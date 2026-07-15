దేవాలయంలో తలపై "శఠగోపం" ఎందుకు పెడతారు? - దీని వెనకున్న రహస్యమిదే!
పూజారి తలపై 'శఠగోపం' పెట్టడం వెనకున్న ఆంతర్యం ఏమిటి? - ఆధ్యాత్మికవేత్త తాడేపల్లి పతంజలి వివరిస్తున్నారిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 3:41 PM IST
Shatagopam Significance in Telugu : మనలో చాలా మంది భగవంతుడిపై భక్తితో తరచుగా ఆలయాలకు వెళ్తుంటారు. అయితే, సందర్భం ఏదైనప్పటికీ దేవాలయాలకు వెళ్లినప్పుడు దైవ దర్శనం అనంతరం పూజారి భక్తుల తలపై శఠగోపం ఉంచుతారు. దానిపై భగవంతుడి పాద ముద్రలు ఉంటాయి. ఇంతకీ, అసలు 'శఠగోపం' అంటే ఏమిటి? ఆలయంలో పూజారి భక్తుల తలపై శఠగోపం పెట్టడంలో ఉన్న అంతరార్థం ఏమిటి? వంటి విషయాలకు ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త ఆచార్య తాడేపల్లి పతంజలి ఇలా సమాధానమిస్తున్నారు.
శఠగోపం అంటే ఏమిటంటే?
ఆలయాల్లో దైవ దర్శనం అనంతరం పూజారి భక్తుల తలపై ఉంచే లోహ కిరీటం వంటి పరికరాన్ని 'శఠగోపం' లేదా 'శఠారి' అంటారు. దీన్ని రాగి లేదా వెండి వంటి లోహాలతో తయారు చేస్తారు. శఠగోపంపై భగవంతుడి పాద ముద్రలు ఉంటాయి. మనలోని అహంకారాన్ని(శఠం) పోగొట్టి, వినయాన్ని ప్రసాదించేది కాబట్టి దానికి "శఠగోపం" అనే పేరు వచ్చిందని చెబుతున్నారు ఆచార్య తాడేపల్లి పతంజలి.
శఠగోపం ఎందుకు పెడతారంటే?
దేవాలయంలో ఉండే వ్యక్తిని పూజారి స్వామి అని పిలవాలట. ఎందుకుంటే స్వామిని తాకేటువంటి అదృష్టం కలిగినటువంటివాడు ఆయన. మనం వెళ్లి ఆ స్వామిని నేరుగా తాకలేం. కానీ, పూజారికి ఆ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందువల్ల ఆయన కూడా స్వామినే అంటున్నారు ఆచార్య తాడేపల్లి పతంజలి. కాబట్టి, "పూజారి స్వామి అని పిలవడం మంచిదంటున్నారు. పూజారి స్వామి మనం దైవ దర్శనం చేసుకున్నాక తలపై శఠగోపం పెడుతాడు. 'గోపం' అంటే రక్షించేది. 'శఠం' అంటే గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువుకు హాని కలిగించే వాయువుల్లో ఒకటి. అదే 'శఠవాయువు'. ఆ వాయువు నుంచి రక్షించేది కాబట్టి దాన్ని 'శఠగోపం' అన్నారు.
దేవాలయంలో పూజారి శఠారి ఎందుకు పెడతారంటే, "నేను(భక్తుడు) గర్భంలో ఉంటే కదా నాకు ఆ శఠవాయువు నుంచి బాధ కలిగేది" అనే డౌట్ మీకు రావొచ్చు. అయితే, నేను(పూజారి) ఇక్కడే నీకు శఠగోపం పెట్టేస్తున్నా మళ్లీ జన్మంటూ రాదు. నువ్వు ఈ దేవాలయానికి వచ్చి స్వామిని కొలుచుకుంటున్నావు, మళ్లీ శఠవాయువు వల్ల బాధపడేటువంటి అవసరం అంటే నీవు మళ్లీ జన్మ ఎత్తాల్సిన అవసరం నీకు రాదు. దానికి నేను(పూజారి) పెడుతున్న శఠగోపం సాక్ష్యం. దైవ సన్నిధిలో అది నీకు కలిగిస్తున్నా, హామీ ఇస్తున్నాను" అనే భావన పూజారి స్వామి తలపై పెట్టే శఠగోపంలో ఉంటుందంటున్నారు ఆచార్య తాడేపల్లి పతంజలి.
శఠగోపం తలపై పెట్టడం వెనుక మరో కారణం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు. మనం ప్రత్యేకంగా స్వామి పాదుకలను పట్టుకోలేం. కానీ, ఆ పాదుకల్ని శఠగోపంపై పెట్టారు. అంటే, "స్వామి పాదమే నీ నెత్తి మీద పెడుతున్నాను. నీకు మళ్లీ జన్మంటూ రాదు. మోక్షాన్ని నువ్వు పొందుతావు" అని చెప్పడానికీ దేవాలయాల్లో పూజారులు ఈ శఠగోపాన్ని తలపై ఉంచుతారని చెబుతున్నారు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, ఆధ్యాత్మికంగా శఠారిని తలపై ఉంచుకోవడం అంటే దైవ పాదాలను మన శిరస్సుపై ధరించడమే.
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వైష్ణవ ఆలయాల్లో "శఠగోపులు" అని ప్రత్యేకంగా పిలిచే పూజారులు ఉంటారు. మొత్తానికి మోసం నుంచి రక్షించేటటువంటిది. జన్మ రాహిత్యం నీకు కలిగించేటటువంటిది ఈ శఠగోపం. అందుకే, దేవాలయానికి వెళ్లినప్పుడు ప్రతిఒక్కరూ తలను వంచి శఠగోపం పెట్టించుకోవడానికి ట్రై చేయాలంటున్నారు. అలాగే, శఠగోపం స్వీకరించే సమయంలో భక్తులు వంగి నమస్కరించడం ద్వారా తమ సర్వస్వాన్ని దైవానికి సమర్పించుకున్నట్టు అవుతుందంటున్నారు. గర్భాలయంలోని విగ్రహం దగ్గరలో ఉండటం వల్ల ఈ లోహపు శఠగోపం దైవశక్తిని, మంత్రోచ్చారణల వల్ల కలిగే ప్రకంపనలను నిక్షిప్తం చేసుకుంటుందంటున్నారు. కాబట్టి, దీనిని తలపై ఉంచినప్పుడు, ఆ దివ్య శక్తి భక్తుల శిరస్సులోని "సహస్రార చక్రం" ద్వారా శరీరమంతటా ప్రసరించి మనసును ప్రశాంతంగా మారుస్తుందని ఆధ్యాత్మిక వేత్త తాడేపల్లి పతంజలి తెలియజేస్తున్నారు.
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