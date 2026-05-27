పురుషోత్తమ మాసంలో దర్శించాల్సిన పంచ మాధవ క్షేత్రాలు- శ్రీ మహావిష్ణువు ఐదు మహా పుణ్యధామాలు!
అధిక మాసంలో దర్శించదగిన శ్రీ మహావిష్ణువు పంచ మాధవ క్షేత్రాలు - ఐదు దివ్య ధామాల దర్శనం పాప విమోచనం, విష్ణు కృప, మోక్షప్రాప్తిని ప్రసాదిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం
Published : May 27, 2026 at 2:46 AM IST
Pancha Madhava Kshetras : ప్రతి మూడేళ్లకోసారి వచ్చే అధిక మాసాన్ని పురుషోత్తమ మాసమని అంటారు. ఈ మాసం శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైనది. విశేషించి అధిక మాసంలో వచ్చే ఏకాదశి విష్ణువుకు మరింత ప్రీతికరమైనది. ఈ సందర్భంగా పంచ మాధవ క్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ మహావిష్ణువు ఐదు మహాపుణ్య ధామాలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పంచ మాధవ క్షేత్రాలు అంటే?
పంచ మాధవ క్షేత్రాలు అంటే మాధవునికి అంకితమైన అత్యంత ప్రాచీనమైన, మహిమాన్వితమైన ఐదు పుణ్యక్షేత్రాలు. ఈ క్షేత్రాలు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క వివిధ దివ్య స్వరూపాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ పంచ మాధవ క్షేత్రాలను దర్శించడం వల్ల పాప విమోచనం కలుగుతుందని, దృఢమైన భక్తి విశ్వాసాలతో పాటు మోక్షప్రాప్తి కూడా కలుగుతుందని శాస్త్ర వచనం. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన పంచ మాధవ క్షేత్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఆ విశేషాలేంటో చూద్దాం.
బిందు మాధవ ఆలయం
పంచ మాధవ క్షేత్రాలలో మొదటిది బిందు మాధవ ఆలయం. ఈ ఆలయం మోక్షధామమైన కాశీ నగరంలో ఉంది. కాశీ అంటేనే ఆలయాల పుట్టినిల్లు. అలాంటి కాశీ క్షేత్రంలో గంగానది ఒడ్డున ఉన్న ప్రసిద్ధ విష్ణు ఆలయం బిందు మాధవ ఆలయం. హిందూ పురాణాల ప్రకారం కాశీ యాత్ర బిందు మాధవ దర్శనం లేకుండా అసంపూర్ణమని భావిస్తారు.
వేణీ మాధవ ఆలయం
పంచ మాధవ క్షేత్రాలలో రెండవది వేణీ మాధవ ఆలయం. ఈ ఆలయం ఉత్తరప్రదేశ్లోని ప్రయాగరాజ్లో గంగా, యమున, సరస్వతి సంగమ క్షేత్రంలో వెలసిన మాధవ ధామం. ఈ ఆలయంలో శ్రీ మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవితో కలిసి కొలువై ఉన్నాడు. ఇక్కడి విగ్రహం శాలిగ్రామం తో తయారైందని విశ్వాసం. పద్మ పురాణం, మత్స్య పురాణాల ప్రకారం ప్రయాగరాజ్ తీర్థ పవిత్రతను కాపాడటానికి శ్రీ మహావిష్ణువు ఇక్కడ కొలువై ఉన్నాడని విశ్వాసం.
కుంతీ మాధవ ఆలయం
పంచ మాధవ క్షేత్రాలలో మూడవది కుంతీ మాధవ ఆలయం. ఈ ఆలయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పిఠాపురంలో వెలసి ఉంది. పాండవుల తల్లి కుంతీ దేవి పూజించిన మాధవుడు వెలసిన ఈ పుణ్యక్షేత్రం తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉన్న ఏకైక పంచ మాధవ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. శివ–కేశవ అభేద తత్వాన్ని స్పష్టంగా తెలిపే దివ్యక్షేత్రంగా కుంతీ మాధవ క్షేత్రం ప్రసిద్ధి చెందింది.
సేతు మాధవ ఆలయం - రామేశ్వరం
పంచ మాధవ క్షేత్రాలలో నాలుగోది సేతు మాధవ ఆలయం. ఈ ఆలయం తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని రామేశ్వరంలో వెలసి ఉంది. రావణ సంహారం కోసం శ్రీరాముడు సముద్రంపై సేతువు నిర్మాణానికి ముందు పూజించిన మాధవ స్వరూపంగా శ్రీ మహావిష్ణువు ఇక్కడ పూజలందుకుంటున్నాడు. ఇటు శైవులు, అటు వైష్ణవులకు కూడా విశిష్టమైన ఈ క్షేత్రం శైవ, వైష్ణవ ఐక్యతకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.
సుందర మాధవ ఆలయం
పంచ మాధవ క్షేత్రాలలో చివరిది, ఐదవది సుందర మాధవ ఆలయం. ఈ ఆలయం కేరళ రాష్ట్రంలోని తిరువనంతపురంలో వెలసి ఉంది. తిరువనంతపురంలో అనంత శయనుడైన అనంత పద్మనాభస్వామి క్షేత్రానికి సమీపంలో మాధవ స్వరూపంగా విష్ణువు వెలసి ఉన్న ఆలయమే సుందర మాధవ ఆలయం. ఈ ఆలయం విష్ణువు సౌందర్యం, కరుణకు ప్రతిరూపంగా భాసిల్లుతోంది.
పంచ మాధవ క్షేత్రాల విశిష్టత
పంచ మాధవ క్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ విష్ణు క్షేత్రాలన్నీ శ్రీ మహావిష్ణువుకు అంకితమైన మహా పుణ్యక్షేత్రాలు. భక్తులు తమ జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారైనా దర్శించాల్సిన క్షేత్రాలు. పంచ మాధవ క్షేత్రాల దర్శనం వల్ల శ్రీ మహావిష్ణువు పరిపూర్ణ అనుగ్రహం లభిస్తుందని విశ్వాసం. మనం కూడా ఈ పంచ మాధవ క్షేత్రాలు దర్శించి శ్రీ మహా విష్ణువు కృపాకటాక్షాలు పొందుదాం. జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
