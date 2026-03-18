ఉగాది పర్వదినాన తిరుపతిలో శ్రీవారి కొలువు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే జన్మధన్యం!
ఉగాది రోజు శ్రీవారి సమక్షంలో పంచాంగ శ్రవణం ఎందుకు చేస్తారు? తిరుమల శ్రీవారి ఉగాది కొలువు ప్రాముఖ్యత ఇదే!
Published : March 18, 2026 at 3:00 AM IST
Tirupathi Ugadi Koluvu : కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఉగాది ఆస్థానం కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది. శ్రీవారికి ఏడాది మొత్తం జరిగే ఉత్సవాలు, ఊరేగింపులు ఉగాది నుంచి ప్రారంభమై తిరిగి ఉగాది నాటికి ముగుస్తాయి. అందుకే శ్రీవారి ఉగాది ఆస్థానానికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ ఉత్సవాన్ని 'శ్రీవారి కొలువు' అని కూడా అంటారు. మార్చి 19, గురువారం చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి ఉగాది పండుగ సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించనున్న 'కొలువు' గురించిన విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
వేంకటేశుడి ఉగాది దర్బార్!
తిరుమలలో ఉగాది పండుగ నాడు జరిగే తొలి వార్షికోత్సవం 'ఉగాది కొలువు' లేదా 'వేంకటేశుడి ఉగాది దర్బార్' ! ఈ సందర్భంగా శ్రీవారికి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు ఆరు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తారు. అందులో నాలుగు పట్టు వస్త్రాలు మూలమూర్తికి అలంకరిస్తే మిగిలిన రెండింటిలో ఒక వస్త్రాన్ని మలయప్ప స్వామికి, ఇంకోటి శ్రీవారి సేనాపతి విష్వక్సేనులకు అలంకరిస్తారు. అలంకారం పూర్తయ్యాక శ్రీవారి సమక్షంలో ఉగాది కొలువు ప్రారంభం అవుతుంది.
పంచాంగ శ్రవణం
ఉగాది కొలువు కార్యక్రమంలో భాగంగా నూతన సంవత్సర పంచాంగాన్ని శ్రీవారి పాదాల చెంత ఉంచి పూజిస్తారు. అనంతరం ఆస్థాన సిద్ధాంతి పంచాంగాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని శ్రీవారికి పంచాంగాన్ని భక్తితో చదివి వినిపిస్తారు. ఇందులో ప్రత్యేకంగా శ్రీవారి జన్మనక్షత్రమైన శ్రవణా నక్షత్రం యొక్క కందాయ ఫలాలు, మకర రాశి ఫలాలు వంటివి చదివి వినిపిస్తారు. అలాగే శ్రీదేవి, భూదేవి జన్మ నక్షత్రాలైన ఉత్తర ఫల్గుణి, రేవతి నక్షత్రాల వార్షిక ఫలితాలు కూడా చదివి వినిపిస్తారు.
తిథి వార నక్షత్ర కరణ యోగాలు
పంచాంగ శ్రవణం లో భాగంగా ఆ రోజు తిథి నక్షత్రం వారం కరణం యోగం వంటివి వినిపించడంతో పాటుగా నూతన సంవత్సర ఫలితాలు, లాభాలు నష్టాలు, నవగ్రహ గతులు, సస్యవృద్ధి, ప్రపంచంలో యుద్ధావకాశాలు తదితర వివరాలన్నీ స్వామివారికి చదివి వినిపిస్తారు. ఇలా చేయడం వలన శ్రీవారు కొత్త సంవత్సరంలో రానున్న విపత్తుల తీవ్రతను తగ్గించి శాంతింపజేస్తాడని, తద్వారా దేశంలో శాంతిభద్రతలు పెరిగి లోక క్షేమం కలుగుతుందని విశ్వాసం.
ఖజానా లెక్కలు
ఉగాది రోజు శ్రీవారి ఖజానా అధికారులు స్వామి వారికి హుండీ ఆదాయాన్ని గురించి, ఇతర ఆదాయాలను గురించి వివరిస్తారు. అలాగే ఉత్సవాల వ్యయాలు కూడా శ్రీవారికి విన్నవిస్తారు. ఆనందనిలయంలో శ్రీవారి విగ్రహం కాదు సాక్షాత్తు శ్రీవారే స్వయంగా వెలసి ఉన్నాడనటానికి, అందరికీ అధిపతి ఆయనే అనడానికి ఈ ఉగాది కొలువు ఒక నిదర్శనం.
రూపాయి హారతి
పూజాదికాలు పూర్తయ్యాక శ్రీవారి కొలువులో పాల్గొన్న వారి నుంచి ఒక్కొక్క రూపాయి చొప్పున సేకరిస్తారు. తర్వాత ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు భక్తులందరి తరఫున శ్రీవారికి రూపాయి హారతి ఇస్తారు. అనంతరం శ్రీవారికి ప్రీతికరమైన పిండివంటలు నివేదిస్తారు.
మాడవీధుల్లో మలయప్ప విహారం
ఉగాది రోజు సాయంత్రం మలయప్పస్వామి ఉభయ దేవేరులతో కలిసి ఆలయ మాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. ఉగాది నాటి సాయంత్రం ప్రారంభమయ్యే ఈ ఉత్సవం 40 రోజులపాటు కొనసాగడం విశేషం. మాడ వీధుల్లో విహరించే శ్రీనివాసుని దర్శనం నూతన సంవత్సరానికి శ్రీవారు అందించే ఆశీర్వాదం గా భక్తులు భావిస్తారు. శ్రీనివాసుని అనుగ్రహం తో, ఆయన ఆశీర్వాద బలం తో నూతన సంవత్సరంలో ఆటంకాలు అధిగమించి సకల విజయాలు పొందగలమని భక్తుల విశ్వాసం.
రానున్న ఉగాది పండుగ రోజు మనం కూడా తిరుమల వెళ్లి శ్రీనివాసుని ఉగాది కొలువును కళ్లారా చూద్దాం. శ్రీవారి ఆశీర్వాదంతో, అనుగ్రహంతో కొత్త సంవత్సరంలో ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను, విజయాలను పొందుదాం. ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.