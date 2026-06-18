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అహంకారాన్ని తొలగించి మోక్షానికి దారి చూపే రిషికేశ్​- ఒక్కసారి దర్శిస్తే జన్మధన్యం!

మహర్షుల తపో భూమిగా ప్రసిద్ధి చెందిన రిషికేశ్- దీని విశేషాలు మీ కోసం!

Rishikesh
Rishikesh (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 4:01 AM IST

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Rishikesh Significance : ఒకప్పుడు ఉత్తరాఖండ్​లో చిన్న ఊరు. ప్రశాంతతకు, పవిత్రతకు మారుపేరు ఈ ఊరు! ఎందరో మహర్షులు నేటికీ సూక్ష్మ రూపంలో తపస్సు చేసుకుంటున్న పుణ్య ప్రదేశం. పీఠాధిపతులు, మఠాధిపతులు ఇక్కడ ఆశ్రమాలు నిర్మించుకుని లోకకల్యాణం కోసం జపతపాలు, యజ్ఞయాగాది క్రతువులు నిర్వహిస్తుంటారు. సాధు సన్యాసులు, పీఠాధిపతులు చాతుర్మాసం చేయడానికి ఇక్కడకు వస్తుంటారు. ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్న ఈ ప్రదేశం పేరు రుషికేశ్! పేరులోనే 'ఋషి'ని నింపుకున్న ఈ క్షేత్ర మహత్యం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

రిషికేశ్ ఎక్కడుంది?
రిషికేశ్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని హిమాలయాల దిగువన, పవిత్ర గంగా నది తీరాన వెలసి ఉంది. ప్రపంచ 'యోగ రాజధాని'గా పేరొందిన ఈ క్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక సాధనకు, ధ్యానం, తపస్సు ఆచరించడానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. అంతేకాదు సాహస క్రీడలు నిర్వహించే ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా కూడా గుర్తింపు పొందింది. ఈ క్షేత్రం మొత్తం పూర్తిగా శాకాహార నియమాన్ని పాటిస్తారు. అంతేకాదు మద్యపానం లేని పవిత్ర నగరంగా కూడా రిషికేశ్ గుర్తింపు పొందింది. అసలు రిషికేశ్ కు ఇంతటి పవిత్రత రావడం వెనుక ఉన్న పౌరాణిక గాథను ఈ సందర్భంగా తెలుసుకుందాం.

ముని తపస్సు
పూర్వం గంగానది తీరంలో రైభ్యుడు అనే మహర్షి ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకుని ప్రశాంతంగా జీవించ సాగాడు. ఆ మునికి భగవంతుణ్ణి ప్రత్యక్షంగా దర్శించాలని కోరిక కలిగింది. భగవంతుని ప్రత్యక్షం చేసుకోవడం కోసం ఆ మహర్షి కఠినమైన తపస్సు ప్రారంభించాడు.

తపస్సులో లోటు
ఎంతో కఠినమైన నియమాలతో మహర్షి తపస్సు కొనసాగింది. కానీ ఆ తపస్సులో ఏదో లోటు ఉంది. తనకన్నా గొప్పగా తపస్సు చేయగలిగే వారు ఎవరూ లేరనే చిన్న అహంకారం ముని మనసులో బీజం నాటుకుంది. రానురాను ఇది మహావృక్షమై భగవంతుని పట్ల భక్తి కంటే తానెంతో గొప్ప తపస్సు చేస్తున్నాను అనే భావన మునిలో పెరిగిపోయింది.

శ్రీమన్నారాయణుని భూలోక పయనం
ఇదంతా గమనిస్తున్న శ్రీమన్నారాయణుడు తన భక్తునికి గుణపాఠం నేర్పించాలని అనుకున్నాడు. వెంటనే భూలోకానికి బయలుదేరాడు. తపస్సు ఆచరిస్తున్న ముని ఒక్కసారి కళ్లు తెరవగానే ఆయన ఎదుట ఒక మామిడి చెట్టు కనిపించింది. గతంలో లేని చెట్టు ఎలా వచ్చిందా అని ముని ఆశ్చర్యపోయి పరిశీలించగా, ఆ మామిడి చెట్టు చాలా పొట్టిగా ఉంది. అంతేనా! అంత చిన్న చెట్టుకు లెక్కలేనన్ని మామిడి పండ్లు ఉన్నాయి. ఆ మామిడిపళ్ళ మధురమైన వాసన ఆ ప్రాంతమంతా వ్యాపించి ఉంది. అంత చిన్న చెట్టుకు ఆకులు కన్నా పళ్లు ఎక్కువగా ఉండడంతో పళ్ల భారానికి చెట్టు కొమ్మలు కిందకు దిగి భూమిని తాకుతున్నాయి.

నారాయణుని ఉపదేశం
అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుని రూపంలో అక్కడకు వచ్చి రైభ్యునితో "మునివర్యా! చూశావా! ఈ మామిడి చెట్టు మోయలేని పళ్లతో ఉన్నప్పటికీ అహంకరించకుండా భూమికి వంగి ఉంది. ఉత్తముడైన వ్యక్తి కూడా ఎంత గొప్పవాడైనప్పటికీ ఇలా వినయంతో ఒదిగి ఉండడం వలన అతని గుణాలు మరింత ప్రకాశిస్తాయి. భక్తి కూడా ఇలాగే ఉండాలి. ఎంత గొప్ప తపస్సు చేసినా, ఎన్ని శక్తులు ఉన్నా 'నేను' అనే గర్వం లేకుండా ఉన్నప్పుడే భగవంతుని సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది" అని చెప్తాడు.

మహర్షి కనువిప్పు
విష్ణువు వాక్కులతో రైభ్యునికి కనువిప్పు కలుగుతుంది. ఒక్కసారిగా జ్ఞానోదయమై ఆనందభాష్పాలు వర్షించే కన్నులతో నమస్కరించాడు. అప్పుడు శ్రీ మహా విష్ణువు తన నిజరూపంలో రైభ్యుని ఎదుట ప్రత్యక్షమవుతాడు.

కుబ్జామ్రక తీర్థం
సంస్కృతంలో పొట్టి మామిడి చెట్టుని కుబ్జామక్రం అంటారు. శ్రీ మహా విష్ణువు రైభ్యునికి ఈ మామిడి చెట్టు కిందనే దర్శనమిచ్చి అనుగ్రహించాడు కాబట్టి ఈ ప్రాంతానికి కుబ్జామ్రక తీర్థం అని పేరు వచ్చింది.

ఇదే రిషికేశ్
ఈ కుబ్జామ్రక తీర్థాన్ని మనం రిషికేశ్ అని పిలుచుకుంటున్నాం. రిషికేశ్​లో గంగా నదిలో పవిత్ర స్నానం ఆచరించి, వినయంగా ప్రార్థిస్తే మనలోని అహంకారం తొలగి మనశ్శాంతి లభిస్తుందని పెద్దలు అంటారు. ఎన్ని చదువులు చదివినా, ఎంత జ్ఞానం సంపాదించినా, ఎన్ని సంపదలున్నా, అదంతా భగవంతుని అనుగ్రహమని నిశ్చలమైన భక్తితో అహంకరించకుండా ఉన్నవాడే నిజమైన భక్తుడు. ఆ భక్తుడే మోక్షానికి అర్హుడు. ఎందరో మహర్షులు ఇక్కడ తపస్సు చేసి మోక్షాన్ని పొందారు కాబట్టే రిషికేశ్ పవిత్ర తీర్థం అయింది. నేడు ప్రశాంతత, మోక్షాన్ని ప్రసాదించే పుణ్య తీర్థంగా విరాజిల్లుతోంది. జై శ్రీమన్నారాయణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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