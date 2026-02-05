మంచుకొండల్లోని బృహస్పతి క్షేత్రం- ఈ మొక్కులు తీరిస్తే మీ కోరికలు తీరినట్లే!
నవగ్రహాల్లో గురుగ్రహానికి ప్రత్యేక ఆలయం ఉందా? మంచుకొండల్లో వెలసిన దేవగురు బృహస్పతి క్షేత్ర రహస్యం!
Published : February 5, 2026 at 5:00 AM IST
Jupiter Temple In Uttarakhand : దేవతల గురువు బృహస్పతి. అలాగే నవగ్రహాలలో గురు గ్రహానికి అధిపతి కూడా బృహస్పతినే! బుద్ధిబలానికి అధిపతిగా బృహస్పతిని పూజిస్తారు. ఒక్క గురు గ్రహం అనుకూలంగా ఉంటే చాలు మిగిలిన అన్ని గ్రహాల అనుకూలత ఉన్నా లేకపోయినా జీవితంలో విజయ పరంపర కొనసాగుతుంది. సాధారణంగా నవగ్రహాలు అన్ని ఒకే మండపంలో దర్శనమిస్తాయి. గురు గ్రహానికి ప్రత్యేకంగా ఆలయాలు ఉండడం చాలా అరుదు. తమిళనాడులోని ఒక్క కుంభకోణంలో మాత్రమే గురు గ్రహ ఆలయాన్ని చూడవచ్చు. అలాగే దేశంలో మరో చోట కూడా దేవ గురువు బృహస్పతికి ఆలయం ఉంది. ఈ కథనంలో మంచు కొండల్లో వెలసిన బృహస్పతి ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
దేవభూమిలో దేవతల గురువుకు ఆలయం
దేవభూమిగా పేరొందిన ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం అనేక అద్భుత ఆలయాలకు నెలవు. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం నైనిటాల్ జిల్లా సమీపంలో దేవతల గురువు అయిన బృహస్పతికి ప్రత్యేకమైన ఆలయం ఉంది. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 8000 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న దేవ గురు పర్వతంపై వెలసి ఉన్న బృహస్పతి ఆలయం ప్రకృతి సౌందర్యానికి, ఆధ్యాత్మిక సౌరభానికి కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ఆలయం స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
స్థల పురాణం
నైనిటాల్ జిల్లాలోని ఓఖల్కండ ప్రాంతంలోని దేవగురు పర్వతంపై బృహస్పతి ఆలయం వెలసి ఉంది. పురాణాల ప్రకారం దేవదానవులు మధ్య భయంకరమైన యుద్ధం జరిగినప్పుడు దేవగురువు అయిన బృహస్పతి ఈ ప్రాంతంలో పరమేశ్వరుని కోసం ఘోర తపస్సు చేసాడు. బృహస్పతి తపస్సుకు మెచ్చిన ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై బృహస్పతిని దేవతలకు గురువుగా నియమించాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అలాగే శివుడు బృహస్పతికి నవగ్రహాలలో ఒక గ్రహంగా స్థానం కూడా ఇక్కడే కల్పించినట్లుగా తెలుస్తోంది. తదనంతర కాలంలో ఎందరో మహర్షులు, మునులు ఇక్కడ తపస్సు చేసి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందినట్లుగా తెలుస్తోంది.
గురు దోష నివారణ
దేవగురు పర్వతంపై ఉన్న ఈ బృహస్పతి ఆలయాన్ని ఒక్కసారి సందర్శిస్తే గురు గ్రహానికి సంబంధించిన దోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని విశ్వాసం. అందుకే ఎంతో మంది భక్తులు తమ జాతకాలలో గురు దోష నివారణ కోసం, జ్ఞానాన్ని పొందడం కోసం ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తుంటారు.
జ్ఞానప్రదాత
గురువు జ్ఞాన ప్రదాత. అందుకే జ్ఞానం కోరుకునే వారు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడకు వచ్చి తమ మొక్కులు సమర్పిస్తారు. ఈ ఆలయం సందర్శించడం వల్ల తెలివితేటలు, మేధస్సు పెరుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. కాగా, ప్రతి గురువారం ఇక్కడికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తారు.
ఈ మొక్కులు సమర్పిస్తే కోరిక తీరినట్లే!
బృహస్పతి ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులు గురువుకు పసుపు రంగు వస్త్రాలు, పసుపు పూలు, బూందీ లడ్డులు వంటివి సమర్పించడం వలన మొక్కుకున్న మొక్కులు తీరుతాయని అంటారు. శెనగలు, పెసర పప్పు, కంది పప్పు వంటి పప్పుధాన్యాలు ఉప్పు వేసి ఉడికించి బృహస్పతికి నివేదించి ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు ప్రసాదంగా పంచి పెడితే గురుగ్రహ దోషాలు నివారించబడతాయని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
దేవగిరి పర్వతంపై ఉన్న ఈ బృహస్పతి ఆలయానికి చేరుకోవడానికి ముందుగా నైనిటాల్ చేరుకోవాలి. అక్కడ నుంచి భీమ్ తాల్ వరకు ప్రయివేటు వాహనాల ద్వారా చేరుకోవాలి. భీమ్ తాల్ నుంచి ఆలయానికి చేరుకోవడానికి కొన్ని కిలోమీటర్లు ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మంచుకొండల్లో సుందరమైన ప్రకృతి సౌందర్యాల మధ్య వెలసిన ఈ బృహస్పతి ఆలయాన్ని దర్శించడం ఆధ్యాత్మిక అనుభూతితో పాటు ఒక మరిచిపోని మధురానుభూతిని కూడా కలిగిస్తుంది. మనం కూడా దేవగురువు బృహస్పతి ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. ఆనందానుభూతి సొంతం చేసుకుందాం. ఓం బృహస్పతి దేవాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.