామ పట్టాభిషేకం, ధర్మరాజ దశమి, శాలివాహన దశమి
  • మార్చి 29, ఆదివారం చైత్ర శుద్ధ ఏకాదశి: కామదా ఏకాదశి
  • మార్చి 30, సోమవారం చైత్ర శుద్ధ ద్వాదశి: వామన ద్వాదశి, పక్ష ప్రదోషం
  • మార్చి 31, మంగళవారం చైత్ర శుద్ధ త్రయోదశి/ చతుర్దశి: మహావీర జయంతి, ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి కల్యాణోత్సవం,
  • ఏప్రిల్ 1, బుధవారం చైత్ర శుద్ధ చతుర్దశి/ పౌర్ణమి: ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి రథోత్సవం, తుంబురు తీర్థం ముక్కోటి
  • ఏప్రిల్ 2, గురువారం చైత శుద్ధ పౌర్ణమి: హనుమత్ విజయోత్సవం, హనుమజ్జయంతి, చిత్రగుప్త వ్రతం
  • ఏప్రిల్ 3, శుక్రవారం చైత బహుళ పాడ్యమి: గుడ్ ఫ్రైడే
  • ఏప్రిల్ 5, ఆదివారం చైత్ర బహుళ చవితి: సంకష్టహర చవితి. ఈస్టర్ సండే, బాబు జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి
  • ఏప్రిల్ 7, మంగళవారం చైత్ర బహుళ పంచమి: మత్స్య జయంతి
  • ఏప్రిల్ 13, సోమవారం చైత్ర బహుళ ఏకాదశి: వరూధిని ఏకాదశి
  • ఏప్రిల్ 14, మంగళవారం చైత్ర బహుళ ద్వాదశి: తమిళ సంవత్సరాది
  • ఏప్రిల్ 15, బుధవారం చైత్ర బహుళ త్రయోదశి: పక్ష ప్రదోషం, మేష సంక్రమణం, కేరళ నూతన సంవత్సరం విషు, అయ్యప్ప స్వామి జయంతి
  • ఏప్రిల్ 16, గురువారం చైత్ర బహుళ చతుర్దశి: మాస శివరాత్రి
  • ఏప్రిల్ 17, శుక్రవారం చైత్ర బహుళ అమావాస్య: ఈ రోజుతో చైత్ర మాసం సమాప్తం అవుతుంది.

రానున్న చైత్ర మాసంలో శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా పండుగలు జరుపుకుందాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

