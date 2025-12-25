ఏసు ప్రభువు పశువుల పాకలోనే ఎందుకు జన్మించాడు? క్రిస్మస్ వెనుక ఉన్న దైవ రహస్యం ఏమిటి?
క్రీస్తు జననం కథ - ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంబరాన్నంటే క్రిస్మస్ వేడుకల గురించి ప్రత్యేక కథనం
Published : December 25, 2025 at 12:03 AM IST
The History of Jesus Christ: యేసు క్రీస్తు పుట్టిన రోజునే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ పండుగగా జరుపుకుంటారు. దాదాపు రెండువేల ఏళ్ల క్రితం జన్మించిన యేసు ప్రభువు కరుణామయుడుగా, దయామయుడుగా క్రెస్తవులతో ఆరాధనలను అందుకుంటున్నాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందల కోట్ల మంది ప్రజలు జరుపుకునే మతపరమైన, సాంస్కృతిక పండుగ క్రిస్మస్. ఈ సందర్భంగా అసలు క్రిస్మస్ పండుగ ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఏసుక్రీస్తు జననం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రోమన్ సామ్రాజ్యంలో నజరేతు పట్టణంలో మేరీ యువతికి జోసెఫ్కు పెళ్లి కుదిరింది. మేరీకి గాబ్రియల్ అనే దేవదూత కలలో కనిపించి మేరీ కన్యగానే గర్భందాల్చి ఒక కుమారునికి జన్మనిస్తుందని చెప్పాడట. అంతేకాదు మేరీకి పుట్టిన బిడ్డకు 'ఏసు' అని పేరు పెట్టాలని, అతను దేవుని కుమారుడిగా లోక ప్రసిద్ధి చెందుతాడని దేవదూత చెప్పాడట. ఆ తర్వాత మేరీ దేవదూత చెప్పిన విధంగానే గర్భం దాల్చింది. ఇక ఈ విషయం తెలిసిన జోసెఫ్ మేరీని వివాహం చేసుకోరాదని నిర్ణయించుకున్నాడు.
జోసెఫ్ కలలో నిజం వివరించిన దేవదూత
అయితే ఒక రోజు రాత్రి జోసెఫ్ కలలో దేవదూత కనిపించి, మేరీ భగవంతుని వరం వలన గర్భవతి అయింది కాబట్టి ఆమెకు పుట్టే కొడుకు దేవుని కుమారుడని చెప్పాడట. పుట్టబోయే బిడ్డ దేవుడి కుమారుడని, అతను తనను నమ్మిన ప్రజలందరినీ వాళ్ల పాపాల నుంచి రక్షిస్తాడని చెప్పాడు. అంతేకాదు జోసెఫ్తో దేవదూత మేరీని విడిచి పెట్టవద్దని చెబుతారు.
బెత్లహాంకు పయనమైన జోసెఫ్ మేరీ
దేవదూత మాటలతో సంతృప్తి చెందిన జోసెఫ్, మేరీతో కలిసి తన స్వగ్రామమైన బెత్లహాంకు ప్రయాణమవుతారు. అక్కడ వారికి ఉండటానికి ఎలాంటి వసతి దొరకలేదు. అతి కష్టం మీద ఒక గొర్రెల కాపరి తన పశువుల పాకలో వారు ఉండడానికి అనుమతి ఇచ్చాడు. ఆ పశువుల పాకలోనే మేరీ డిసెంబర్ 24వ తేదీ అర్ధరాత్రి 12 గంటల తరువాత అంటే డిసెంబర్ 25న ఏసుక్రీస్తుకు జన్మనిచ్చింది. ప్రజలను కాపాడేందుకు దేవుని బిడ్డగా పుట్టిన క్రీస్తు జన్మదినం రోజును క్రైస్తవ సోదరులు క్రిస్మస్ పండుగగా జరుపుకోవడం ఆనాటి నుంచి సంప్రదాయంగా మారింది.
దేవదూత బోధలు
మేరీ క్రీస్తుకు జన్మనిచ్చిన సమయంలో ఆ రాత్రి ఆ ఊరి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న పొలాల్లో కొంతమంది తమ గొర్రెల మందలకు కాపలా కాస్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఆకాశం నుంచి ఒక దేవదూత వారి ముందుకు దిగి వచ్చాడు. ఆ దూత చుట్టూ వెలుగులు ప్రసరించడంతో గొర్రెల కాపర్లు భయపడ్డారు. అప్పుడు దేవదూత వారితో 'భయపడకండి, ఒక సంతోషకరమైన శుభవార్తను తెలియజేయడానికి ఇక్కడకు వచ్చాను. ఈ రోజు బెత్లెహోమ్లోని ఓ పశువుల పాకలో లోక రక్షకుడు పుట్టాడు, ఆయనే మీ అందరికీ ప్రభువు! ఒక పసికందు గుడ్డలో చుట్టి, పశువుల తొట్టిలో అమ్మ పొత్తిళ్లలో పడుకుని ఉంటాడని, ఇవే మీకు ఆనవాళ్లని, అతడే లోక రక్షకుడు’ అని చెప్పాడు. దేవదూత గొర్రెల కాపర్లతో ఈ విషయం గురించి చెబుతుండగానే ఆ ప్రాంతమంతా ఆకాశం నుంచి దిగివచ్చిన దేవదూతలతో నిండిపోయింది.
క్రీస్తును కనుగొన్న గొర్రెల కాపరులు
అలా అక్కడకు వచ్చిన దేవదూతలు దేవుని స్తుతిస్తూ గీతాలు పాడి మాయమయ్యారు. గొర్రెల కాపరులు హుటాహుటిన దేవదూత చెప్పిన పశువుల పాకను చేరుకున్నారు. అక్కడ పశువుల తొట్టిలో పడుకొని ఉన్న శిశువుతోపాటు మేరీ, జోసెఫ్లను చూశారు. దేవదూత తమకు చెప్పిన విషయాన్ని వారు అందరికీ తెలియజేశారు. ఇక ఆనాటి నుంచి డిసెంబర్ 25న, లోక రక్షకుడు క్రీస్తు జన్మదినం క్రిస్మస్గా జరుపుకోవడం మొదలైంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంబరాన్నంటే క్రిస్మస్ వేడుకలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా యేసు క్రీస్తు పుట్టిన రోజు వేడుకలు ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబరు 25వ తేదీన అత్యంత ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న చర్చిలు మిరుమిట్లు గొలిపే విద్యుద్దీపాలతో సుందరంగా అలంకరిస్తారు. దేశవిదేశాలలో ఉన్న క్రైస్తవ సోదరులు ఒక్క చోటికి చేరి చర్చిలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి కేక్ కట్ చేసి సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటారు.
క్రిస్మస్ ట్రీ, శాంతా క్లాజ్:
క్రిస్మస్ పండుగలో ప్రాధాన్యమైనది క్రిస్మస్ ట్రీ!. క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా క్రైస్తవ సోదరులు తమ ఇంట్లో క్రిస్మస్ ట్రీ ఏర్పాటు చేసి, దాన్ని రంగు రంగుల కాగితాలు, నక్షత్రాలు, చిరుగంటలు, చిన్న గాజు గోళాలతో అలంకరిస్తారు. క్రిస్మస్ ముందు రోజు రాత్రి శాంతా క్లాజ్ ఆకాశం నుంచి ధ్రువపు జింకలు లాగే బండిలో వచ్చి పిల్లలకు బహుమతులు ఇచ్చి వెళ్తాడని నమ్ముతారు. అందుకోసం పిల్లలు తమ మేజోళ్లను వేలాడదీసి ఉంచుతారు. ఇలా ఉంచితే శాంతా క్లాజ్ వాటిలో బహుమతులను వేసి వెళ్తాడని వారి నమ్మకం. క్రిస్మస్ రోజున క్రైస్తవ సోదరులు తమ బంధు మిత్రుల ఇళ్ళకు వెళ్లి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకోవడం సంప్రదాయం. క్రిస్మస్ ఏడాదికి ఒకసారి మాత్రమే వచ్చినప్పటికీ ఈ పండుగ ఇచ్చే ఆనందానుభూతులు ఏడాది మొత్తం సజీవంగా నిలిచి ఉండి మరో క్రిస్మస్ కోసం ఎదురు చూసేలా చేస్తాయనడంలో సందేహం లేదు.
ముఖ్య గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.